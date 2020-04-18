17 апреля 2020 года в здании Министерства иностранных дел Туркменистана состоялся международный медиа-форум в формате видеоконференции, посвященный 25-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана.

В работе медиа-форума приняли участие руководители и представители ряда министерств и ведомств Туркменистана, члены профессорско-преподавательского состава ряда туркменских вузов, национальных средств массовой информации, научные деятели, эксперты, а также руководители и представители таких крупных информагентств, как «МИР», «ТАСС», «TRT AVAZ», ТВ-24, «NEWS ASTRO», «Азертадж», «Анадолу Aжансы», «Арминфо», «Женьминь Жибао», «Казинформ», «Мангистау-Медиа», «Ноян Тапан», «NHK», «Chinadaily», «News Day Georgia», «Daily Ittehad», «Business Central Asia», «Кабар», «Psearcher», МИА Тренд, «UzReport», «NEWS ASTRO», «Новости Узбекистана» и новостной редакции Азия-Кавказ. Наряду с информагентствами в медиа-форуме участвовали представители других СМИ, включая журнал МИД РФ «Международная жизнь», журналы «Istanbool today», «Diplomatik Gozlem», «The Diplomatic Insight», «The Georgian Business Week», «Diva International» и газетных изданий «Российская газета», «Многонациональная Грузия», также телеканала «Объектив» и др.

Также на встрече участвовали ректоры и профессоры известных зарубежных вузов, руководители авторитетных иностранных общественных организаций и более 50-ти корреспондентов информационных агентств из свыше 20-ти стран мира.

На открытии медиа-форума была отмечена значимость политики постоянного нейтралитета Туркменистана, проводимой под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова.

В ходе выступлений участники форума рассказали о своем видении статуса позитивного нейтралитета Туркменистана, нацеленного на продвижение гуманных ценностей, достижение прогресса в мире исключительно путем мирного и конструктивного диалога. В рамках медиа-форума состоялся показ видеоролика, который продемонстрировал успех проводимой Туркменистаном политики нейтралитета, проверенной временем.

Как отметил А.Копнов, заместитель генерального директора Информационного агентства России «ТАСС»: «Нейтралитет Туркменистана служит хорошей основой для развития дружественных и взаимовыгодных связей между государствами региона и мира. Постоянный нейтралитет Туркменистана отражает стремление его народа сохранять мир и добрососедские отношения с другими странами».

В своем выступлении, независимый консультант по вопросам демократизации и реформирования сектора безопасности Нидерландов, профессор, доктор экономических наук С.Фалтас особо отметил, что Туркменистан успешно объединил позитивный нейтралитет со своей внешней политикой, которая реализуется на принципах добрососедства и взаимоуважения. Выразив признательность за организацию данного медиа-форума туркменской стороне, Профессор Фалтас отметил важный вклад Центра ОБСЕ в Ашхабаде, который оказал содействие для его участия в данном мероприятии.

В ходе своего выступления В.Шадурский, доктор исторических наук, декан факультета Международных отношений Белорусского государственного университета обозначил особую значимость Нейтралитета Туркменистана в контексте укрепления и расширения взаимовыгодных дружеских отношений между народами и странами мира.

Также Б.Ахметов, Ректор Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова, Республики Казахстан, конкретизировав основные направления института постоянного Нейтралитета Туркменистана, отметил, что «Казахстан, как дружественная страна, поддерживает политику нейтралитета Туркменистана и уважает его самостоятельно избранный путь развития».

Также участники мероприятия обменялись мнениями по вопросам туркменского нейтралитета в формате «вопрос – ответ». Все участники были приглашены на международную конференцию «Политика Нейтралитета и её роль в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», намеченную на декабрь текущего года в Ашхабаде.