Ýew­ro­pa­nyň Çem­pi­on Klub­la­ry­nyň Ku­bo­gy ýa­ry­şy­nyň 4-nji­si 1958–1959 möw­sü­min­de ge­çi­ril­ýär. Oňa 28 to­par gat­na­şyp, ola­ryň 2-si dür­li se­bäp­ler­e görä, ýa­ryş­da çy­kyş et­me­ýär. Finl­ýan­di­ýa­nyň çem­pio­ny ýa­ry­şa il­kin­ji ge­zek gat­naş­ýar. “Olim­pia­kos” sy­ýa­sy, “Man­çes­ter Ýu­naý­ted” bol­sa baş­ga se­bäp­ bilen ýa­ry­şa gat­naş­ma­ýar.

“ÝUWENTUS” 7–0

HASABYNDA UTULÝAR

Saý­la­ma tap­gy­ryn­da “Ýu­wen­tus” öz meý­dan­ça­syn­da Awst­ri­ýa­nyň “Wi­ner Şport-Klub” to­pa­ry­ny Omar Si­wo­ri­niň het-tri­gi bi­len 3–1 ýeň­se-de, jo­gap du­şu­şy­gyn­da 7–0 utu­lyp, ýa­ryş­dan çyk­ýar. Awst­ri­ýa to­pa­ry­nyň gol­la­ry­nyň 4-si­ni Ýo­sef Ha­merl der­we­zä gi­riz­ýär. Mad­ri­diň “At­le­ti­ko” to­pa­ry Ir­lan­di­ýa­nyň “Drum­kond­ra” to­pa­ry­ny 8–0 we 5–1 ha­sap­lar bi­len ýeň­ýär. Fran­si­ýa­nyň çem­pio­ny “Stad de Reýms” to­pa­ry “Ards” (D. Ir­lan­di­ýa) to­pa­ry­ny 4–1 we 6–2 ha­sap­lar bi­len ut­ýar. Du­şu­şyk­lar­da Žýust Fon­ten 6 go­ly der­we­zä gi­riz­ýär. “Be­şik­taş” bi­len “Ýang Boýz” to­par­la­ry de­giş­li­lik­de, “Olim­pia­kos” we “Man­çes­ter Ýu­na­ýte­diň” ýa­ryş­dan çe­kil­me­gin­den soň, 1-nji tap­gy­ra çyk­ýar.

1-nji tap­gyr­da ku­bo­gyň eýe­si “Re­al Mad­rid” to­pa­ry “Be­şik­ta­şy” 2–0 ýeň­ýär. Stam­bul­da­ky oýun 1–1 deň­lik­de ta­mam­lan­ýar. “Reýms” to­pa­ry il­kin­ji ge­zek gat­naş­ýan fin­le­riň çem­pio­ny “HPS Hel­sin­ki” to­pa­ry­ny 4–0 we 3–0 ha­sap­lar bi­len ýeň­li­şe se­ze­war ed­ýär. Mad­ri­diň baş­ga bir klu­by “At­le­ti­ko” Bol­ga­ri­ýa­nyň “SDNA So­fi­ýa” to­pa­ry­ny öz meý­dan­ça­syn­da 2–1 ýe­ňip, jo­gap oý­nun­da 1–0 as­gyn gel­ýär. Goş­ma­ça oý­na­lan 3-nji du­şu­şyk­da is­pan to­pa­ry 2–1 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­za­nyp, ýo­lu­ny do­wam ed­ýär.

Çär­ýek fi­nal­da şow­ly çy­kyş edip gel­ýän “Reýms” myh­man­çy­lyk­da “Stan­dard­dan” 2–0 utul­ýar. Ýö­ne jo­gap oý­nun­da Pi­an­to­ni we Fon­te­niň (2) gol­la­ry bi­len 3–0 ýe­ňen fran­suz klu­by 2-nji ge­zek ýa­rym fi­na­la çyk­ýar. Mun­dan öň­ki 3 ýa­ry­şyň çem­pio­ny “Re­al Mad­ri­d” çär­ýek fi­nal­da “Wi­ner Şport-Klub” to­pa­ry bi­len myh­man­çy­lyk­da gol­suz deň­me-deň oý­na­ýar. Mad­rid­de bol­sa, Alf­re­do Di Ste­fa­no­nyň 4 gol ge­çi­ren oý­nun­da 7–1 ha­sa­byn­da ýe­ňip, bas­syr 4-nji ge­zek ýa­rym fi­na­la çyk­ýar. Şol wagt­ky Gün­do­gar Ger­ma­ni­ýa­nyň “Wis­mut Karl Marks Ştadt” bi­len Şweý­sa­ri­ýa­nyň “Ýang Boýz” to­par­la­ry­nyň ara­syn­da­ky 2 du­şu­şyk­da-da ýe­ňiş ga­za­nan bol­ma­ýar (0–0, 2–2). 3-nji du­şu­şyk­da 2–1 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­za­nan şweý­sar klu­by ýa­ry­şy do­wam ed­ýär.

Ýa­rym fi­nal­da “Reýms” ýe­ne-de 1-nji oýun­da utul­ýar. Şweý­sa­ri­ýa­da 1–0 as­gyn ge­len fran­suz klu­by öz meý­dan­ça­syn­da “Ýang Boý­zy” Pi­an­to­ni we Fon­te­niň ta­kyk ur­gu­la­ry ne­ti­je­sin­de 3–0 utup, 3 ýyl­dan soň, 2-nji ge­zek fi­na­la çyk­ýar. Ýa­rym fi­na­lyň beý­le­ki du­şu­şy­gyn­da, ýag­ny Mad­rid der­bi­sin­de “Re­al” bi­len “At­le­ti­ko” du­şuş­ýar. “San­tia­go Ber­na­beu­da” Ri­al we Puş­ka­şyň gol­la­ry bi­len 2–1 ýe­ňen “Re­al” myh­man­çy­lyk­da 1–0 utul­ýar. Sa­ra­go­sa şä­he­rin­de oý­na­lan 3-nji du­şu­şyk­da “Re­al” Di Ste­fa­no we Puş­ka­şyň gol­la­ry bi­len 2–1 ýe­ňip, yz­ly-yzy­na 4-nji ýo­la fi­na­la ady­ny ýaz­dyr­ýar.

1956-njy ýyldaky

final gaý­ta­lan­ýar

“Re­al Mad­rid” bi­len “Reýms” to­par­la­ry­nyň ara­syn­da­ky fi­nal du­şu­şy­gy Ger­ma­ni­ýa­nyň Ştut­gart şä­he­rin­dä­ki “Ne­klarş­ta­di­on” sta­dio­nyn­da oý­nal­ýar. Mun­dan 3 ýyl ozal­ky, ýag­ny 1956-njy ýyl­da­ky fi­na­lyň re­wan­şy bo­lan du­şu­şy­ga Gün­ba­tar ger­ma­ni­ýa­ly Al­bert Du­ş emin­lik ed­ýär. Oý­na to­ma­şa­çy hök­mün­de 72 müň jan­kö­ýer gat­naş­ýar. Eý­ýäm oý­nuň 1-nji mi­nu­ty dol­man­ka “re­al­ly” En­ri­ke Ma­te­os ha­sa­by aç­ýar. 2-nji ýa­ry­myň il­kin­ji mi­nut­la­ryn­da-da Alf­re­do Di Ste­fa­no ta­pa­wut­lan­ýar. Şeý­le­lik­de, 2–0 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­za­nan “Re­al Mad­rid” bas­syr 4-nji ge­zek yk­ly­myň iň uly ku­bo­gy­ny ga­zan­ýar. To­pa­ryň ar­gen­ti­na­ly tä­lim­çi­si Lu­is Kar­ni­lia 2-nji ge­zek ku­bo­gy as­ma­na gö­ter­ýär. “Reýms” bol­sa, 2-nji sy­na­ny­şy­gyn­da ku­bo­gy alyp bil­män 2 ge­zek fi­nal­da utu­lan il­kin­ji to­par bol­ýar. Ol 2000-nji ýyl­la­ra çen­li 2 ge­zek fi­nal­da utu­lan çem­pi­on bol­ma­dyk ýe­ke-täk to­par­ly­gy­na gal­ýar.

Žýust Fonten

Fran­suz fut­bo­ly­nyň ägir­di, Žýust Fon­ten 1933-nji ýy­lyň 18-nji aw­gus­tyn­da Ma­rok­ko­nyň Mar­ra­keş şä­he­rin­de dün­ýä in­ýär. 1950-nji ýyl­da “Ka­sab­lan­ka” to­pa­ryn­da fut­bo­la baş­lan Fon­ten 1953-nji ýyl­da “Nis­sa”, 3 ýyl­dan so­ňam “Reýms” to­pa­ry­na trans­fer bol­ýar. Yzy­gi­der­li gaý­ta­la­nyp du­ran şi­ke­si se­bäp­li ol 1962-nji ýy­lda mej­bu­ry ýag­daý­da fut­bo­ly taş­la­ýar. Žýust Fon­te­niň iň meş­hur­lyk ga­za­nan ýy­ly 1958-nji ýyl­da­ky Dün­ýä Ku­bo­gy bol­ýar. Ol şol çem­pio­nat­da 6 du­şu­şyk­da meý­dan­ça çy­kyp, 13 gol ge­çir­ýär we bu 1 çem­pio­nat­da gör­ke­zi­len iň ýo­ka­ry ne­ti­je­dir. Bu gör­ke­zi­ji re­kor­da deň bo­lup, en­tek oňa go­laý­la­şan fut­bol­çy ýok. Şol çem­pio­nat­da 2 ge­zek het-trik eden Fon­ten Fran­si­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy bi­len bü­rünç me­da­la my­na­syp bol­ýar. Fon­ten 1958–1959 möw­sü­min­de “Stad de Reýms” klu­bu­ny Çem­pi­on­lar li­ga­syn­da fi­na­la çy­kar­ýar. Ýö­ne us­sat fut­bol­çy­nyň eden ta­gal­la­sy çem­pi­on­lyk üçin ýe­ter­lik bol­ma­ýar. Ol “Reýms” bi­len Fran­si­ýa­da 3 çem­pi­on­lyk ga­zan­ýar. Hä­zir­ki wagt­da 86 ýa­şyn­da bo­lan Fon­ten 1967–1981-nji ýyl­lar ara­ly­gyn­da, ýag­ny tä­lim­çi­lik kar­ýe­ra­syn­da, PSŽ, “Tu­lu­za” klub­la­ry bi­len bir ha­tar­da, Fran­si­ýa­nyň hem-de Ma­rok­ko­nyň ýy­gyn­dy­la­ry­na tä­lim ber­ýär.