Finlýandiýanyň Hel­sin­ki Teh­no­lo­gi­ýa uni­wer­si­te­tin­de zäh­met çe­ken pro­fes­sor Ju­ha­ni Pal­las­maa “Haý­wan bi­na­gär­li­gi” at­ly ki­ta­byn­da ary­la­ryň we ýa­ba­ny ary­la­ryň al­ty­burç­luk gör­nüş­li öý­jük­le­ri­niň adat­dan da­şa­ry berk gur­lu­şy eme­le ge­tir­ýän­di­gi­ni bel­le­ýär. Ki­tap­da 37×22,5 san­ti­metr öl­çeg­li öý­jü­giň ba­ry-ýo­gy 40 gram mum­dan ýa­sal­ýan­dy­gy­, mu­ňa ga­ra­maz­dan, 1,8 ki­log­ram ba­ly gö­ter­ýän­di­gi­ aý­dyl­ýar. “Po­lis­tes” at­ly ýa­ba­ny ary­lar bol­sa, öý­le­ri­ni mum­dan däl-de, agaç sü­ýü­min­den, ýag­ny ka­gyz­dan ýa­sa­ýar. “Na­tu­re” yl­my žur­na­lyn­da köp ýyl­lap zäh­met çe­ken Fi­lip Ball bol­sa, bal sak­lan­ýan a­ry öý­jük­le­ri­niň aja­ýyp bi­na­gär­lik tä­sin­li­gi­di­gi­ni bel­le­ýär. Alym ola­ryň di­wa­ry­nyň ga­lyň­ly­gy­nyň örän ta­kyk öl­çeg­de­di­gi­ni, her bir öý­jü­giň sä­hel­çe gy­şyk ýa­sa­lyp, ba­lyň ak­ma­gy­nyň öňü­niň alyn­ýan­dy­gy­ny bel­le­ýär. Bir meý­da­ny deň ki­çi bö­lek­le­re böl­me­giň iň tyg­şyt­ly we aň­sat ýo­lu­nyň al­ty­burç­luk­dy­gy­ aý­dyl­ýar. 1999-njy ýyl­da ABŞ-nyň Mi­çi­gan uni­wer­si­te­ti­niň pro­fes­so­ry, ma­te­ma­tik To­mas Ha­les bu mag­lu­ma­ty su­but et­di. Bu ba­ra­da taý­ýar­la­nan yl­my ma­ka­la 2001-nji ýyl­da “Discre­te & Com­pu­ta­tio­nal Geo­met­ry” at­ly žur­nal­da çap edil­di.