Ene-ata­la­ryň öz ça­ga­la­ry­nyň ýe­ti­şi­gi­ni ýo­kar­lan­dyr­mak mak­sa­dy bi­len elin­den gel­ýän ta­gal­la­ny et­mä­ge taý­ýar­dy­gy hem­me­le­re mä­lim­dir. Ýa­pon bi­ler­men­le­ri­niň soň­ky ge­çi­ren bar­lag­la­ryn­da at­da ge­ze­lenç et­me­giň ça­ga­la­ryň akyl ýe­ti­riş ukyp­la­ry­nyň ösü­şi­ne oňaý­ly tä­si­ri­ni ýe­tir­ýän­di­gi bel­li bol­dy di­ýip, “The Dai­ly Ma­il” saý­ty ýaz­ýar.

Nerw ul­ga­my at üs­tün­de ge­ze­lenç edi­len­de iş­jeň­le­şip, ça­ga­nyň kog­ni­tiw (akyl ýe­ti­riş) ukyp­la­ry­ny ýo­kar­lan­dyr­ýar. Bar­lag­lar ça­ga­lar at­ly ge­ze­lenç­den soň­ra, özü­ne tab­şy­ry­lan öý iş­le­rin­den we gö­nük­me­ler­den oňat baş alyp çy­kan­dy­gy­ny gör­ke­zip­dir.

Bi­ler­men­ler atyň he­re­ke­ti­niň ça­ga be­de­ni­ne ed­ýän tä­si­ri­ne gö­zeg­çi­lik et­di­ler. Eýer ar­ka­ly geç­ýän atyň he­re­ke­ti­niň wib­ra­si­ýa­sy­nyň beý­ni­niň bi­li­me we ýa­da jo­gap ber­ýän bö­lü­mi­ni iş­jeň­leş­dir­ýän­di­gi bel­li bol­dy. Bu ýer­de he­re­ke­tiň we beý­ni­ni gy­jyn­dyr­ma­nyň ut­gaş­ma­sy syn edil­di. Ne­ti­je­de, mu­nuň ça­ga­la­ryň ýe­ti­şi­gi­ni ýo­kar­lan­dyr­ma­ga ýar­dam ber­ýän­di­gi äş­gär bol­dy.