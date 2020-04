Be­la­rus Res­pub­li­ka­sy Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi bi­len öza­ra wi­za düz­gü­ni­ni ýe­ňil­leş­dir­mek we oňa da­hyl­ly me­se­le­le­ri çöz­mek ba­ra­da­ky şert­na­ma­la­ry tas­syk­la­mak işi­ni ta­mam­la­dy. Ma­kul­la­nan ka­nun­lar Be­la­ru­syň Pre­zi­den­ti Alek­sandr Lu­ka­şen­ko ta­ra­pyn­dan gol çe­ki­lip, Be­la­ru­syň Mil­li hu­kuk in­ter­net por­ta­lyn­da go­ýul­dy.

Be­la­rus ta­ra­py üçin şert­na­ma­nyň mö­hüm düz­gün­le­ri­niň ara­syn­da Be­la­ru­syň ra­ýat­la­ry üçin 80-den 35 ýew­ro çen­li ar­zan­la­jak Şen­gen wi­za­sy­nyň ba­ha­sy, şeý­le hem sy­ýa­ha­tyň mak­sa­dy­na bag­ly­lyk­da, ra­ýat­la­ryň köp gat­lak­la­ry­nyň tö­leg tö­le­mez­den wi­za üçin ýüz tu­tup bil­jek­di­gi we bir­nä­çe ge­zek alyp bil­jek­di­gi ba­ra­da­ky yla­la­şyk bar.

Yla­la­şy­ga la­ýyk­lyk­da, wi­za ber­mek ka­ra­ry 10 gü­nüň için­de ka­bul edi­ler we tä­jir­çi­lik däl mak­sat­lar üçin mugt wi­za ber­mek üçin esas­la­ryň sa­na­wy gi­ňel­dil­di. Mun­dan baş­ga-da, da­şa­ry ýurt­lu­la­ryň Be­la­rus­da bol­ma­gy­nyň möh­le­ti iki es­se – ýyl­da 90 gün­den 180 gü­ne çen­li art­dy­ryl­dy. Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi we Be­la­ru­syň wi­za­ny ýe­ňil­leş­dir­mek ba­ra­da­ky şert­na­ma­sy 2020-nji ýy­lyň 8-nji ýan­wa­ryn­da gol çe­ki­lip­di. Wi­za şert­na­ma­sy ra­ýat­la­ryň giň to­pa­ry üçin wi­za amal­la­ry­ny aň­sat­laş­dyr­ma­gy­ny we tö­leg­le­riň ar­zan­la­ma­gy­ny göz öňün­de tut­ýar.