Ýewropanyň Çempion
Klublarynyň
Kubogy — 1958–1959
Gatnaşan topar: 28 (26)
Geçirilen duşuşyk: 55
Tora salnan gollar: 199 (ortaça 3,62)
Tomaşaçy: 1,987,818 (ortaça 39,142)
Iň netijeli oýunçy: Žýust Fonten (“Reýms”) – 10 gol
Saýlama tapgyry
“Standard” (Belgiýa) –“Heart of Midlotian” (Şotlandiýa)”: 5–1, 1–2, “Dinamo Zagreb” (Ýugoslawiýa)–“Dukla Praga” (Çehoslowakiýa): 2–2, 1–2, “Jeness Eş” (Lýuksemburg)–“Gýoteborg” (Şwesiýa): 1–2, 1–0, 5–1, “Ards” (D. Irlandiýa)–“Reýms”: 1–4, 2–6, “Wismut Karl Maks Ştadt” (Gündogar Germaniýa)–“Petrolul Ploeşti” (Rumyniýa): 4–2, 0–2, “Atletiko”–“Drumkondra” (Irlandiýa): 8–0, 5–1, “Poloniýa Bytom” (Polşa)–MTK (Wengriýa): 0–3, 0–3, KB (Daniýa)–“Şalke”: 3–0, 2–5, 1–3, “Ýuwentus”–“Winer Şport-Klub” (Awstriýa): 3–1, 0–7, DOS (Niderlandlar)–“Sporting” (Portugaliýa): 3–4, 1–2.
1-nji tapgyr
“Real Madrid”–“Beşiktaş”: 2–0, 1–1, “Sporting”–“Standard”: 2–3, 0–3, “Winer Şport-Klub”–“Dukla Praga”: 3–1, 0–1, MTK–“Ýang Boýz”: 1–2, 1–4, “Atletiko”–“SDNA Sofiýa”: 2–1, 0–1, 2–1 (g.w.), “Gýoteborg”–“Wismut Karl Marks Ştadt”: 2–2, 0–4, “Wulwerhempton”–“Şalke”: 2–2, 1–2, “Reýms”–“HPS Helsinki“: 4–0, 3–0.
Çärýek final
“Standard”–“Reýms”: 2–0, 0–3, “Atletiko”–“Şalke”: 3–0, 1–1, “Winer Şport-Klub”–“Real Madrid”: 0–0, 1–7, “Ýang Boýz”–“Wismut Karl Marks Ştadt”: 2–2, 0–0, 2–1.
Ýarym final
“Ýang Boýz”–“Reýms”: 1–0, 0–3,
“Real Madrid”–“Atletiko”: 2–1, 0–1, 2–1.
FINAL (“Neklarştadion”, Ştutgart)
“Real Madrid”–“Reýms”: 2–0
(Mateos 1, Di Stefano 47)