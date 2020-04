24-nji aprelde hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi we Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň X mejlisi geçirildi. Bilelikde geçirilen mejlise ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň häkimleri, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalary hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

HAL­KA­RA AHAL­TE­KE AT­ÇY­LYK

AS­SO­SIA­SI­ÝA­SY­NYŇ X MEJLISI

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz şu ýyl Hal­ka­ra ahal­te­ke at­çy­lyk as­so­sia­si­ýa­sy­nyň dö­re­di­le­ni­ne on ýyl dol­ýan­dy­gy­ny bel­läp, hem­me­le­ri bu şan­ly se­ne hem-de Türk­men be­de­wi­niň mil­li baý­ra­my bi­len tüýs ýü­rek­den gut­la­dy we at­çy­ly­gy ös­dür­mek­de uly üs­tün­lik­le­ri ar­zuw et­di.

Hal­ka­ra ahal­te­ke at­çy­lyk as­so­sia­si­ýa­sy­nyň dö­re­di­le­nin­den bä­ri ge­çen 10 ýy­lyň için­de köp iş edil­di. Hä­zir­ki dö­wür­de dün­ýä­niň 34 döw­le­tin­den ýu­ri­dik we fi­zi­ki şahs­la­ryň 155-si bu gu­ra­ma­nyň ag­za­sy bo­lup dur­ýar. Olar at­çy­ly­gy ös­dür­mek­de uly iş­le­ri bi­tir­di­ler. Bu bol­sa dün­ýä­de ahal­te­ke be­dew­le­ri­niň baş sa­ny­nyň we muş­dak­la­ry­nyň art­ma­gy­na oňyn tä­si­ri­ni ýe­tir­ýär. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň nyg­taý­şy ýa­ly, asyr­la­ryň do­wa­myn­da türk­men top­ra­gyn­da ke­ma­la ge­len be­hiş­di be­dew­le­ri­mi­ziň şan-şöh­ra­ty­ny has-da be­len­de gal­dyr­mak bo­ýun­ça hä­zir­ki wagt­da ýur­du­myz­da giň ge­rim­li mak­sat­na­ma­la­ýyn iş­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. At­çy­lyk pu­da­gy­ny ös­dür­mek, hal­ka­ra de­re­je­sin­de ýa­ryş­la­ry we bäs­le­şik­le­ri ge­çir­mek üçin dün­ýä öl­çeg­le­ri­ne la­ýyk gel­ýän at­çy­lyk sport top­lum­la­ry gu­rlup, ulanyl­ma­ga be­ril­di.

Bu ugur­da ýo­ka­ry de­re­je­li hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­mak, at­çy­ly­gy yl­my esas­da ös­dür­mek üçin döw­re­bap eda­ra­la­ry dö­ret­mek, pu­da­gyň mad­dy-en­jam­la­ýyn bin­ýa­dy­ny has-da pug­ta­lan­dyr­mak bo­ýun­ça hem köp iş­ler edil­di. Döw­le­ti­miz at­şy­nas­la­ry­my­zyň ýa­şa­ýyş-dur­muş şert­le­ri­ni go­wu­lan­dyr­ma­ga 680 mil­li­on ame­ri­kan dol­la­ry möç­ber­de ma­li­ýe se­riş­de­le­ri­ni goý­ber­di. Biz gel­jek­de hem bu ugur­da alyp bar­ýan giň ge­rim­li iş­le­ri­mi­zi do­wam ede­ris di­ýip, mil­li Li­de­ri­miz aýt­dy.

Mä­lim bol­şy ýa­ly, her ýy­lyň ap­rel aýy­nyň soň­ky ýek­şen­be­sin­de Türk­me­nis­tan­da Türk­men be­de­wi­niň mil­li baý­ra­my hal­ka­ra de­re­je­sin­de giň­den bel­le­nil­ýär. Şu baý­ram my­na­sy­bet­li ahal­te­ke at­la­ry­nyň hal­ka­ra gö­zel­lik bäs­le­şi­gi we at­çy­ly­gyň mö­hüm me­se­le­le­ri­ne ba­gyş­la­nan yl­my-ama­ly mas­la­hat, at ça­py­şyk­la­ry, at­ly sport bäs­le­şik­le­ri ýo­ka­ry de­re­je­de gu­ra­ma­çy­lyk­ly ge­çi­ril­ýär. Be­hiş­di be­dew­le­ri­mi­ziň gö­zel­li­gi­ni şe­kil­len­di­riş we ama­ly-ha­şam sun­ga­ty­nyň eser­le­rin­de çe­per be­ýan et­mek bo­ýun­ça dö­re­di­ji­lik bäs­le­şik­le­ri gu­ral­ýar. Bu çä­re­ler ady äle­me do­lan at­la­ry­my­zyň şan-şöh­ra­ty­ny has-da be­len­de gö­ter­ýär.

Soň­ra hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň bel­leý­şi ýa­ly, Hal­ka­ra ahal­te­ke at­çy­lyk as­so­sia­si­ýa­sy­nyň dö­re­dil­me­gi bi­len, dün­ýä­de ahal­te­ke be­dew­le­ri­niň to­hum aras­sa­ly­gy­ny go­rap sak­la­mak, baş sa­ny­ny art­dyr­mak we şan-şöh­ra­ty­ny giň­den ýaý­mak bo­ýun­ça berk bin­ýa­dyň düý­bi tu­tul­dy. Şu­nuň bi­len bir­lik­de, ýur­du­myz­da at ça­py­şyk­la­ry­ny, at üs­tün­dä­ki mil­li oýun­la­ry we at­ly spor­tuň beý­le­ki gör­nüş­le­ri­ni, şol san­da kon­kur, ma­ra­fon bäs­le­şik­le­ri­ni hal­ka­ra de­re­je­sin­de ge­çir­mek üçin äh­li şert­ler dö­re­dil­ýär.

Ýur­du­my­zyň we­la­ýat­la­ryn­da dün­ýä öl­çeg­le­ri­ne la­ýyk gel­ýän döw­re­bap at­çy­lyk-sport top­lum­la­ry, Ahal we­la­ýa­ty­nyň Gök­de­pe et­ra­byn­da bol­sa, Hal­ka­ra ahal­te­ke at­çy­lyk sport top­lu­my gur­lup, ulanyl­ma­ga be­ril­di. Şu­nuň bi­len bir­lik­de, at ça­py­şyk­la­ry­ny we at­ly sport bäs­le­şik­le­ri­ni hal­ka­ra ta­lap­la­ry­na la­ýyk­lyk­da ge­çir­mek üçin Hal­ka­ra ahal­te­ke at­çy­lyk sport top­lu­my­nyň, şeý­le hem Aş­ga­bat we Le­bap at­çy­lyk sport top­lum­la­ry­nyň ça­puw ýo­da­la­ry döw­re­bap ýag­da­ýa ge­ti­ri­lip, ola­ra po­lit­rek ör­tü­gi dü­şel­di di­ýip, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz nyg­ta­dy.

Şeý­le hem at­çy­ly­gy we at­ly spor­ty ös­dür­me­giň hu­kuk, yk­dy­sa­dy hem-de gu­ra­ma­çy­lyk esas­la­ry­ny kes­git­le­mek bo­ýun­ça de­giş­li iş­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­di. Ýur­du­myz­da aras­sa gan­ly to­hum at­la­ryň ge­no­fon­du­ny go­rap sak­la­ma­ga gö­nük­di­ri­len we at­lar ös­dü­ri­lip ýe­tiş­di­ri­len­de, kö­pel­di­len­de hem-de ula­ny­lan­da ýü­ze çyk­ýan gat­na­şyk­la­ry düz­gün­leş­dir­ýän Türk­me­nis­ta­nyň “At­çy­lyk we at­ly sport ha­kyn­da­ky” Ka­nu­ny ka­bul edil­di.

Bu ka­nun at­çy­lyk­da al­nyp ba­ryl­ýan to­hum­çy­lyk işi­ni go­wu­lan­dyr­mak, hal­ka­ra ge­no­fon­du­na gir­ýän at­la­ryň mil­li to­hum öze­ni­ni go­rap sak­la­mak, kö­pelt­mek we kä­mil­leş­dir­mek üçin hu­kuk binýadyny dö­red­ýär. At­çy­ly­gy hem-de at­ly spor­ty ös­dür­mä­ge, şeý­le hem bu ugur­da ýo­ka­ry ne­ti­je­le­ri ga­zan­ma­ga ýar­dam ed­ýär di­ýip, mil­li Li­de­ri­miz aýt­dy.

Mä­lim bol­şy ýa­ly, 2017-nji ýy­lyň sent­ýabr aýyn­da Aş­ga­bat şä­he­rin­de Ýa­pyk bi­na­lar­da we sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça ge­çi­ri­len V Azi­ýa oýun­la­ry­nyň sa­na­wy­na il­kin­ji ge­zek at­ly spor­tuň kon­kur gör­nü­şi go­şul­dy. Bu bol­sa ahal­te­ke be­dew­le­ri­niň at­çy­lyk spor­tun­da­ky şöh­rat­ly ýo­lu­ny my­na­syp do­wam et­mä­ge we bu ugur­da­ky uky­by­ny do­ly açyp gör­kez­mä­ge giň müm­kin­çi­lik­le­ri dö­ret­di di­ýip, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz aýt­dy. Biz ahal­te­ke be­dew­le­ri­mi­ziň hal­ka­ra bäs­le­şik­le­rin­de üs­tün­lik­li çy­kyş et­me­gi üçin gel­jek­de hem äh­li ta­gal­la­la­ry ede­ris di­ýip, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz bel­le­di.

Türk­men we da­şa­ry ýurt­ly at­şy­nas­la­ryň ahal­te­ke at­la­ry­ny ös­dü­rip ýe­tiş­dir­mek­de çek­ýän asyl­ly zäh­me­ti­ne my­na­syp ba­ha be­ril­ýär. Ola­ra Türk­me­nis­ta­nyň at ga­za­nan at­şy­na­sy, Us­sat ha­ly­pa ça­pyk­su­wa­ry we Halk at­şy­na­sy di­ýen hor­mat­ly at­la­ry dak­ýa­rys. Bu iş­ler gel­jek­de hem do­wam et­di­ri­ler. Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz Hal­ka­ra ahal­te­ke at­çy­lyk as­so­sia­si­ýa­sy­nyň türk­men, rus we iň­lis dil­le­rin­de ne­şir edil­ýän “Be­hiş­di ahal­te­ke at­la­ry” žur­na­ly­nyň ýur­du­myz­da we dün­ýä­de ahal­te­ke be­dew­le­ri­niň ös­dü­ri­lip ýe­tiş­di­ri­li­şi­ni, ta­ry­hy we beý­le­ki gym­mat­ly mag­lu­mat­la­ry­ny, at­şy­nas­la­ry­my­zyň alyp bar­ýan iş­le­ri­ni giň­den be­ýan et­mek­de we dün­ýä ýaý­mak­da uly iş­le­ri bi­tir­ýän­di­gi­ni aý­ra­tyn bel­le­di.

Mä­lim bol­şy ýa­ly, hä­zir­ki dö­wür­de ahal­te­ke be­dew­le­ri syn-sy­pa­ty, gö­zel­li­gi bi­len muş­dak­la­ry­ny özü­ne çe­kip, dün­ýä döw­let­le­ri­niň en­çe­me­sin­de ös­dü­ri­lip ýe­tiş­di­ril­ýär. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, mil­li Liderimiz bu as­so­sia­si­ýa­nyň dö­re­di­len­den bä­ri, be­hiş­di be­dew­le­ri­mi­zi ýe­tiş­dir­mek is­le­ýän­le­riň, onuň muş­dak­la­ry­nyň ýyl­sa­ýyn art­ýan­dy­gy­ny ka­na­gat­lan­mak bi­len bel­le­di.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz şeý­le hal­ka­ra hyz­mat­daş­ly­gy­ny alyp bar­mak­da as­so­sia­si­ýa­nyň mö­hüm or­nu­nyň bar­dy­gy­ny aý­ra­tyn bel­läp, dür­li döw­let­le­riň bu jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­sy­na ag­za ýu­ri­dik şahs­la­ry­na we hu­su­sy at­şy­nas­la­ry­na alyp bar­ýan iş­le­rin­de uly üs­tün­lik­le­ri ar­zuw et­di hem-de bu ugur­da gat­na­şyk­la­ryň bar­ha pug­ta­lan­jak­dy­gy­na we has-da kä­mil­leş­jek­di­gi­ne berk ynam bil­dir­di.

Soň­ra Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry E.Oraz­gel­di­ýe­we söz be­ril­di. Wi­se-prem­ýer ýur­du­myz­da döw­let Baştutanymyzyň ýol­baş­çy­ly­gyn­da aras­sa gan­ly ahal­te­ke be­dew­le­ri­niň sa­ny­ny art­dyr­mak, bu aja­ýyp to­hum­da­ky be­dew­le­ri sak­la­mak we kö­pelt­mek bo­ýun­ça al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. E.Oraz­gel­di­ýew türk­men at­şy­nas­ly­gy­nyň ös­dü­ril­me­gi­ne yzy­gi­der­li üns ber­ýän­di­gi, onuň mad­dy-en­jam­la­ýyn bin­ýa­dy­ny ber­kit­mä­ge ber­ýän kö­me­gi hem-de mil­li at­şy­nas­lyk ha­kyn­da ed­ýän hem­me­ta­rap­la­ýyn ala­da­sy üçin hormatly Prezidentimize pu­da­gyň äh­li iş­gär­le­ri­niň adyn­dan tüýs ýü­rek­den ho­şal­lyk bil­di­rip, “Türk­me­nis­ta­nyň us­sat ha­ly­pa seý­si” at­ly hor­mat­ly de­re­jä­ni esas­lan­dyr­mak ha­kyn­da­ky tek­li­bi döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň ga­ra­ma­gy­na hö­dür­le­di.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz bu tek­li­bi ma­kul­la­dy hem-de Mej­li­siň ýol­baş­çy­sy­na ýüz­le­nip, ýur­du­my­zyň ka­nun­çy­ly­gy­na de­giş­li üýt­get­me­le­ri we goş­ma­ça­la­ry gi­riz­mek ba­bat­da de­giş­li iş­le­riň al­nyp ba­ryl­ma­gy­nyň ze­rur­dy­gy­na ün­si çek­di.

Soň­ra hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz bu ýe­re ýyg­na­nan­la­ryň el çar­pyş­ma­la­ry bi­len Türk­men be­de­wi­niň mil­li baý­ra­my my­na­sy­bet­li ýur­du­my­zyň has ta­pa­wut­la­nan at­şy­nas­la­ry­ny döw­let sy­lag­la­ry bi­len sy­lag­la­mak hem-de Hal­ka­ra ahal­te­ke at­çy­lyk as­so­sia­si­ýa­sy­nyň da­şa­ry ýurt­ly iş­jeň ag­za­la­ry­na “Türk­me­nis­ta­nyň at ga­za­nan at­şy­na­sy” di­ýen hor­mat­ly ady dak­mak ha­kyn­da­ky Per­man­la­ra gol çek­di. Şeý­le hem mil­li Li­de­ri­miz Hal­ka­ra ahal­te­ke at­çy­lyk as­so­sia­si­ýa­sy­na tä­ze türk­men hem-de da­şa­ry ýurt­ly ag­za­la­ry ka­bul et­mek ha­kyn­da as­so­sia­si­ýa­nyň Ka­rar­la­ry­na gol çek­di.

Mil­li Li­de­ri­miz ýur­du­my­zyň we da­şa­ry ýurt­la­ryň at­şy­nas­la­ry­ny tüýs ýü­rek­den gut­lap, ola­ra ahal­te­ke be­dew­le­ri­niň dün­ýä­dä­ki şöh­ra­ty­ny be­len­de gal­dyr­mak­da alyp bar­ýan iş­le­ri üçin min­net­dar­lyk bil­dir­di we ola­ra at­çy­lyk pu­da­gy­ny ös­dür­mek­de alyp bar­ýan iş­le­rin­de uly üs­tün­lik­le­ri ar­zuw et­di.

Soň­ra san­ly wi­deoa­ra­gat­na­şyk ar­ka­ly mej­li­se gat­naş­ýan Hal­ka­ra ahal­te­ke at­çy­lyk as­so­sia­si­ýa­sy­nyň ag­za­la­ry­na söz be­ril­di. Olar öz çy­kyş­la­ryn­da mil­li Li­de­ri­mi­ziň ýa­daw­syz ala­da­sy ne­ti­je­sin­de, türk­men hal­ky­nyň ze­hin­li se­ýis­le­ri­niň asyr­la­ryň do­wa­myn­da uly söý­gi bi­len ýe­tiş­di­ren be­hiş­di be­dew­le­ri­niň di­ňe bir myh­man­sö­ýer türk­men top­ra­gyn­da däl, eý­sem, dün­ýä­niň dür­li kün­jek­le­rin­de toý-baý­ram­la­ryň be­ze­gi­ne öw­rül­ýän­di­gi­ni, dür­li ýurt­la­ryň ahal­te­ke be­dew­le­ri­ni ös­dür­mek bi­len meş­gul­lan­ýan­dy­gy­ny nyg­ta­dy­lar.

HAL­KA­RA AHAL­TE­KE AT­ÇY­LYK

AS­SO­SIA­SI­ÝA­SY­NYŇ AG­ZA­LA­RY­NYŇ

ÝÜ­REK BUÝ­SAN­JY:

Ka­ta­ri­na-Ire­na An­na — Mar­ga­ri­ta Ýa­kob, Ger­ma­ni­ýa Fe­de­ra­tiw Res­pub­li­ka­sy­nyň “Jeý­kob Fer­de­zuçt GBR” at­çy­lyk fir­ma­sy­nyň di­rek­to­ry:

Be­hiş­di be­dew­le­re aý­ra­tyn ga­dyr goý­mak­da we oňa söý­gi bi­len ga­ra­mak­da nus­ga bol­ýan Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň yzy­gi­der­li ta­gal­la­sy ne­ti­je­sin­de, Türk­me­nis­tan at­çy­lyk pu­da­gy­ny ös­dür­mek­de we onuň mad­dy-en­jam­la­ýyn bin­ýa­dy­ny pug­ta­lan­dyr­mak­da tu­tuş dün­ýä üçin nus­ga­lyk­dyr.

Ýo­žef Gýu­la Nýe­ka, Weng­ri­ýa­nyň ahal­te­ke at­çy­lyk as­so­sia­si­ýa­sy­nyň pre­zi­den­ti:

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň taý­syz ta­gal­la­la­ry ne­ti­je­sin­de, hä­zir­ki dö­wür­de Türk­me­nis­tan­da be­hiş­di be­dew­le­ri ýe­tiş­dir­me­giň ga­dy­my däp­le­ri­ni do­wam et­dir­mek bi­len bir­lik­de, bu pu­da­ga dün­ýä yl­my­nyň ga­za­nan­la­ry hem-de döw­re­bap teh­no­lo­gi­ýa­la­ry iş­jeň or­naş­dy­ryl­ýar. Mu­nuň özi bol­sa bu ba­bat­da Türk­me­nis­ta­ny öň­dä­ki ha­tar­la­ra çy­kar­ýar.

Şeýh Faý­sal bin Ra­şid bin Isa al-Ha­li­fa, Bah­reýn Pa­ty­şa­ly­gy­nyň Daş­ky gur­şaw bo­ýun­ça ýo­ka­ry ge­ňe­şi­niň baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry:

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti at­la­ryň dün­ýä­de iň ga­dy­my to­hu­my bo­lan, gö­zel­li­gi hem-de sy­ra­ty bi­len haý­ran gal­dyr­ýan ahal­te­ke be­dew­le­ri­ni go­rap sak­la­mak we wa­gyz et­mek üçin uly ta­gal­la­lary ed­ýär.

An­tal Işt­wan Ýa­noş, Ru­my­ni­ýa­nyň Par­la­men­ti­niň de­pu­ta­ty, Ru­my­ni­ýa-Türk­me­nis­tan Par­la­men­ta­ra to­pa­ry­nyň ýol­baş­çy­sy:

Ga­dy­my türk­men top­ra­gy bo­ýun­ça ge­ze­lenç et­mä­ge dö­re­di­len müm­kin­çi­lik­den peý­da­la­nyp, ma­ňa türk­men hal­ky­nyň däp-des­sur­la­ry, me­de­ni­ýe­ti we ta­ry­hy bi­len ta­nyş­mak bag­ty mi­ýes­ser et­di. Dün­ýä­de iň ga­dy­my we iň gö­zel at­la­ryň bi­ri bo­lan ahal­te­ke be­dew­le­ri me­ni haý­ran gal­dyr­dy.