Gül­ler di­ýa­ry ha­sap­lan­ýan Ni­der­land­lar Pa­ty­şa­ly­gy­nyň Lis­se şä­he­rin­dä­ki Kýo­ken­hof di­ýil­ýän çi­gil­dem­ler meý­dan­ça­sy­na her ýyl bir mil­li­on­dan gow­rak ja­han­keş­de ge­ze­lenç ed­ýär. Kýo­ken­hof Ni­der­land­la­ryň gü­nor­ta­syn­da bo­lup, ol paý­tagt Ams­ter­da­myň gü­nor­ta-gün­ba­ta­ryn­da ýer­leş­ýär. Dün­ýä­niň iň uly çi­gil­dem ba­gy ha­sap­lan­ýan bu ýer 70 ýyl­dan gow­rak wagt bä­ri ja­han­keş­de­le­ri özü­ne ma­ýyl ed­ýär.

Tu­tuş ýy­lyň do­wa­myn­da 2 aý, ýag­ny mart aýy­nyň or­ta­la­ryn­dan maý aýy­nyň or­ta­la­ry­na çen­li ara­lyk­da sy­ýa­hat­çy ka­bul ed­ýän bu ýe­re her gün­de 26 müň adam ge­ze­lenç ed­ýär. Bu ýe­re gel­ýän­le­riň 20 gö­te­ri­mi ýer­li ilat bo­lup, 40 gö­te­ri­mi-de Ni­der­land­la­ryň goň­şy ýurt­la­ry­nyň, ga­lan­la­ry-da dün­ýä­niň beý­le­ki döw­let­le­ri­niň sy­ýa­hat­çy­la­ry­dyr. 2014-nji ýyl­da bu ýe­re gel­ýän­le­riň sa­ny il­kin­ji ge­zek 1 mil­li­on­dan geç­di. 2017–2018-nji ýyl­lar­da bol­sa, bi­ri-bi­rin­den owa­dan gül­le­ri gör­mä­ge ge­len­le­riň sa­ny 1,4 mil­lio­na ýet­di. Ge­çen ýyl­da 1,5 mil­li­on sy­ýa­hat­çy ha­sa­ba alyn­dy. Mah­la­sy, bu owa­dan se­ýil­gä­he soň­ky ýyl­lar­da her ýyl­da 100 döw­let­den 1–1,5 mil­li­on tö­we­re­gi ja­han­keş­de ge­l­ýär. Ýö­ne bu ýyl dün­ýä­de eme­le ge­len ýag­daý se­bäp­li sy­ýa­hat­çy ka­bul et­mez. Adat­ça, her gün 08:30–19:30 ara­ly­gyn­da ge­ze­lenç edil­ýän se­ýil­gäh­de Çaý ba­gy, Dynç alyş-ro­man­ti­ka ba­gy, Söý­gi ba­gy, Hips­ter ba­gy, Delft Blue ba­gy ýa­ly bö­lüm­ler bar. Se­ýil­gä­he gir­mek tö­leg­li bo­lup, 4 ýaş­dan ki­çi ça­ga­lar üçin tö­leg­ alyn­ma­ýar.

32 gek­tar­lyk meý­da­na otur­dy­lan gül na­hal­la­ry­nyň sa­ny 7 mil­li­on­dan geç­ýär. Ola­ryň 4,5 mil­lio­na go­la­ýy dür­li reňk­dä­ki çi­gil­dem na­hal­jyk­la­ry­dyr. Şeý­le-de, hýa­sint­le­riň, mus­ka­ri­le­riň, gy­rym­sy ha­zel­le­riň, da­fo­dil­le­riň, kro­kus­la­ryň maş­ga­la­sy­na de­giş­li beý­le­ki gül­ler hem bar. Şol gül­le­riň her­si­niň aý­ra­tyn pa­wil­ýon­la­ry bo­lup, kä­bir pa­wil­ýon­lar­da gül­ler esa­syn­da Ni­der­land­la­ryň ta­ny­mal şah­sy­ýet­le­ri­niň şe­kil­le­ri ja­han­keş­de­ler­de ýa­kym­ly tä­sir­ler gal­dyr­ýar. Bu ýer­dä­ki gül­ler 500-e go­laý gül­çi ta­ra­pyn­dan ös­dü­ri­lip ýe­tiş­di­ri­len na­hal­jyk­lar­dyr. Şol bir wag­tyň özün­de se­ýil­gä­hi ki­çeň­räk köl, suw ho­wuz­la­ry, şar­la­wuk, ýö­ri­te gur­lan ýap­ja­gaz­lar, köp­rü­ler, Ni­der­land­la­ryň ny­şa­ny­na öw­rü­len ga­dy­my ýel de­gir­men­le­ri­niň nus­ga­la­ry be­ze­ýär. Bu ýer­de dür­li agaç­la­ryň 2,5 müň gör­nü­şi­ bo­lup, se­ýil­gä­h ja­han­keş­de­ler ta­ra­pyn­dan dün­ýä­niň iň köp su­ra­ta dü­şü­ril­ýän ýer­le­ri­niň bi­ri­dir. Mah­la­sy, ja­han­keş­de­ler üçin ýö­ri­te dü­şe­len ýo­da­nyň umu­my uzyn­ly­gy 15 ki­lo­met­re deň­dir. Se­ýil­gä­hiň çä­gin­dä­ki kä­bir pa­wil­ýon­lar­da çi­gil­dem na­hal­jyk­la­ry we dür­li gül­le­riň to­hum­la­ry hem sa­tyl­ýar.

Şä­her­çe 15-nji asyr­da gu­rlup­dyr. Çi­gil­dem se­ýil­gä­hi di­ýen dü­şün­je 1949-njy ýyl­da şä­her­çe­dä­ki kä­bir gül­çü­le­riň öza­ra mas­la­ha­tyn­dan soň peý­da bol­ýar. Se­ýil­gäh il­kin­ji ge­zek 1950-nji ýyl­da Ba­har ba­gy ady bi­len sy­ýa­hat­çy ka­bul edip baş­la­ýar. Şol ýyl bu ýe­re 236 müň adam ge­ze­lenç ed­ýär. Şa­nyň maş­ga­la­sy ta­ra­pyn­dan hem uly gol­daw be­ril­ýän bu se­ýil­gäh ýur­duň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­ne uly go­şant goş­ýar.