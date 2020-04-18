Ýew­ro­pa­nyň Çem­pi­on
Klub­la­ry­nyň
Ku­bo­gy — 1958–1959

Gat­na­şan to­par: 28 (26)
Ge­çi­ri­len du­şu­şyk: 55
To­ra sal­nan gol­lar: 199 (or­ta­ça 3,62)
To­ma­şa­çy: 1,987,818 (ortaça 39,142)
Iň ne­ti­je­li oýun­çy: Žýust Fonten (“Reýms”) – 10 gol

Saý­la­ma tap­gy­ry
“Stan­dard” (Bel­gi­ýa) –“Heart of Mid­lo­ti­an” (Şot­lan­di­ýa)”: 5–1, 1–2, “Di­na­mo Zag­reb” (Ýu­gos­la­wi­ýa)–“Duk­la Pra­ga” (Çe­hos­lo­wa­ki­ýa): 2–2, 1–2, “Je­ness Eş” (Lýuk­sem­burg)–“Gýo­te­borg” (Şwe­si­ýa): 1–2, 1–0, 5–1, “Ards” (D. Ir­lan­di­ýa)–“Reýms”: 1–4, 2–6, “Wis­mut Karl Maks Ştadt” (Gün­do­gar Ger­ma­ni­ýa)–“Pet­ro­lul Ploeş­ti” (Ru­my­ni­ýa): 4–2, 0–2, “At­le­ti­ko”–“Drum­kond­ra” (Ir­lan­di­ýa): 8–0, 5–1, “Po­lo­ni­ýa By­tom” (Pol­şa)–MTK (Weng­ri­ýa): 0–3, 0–3, KB (Da­ni­ýa)–“Şal­ke”: 3–0, 2–5, 1–3, “Ýu­wen­tus”–“Wi­ner Şport-Klub” (Awst­ri­ýa): 3–1, 0–7, DOS (Ni­der­land­lar)–“Spor­ting” (Por­tu­ga­li­ýa): 3–4, 1–2.

1-nji tap­gyr
“Re­al Mad­rid”–“Be­şik­taş”: 2–0, 1–1, “Spor­ting”–“Stan­dard”: 2–3, 0–3, “Wi­ner Şport-Klub”–“Duk­la Pra­ga”: 3–1, 0–1, MTK–“Ýang Boýz”: 1–2, 1–4, “At­le­ti­ko”–“SDNA So­fi­ýa”: 2–1, 0–1, 2–1 (g.w.), “Gýo­te­borg”–“Wis­mut Karl Marks Ştadt”: 2–2, 0–4, “Wul­wer­hemp­ton”–“Şal­ke”: 2–2, 1–2, “Reýms”–“HPS Helsinki“: 4–0, 3–0.

Çär­ýek fi­nal
“Stan­dard”–“Reýms”: 2–0, 0–3, “At­le­ti­ko”–“Şal­ke”: 3–0, 1–1, “Wi­ner Şport-Klub”–“Re­al Mad­rid”: 0–0, 1–7, “Ýang Boýz”–“Wis­mut Karl Marks Ştadt”: 2–2, 0–0, 2–1.

Ýa­rym fi­nal
“Ýang Boýz”–“Reýms”: 1–0, 0–3,
“Re­al Mad­rid”–“At­le­ti­ko”: 2–1, 0–1, 2–1.

FI­NAL (“Nek­larş­ta­di­on”, Ştut­gart)
“Re­al Mad­rid”–“Reýms”: 2–0
(Ma­te­os 1, Di Ste­fa­no 47)

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