Russiýaly luk­man-die­to­log Mar­ga­ri­ta Ko­rol­ýe­wa be­de­niň ke­sel­le­re gar­şy du­ru­jy­lyk uky­by­ny güýç­len­dir­mek üçin haý­sy iý­mit­le­riň peý­da­ly­dy­gy ba­ra­da aýtdy. Hü­när­men sa­rym­sa­gyň we zen­je­bi­liň yn­san im­mu­ni­te­ti­ni ýo­kar­lan­dyr­mak­da aý­ra­tyn äh­mi­ýe­ti­ni bel­läp, dü­zü­min­de sink bo­lan önüm­ler bi­len be­de­ni has-da güýç­len­di­rip bol­ýan­dy­gy­ny tas­syk­la­dy. Hü­när­me­niň pi­ki­ri­çe, wi­ru­sa gar­şy tä­si­ri uly bo­lan sink, be­de­niň go­rag ul­ga­my üçin mö­hüm ele­ment­dir. Sink esa­san, hoz, gü­ne­ba­kar, kä­di to­hu­my, mi­we­ler, gök önüm­ler, noý­ba, no­hut we et ýa­ly önüm­le­riň dü­zü­min­de bol­ýar. Şol bir wag­tyň özün­de de­ňiz önüm­le­ri­niň has köp iýil­me­li­di­gi­ni hü­när­men bel­le­di.

Sink A wi­ta­mi­ni bi­len oňat öz­leş­ýär. A wi­ta­mi­ni gök önüm­ler­de, mi­we­ler­de, et­de, ba­lyk­da we li­mon­da sak­lan­ýar. Be­de­niň ke­sel­le­re gar­şy du­ru­jy­ly­gy­ny güýç­len­dir­ýän E wi­ta­mi­ni hem mö­hüm­dir. Bi­ziň be­de­ni­miziň te­bi­gy önüm­le­riň dü­zü­min­dä­ki B to­pa­ry­nyň wi­ta­min­le­ri­ne, şol san­da, mag­nä ze­rur­ly­gy bar – di­ýip, luk­man aýt­dy.

Mar­ga­ri­ta Ko­rol­ýe­wa müm­kin bol­du­gy­ça köp su­wuk­lyk iç­me­gi mas­la­hat ber­di, se­bä­bi ol be­den­dä­ki tok­sin­le­ri çy­kar­ma­ga ýar­dam ber­ýär.

– El­bet­de, C wi­ta­mi­ni­ne baý bo­lan gök önüm­ler­i, mi­we­ler­i köp­räk iý­me­li. Şeý­le hem, im­mun ul­ga­my­nyň köp ba­bat­da içe­ge­ler üçin ze­rur bo­lan ke­le­me bag­ly­dy­gy­ny ýat­dan çy­kar­ma­ly däl­di­ris – di­ýip, hü­när­men sö­zü­ni soň­la­dy.