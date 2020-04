16-njy ap­rel­de “Türk­men­de­mir­ýol­la­ry” agent­li­gi­niň, “De­mir­ýol­la­ry” açyk gör­nüş­li paý­dar­lar jem­gy­ýe­ti­niň we Ow­ga­nys­tan Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň Ulag mi­nistr­li­gi­niň De­mir ýol ulag­la­ry eda­ra­sy­nyň we­kil­le­ri­niň ara­syn­da wi­deoa­ra­gat­na­şyk ar­ka­ly mas­la­hat ge­çi­ril­di. Du­şu­şy­gyň bar­şyn­da Aki­na – And­hoý de­mir­ýol şa­ha­sy­nyň gur­lu­şy­gy me­se­le­le­ri hem-de Tur­gun­dy – Hy­rat de­mir­ýo­lu­nyň gur­lu­şy­gy­nyň tas­la­ma­sy­ny dur­mu­şa ge­çir­mek bi­len bag­la­ny­şyk­ly me­se­le­le­riň giň top­lu­my ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­dy.

Çy­kyş eden­le­riň bel­le­ýiş­le­ri ýa­ly, stra­te­gi­ki ul­gam­lar­da, şol san­da ulag ul­ga­myn­da bi­le­lik­dä­ki iri dü­züm­le­ýin tas­la­ma­la­ryň ama­la aşy­ryl­ma­gy Ow­ga­nys­tan­da­ky sy­ýa­sy dur­nuk­ly­ly­gyň, onuň dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan gaý­ta­dan di­kel­dil­me­gi­niň, se­bit we dün­ýä ho­ja­lyk gat­na­şyk­la­ry­na üs­tün­lik­li go­şu­lyş­ma­gy­nyň esa­sy şer­ti bo­lup dur­ýar.

2019-njy ýy­lyň iýul aýyn­da mil­li Liderimiziň tab­şy­ry­gy bo­ýun­ça ýur­du­my­zyň de­giş­li mi­nistr­lik­le­ri­niň hem-de pu­dak­la­ýyn do­lan­dy­ryş eda­ra­la­ry­nyň we­kil­le­rin­den yba­rat we­ki­li­ýe­ti OYR-nyň Far­ýab we­la­ýa­ty­nyň And­hoý et­ra­by­nyň Aki­na men­zi­lin­de 10 ki­lo­metr­lik de­mir­ýol şa­ha­sy­nyň ulan­ma­ga be­ril­me­gi hem-de Aki­na – And­hoý de­mir ýo­lu­nyň gur­lu­şy­gy­na baş­lan­ma­gy my­na­sy­bet­li da­ba­ra­la­ra gat­naş­dy­lar.

Bu­lar we iş­le­riň beý­le­ki gör­nüş­le­ri “Türk­men­de­mir­ýol­la­ry” agent­li­gi­niň hem-de goň­şy döw­le­tiň De­mir ýol ulag­la­ry eda­ra­sy­nyň ara­syn­da Ow­ga­nys­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň ýur­du­my­za ge­çen ýy­lyň few­ral aýyn­da ama­la aşy­ran res­mi sa­pa­ry­nyň bar­şyn­da gol çe­ki­len Äht­na­ma­nyň çäk­le­rin­de al­nyp ba­ryl­ýar.

Wi­deoa­ra­gat­na­şyk ul­ga­my ar­ka­ly ge­çi­ril­ýän mas­la­ha­ta gat­na­şy­jy­lar pi­kir alyş­ma­la­ryň bar­şyn­da döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň tab­şy­ry­gy bo­ýun­ça iş­le­nip taý­ýar­la­nan bu tas­la­ma­nyň ulag dü­zü­mi­niň gi­ňel­dil­me­gi­ne hem-de do­gan­lyk ýurt­dan hyz­mat­daş­la­ry­my­za ut­ga­şyk­ly lo­gis­ti­ki hyz­mat­la­ryň ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­gi­ne gö­nük­di­ri­len­dir. Ta­rap­lar Aki­na – And­hoý we Tur­gun­dy – Hy­rat de­mir­ýol şa­ha­la­ry­nyň äh­mi­ýe­ti ba­ra­da aýt­mak bi­len, ola­ra tä­ze lo­gis­ti­ka ugur­la­ry­nyň bi­rik­di­ril­me­gi bi­len bu de­mir­ýol ugur­la­ry­nyň hal­ka­ra ulag ge­çel­ge­le­ri hök­mün­dä­ki äh­mi­ýe­ti­niň art­jak­dy­gy­na ynam bil­dir­di­ler. Du­şu­şy­ga gat­na­şy­jy­lar iş­le­riň hä­zir­ki ýag­da­ýy­ny ara alyp mas­la­hat­laş­mak bi­len, bu ugur­da­ky iş­le­riň dep­gin­le­ri­niň ýo­kar­lan­dy­ryl­ma­gy­nyň ze­rur­dy­gy­ny bel­le­di­ler.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň yn­san­per­wer we pa­ra­hat­çy­lyk sö­ýü­ji­lik­li sy­ýa­sa­ty ne­ti­je­sin­de Ow­ga­nys­ta­nyň çäk­le­rin­de de­mir­ýol­la­ry­nyň gur­lu­şy­gy­nyň Türk­me­nis­ta­nyň se­riş­de­le­ri­niň ha­sa­by­na ama­la aşy­ryl­ma­gy­nyň göz öňün­de tu­tul­ýan­dy­gy­ny bel­le­mek ge­rek, şun­da bi­ziň ýur­du­my­zyň iş­gär­ler müm­kin­çi­lik­le­ri we mad­dy se­riş­de­le­ri peý­da­la­ny­lar. Türk­men hü­när­men­le­ri­niň üs­tü­ne di­ňe bir de­mir­ýol şa­ha­la­ry­ny çek­mek, ola­ra bar­ýan ýol­la­ry gur­mak iş­le­ri däl-de, ugur­daş dü­züm­le­riň des­ga­la­ry­ny aba­dan­laş­dyr­mak we­zi­pe­le­ri hem ýük­le­nil­ýär. Mas­la­ha­tyň do­wa­myn­da şeý­le hem OYR-nyň çäk­le­rin­den geç­ýän üs­ta­şyr ýük akym­la­ry­ny hem-de de­mir­ýol dü­züm­le­ri­niň iş­le­ri­ni ne­ti­je­li gu­ra­mak, “La­pis La­zu­li” yla­la­şy­gy­na gat­na­şy­jy döw­let­le­riň ara­syn­da ulag ge­çel­ge­le­ri­ni mun­dan beý­läk-de ös­dür­mek me­se­le­le­ri bo­ýun­ça pi­kir al­şyl­dy.

Bu me­se­lä­ni ara alyp mas­la­hat­laş­mak bi­len, çy­kyş eden­ler bu yk­ly­ma­ra ge­çel­ge­si­niň (Ow­ga­nys­tan – Türk­me­nis­tan – Azer­baý­jan – Gru­zi­ýa –Tür­ki­ýe) uly äh­mi­ýe­ti­ni nyg­ta­dy­lar, bu ge­çel­gä­niň işe gi­ri­zil­me­gi giň geoyk­dy­sa­dy çäk­ler­de ne­ti­je­li gat­na­şyk­la­ryň has-da gi­ňel­dil­me­gi­ne ýar­dam be­rer.

* * *

Şeý­le hem wi­deoa­ra­gat­na­şyk ar­ka­ly “Türk­men­de­mir­ýol­la­ry” agent­li­gi­niň, “De­mir­ýol­la­ry” açyk gör­nüş­li paý­dar­lar jem­gy­ýe­ti­niň we Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň “Trans­maş­hol­ding” paý­dar­lar jem­gy­ýe­ti­niň we­kil­le­ri­niň ara­syn­da gep­le­şik­ler ge­çi­ril­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ta­ra­pyn­dan de­mir­ýol pu­da­gy­nyň ös­dü­ril­me­gi­ne uly üns be­ril­ýän­di­gi, ula­gyň bu gör­nü­şi­niň köp­ta­rap­la­ýyn­ly­gy hem-de yg­ty­bar­ly­ly­gy, gat­naw­la­ryň özü­ne düş­ýän gym­ma­ty­nyň şeý­le bir gym­mat däl­di­gi şert­le­rin­de ýük­le­riň äh­li gör­nüş­le­ri­ni di­ýen ýa­ly gat­nat­ma­ga ukyp­ly­ly­gy hem-de Türk­me­nis­ta­nyň iri lo­gis­ti­ka mer­ke­zi­ne öw­rül­me­gi üçin çäk müm­kin­çi­lik­le­ri­niň bar­dy­gy bi­len şert­len­di­ri­len­dir, ýur­du­myz Ýew­ro­pa – Azi­ýa ara­ly­gyn­da­ky esa­sy gat­naw ýol­la­ry­ny öz çäk­le­rin­den ge­çi­rip, ola­ry he­re­ke­te ge­ti­rip bi­ler. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, dün­ýä­niň öň­de­ba­ry­jy kom­pa­ni­ýa­la­ry­nyň, şol san­da Rus­si­ýa­nyň iri kär­ha­na­la­ry­nyň ön­dür­ýän de­mir­ýol ulag­la­ry­nyň hä­zir­ki za­man gör­nüş­le­ri­niň ha­sa­by­na bu pu­da­gyň mad­dy-en­jam­la­ýyn bin­ýa­dy­nyň pug­ta­lan­dy­ryl­ma­gy­na uly äh­mi­ýet be­ril­ýär.

“Trans­maş­hol­ding” paý­dar­lar jem­gy­ýe­ti Rus­si­ýa­nyň ulag gur­lu­şy­gy ba­za­ryn­da öň­dä­ki or­ny eýe­le­ýär hem-de şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, bi­ziň ýur­du­myz ulag-lo­gis­ti­ka ul­ga­myn­da tas­la­ma­la­ry dur­mu­şa ge­çir­mek üçin ägirt uly müm­kin­çi­lik­le­re eýe bo­lup, ne­ti­je­li gat­na­şyk­la­ry iş­jeň ös­dür­ýär.

Du­şu­şy­gyň do­wa­myn­da we­ki­li­ýet­le­riň ag­za­la­ry hyz­mat­daş­ly­gy gi­ňelt­mä­ge öza­ra gy­zyk­lan­ma­la­ry tas­syk­lap, hyz­mat­daş­ly­gyň bar bo­lan uly müm­kin­çi­lik­le­ri­niň dur­mu­şa ge­çi­ril­me­gi­ne gö­nük­di­ri­len bi­le­lik­dä­ki ta­gal­la­la­ry di­wer­si­fi­ka­si­ýa­laş­dyr­mak bo­ýun­ça anyk çä­re­le­ri ara alyp mas­la­hat­laş­dy­lar. Şun­dan ugur alyp hem-de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ta­ra­pyn­dan bu pu­da­gyň öňün­de goý­lan we­zi­pe­le­ri üs­tün­lik­li çöz­mek mak­sa­dy bi­len, ta­rap­lar önüm­çi­lik, tep­lo­woz­la­ry we olar üçin äti­ýaç­lyk şaý­la­ry­ny iber­mek hem-de hyz­mat et­mek me­se­le­le­ri­ne ga­ra­dy­lar. Web-pi­kir alyş­ma­la­ryň çä­gin­de, şeý­le hem abat­la­ýyş we lo­ko­mo­tiw iş­çi­ler to­par­la­ry­ny okat­ma­gyň müm­kin­çi­lik­le­ri ba­ra­da pi­kir al­şyl­dy.