Bom­bel at­ly at dün­ýä­niň iň ki­çi aty diý­lip yk­rar edil­ýär. Bu at Pol­şa­da bo­lup, Gin­ne­siň re­kord­lar ki­ta­by­na gi­ri­zil­di. Bu aja­ýyp jan­da­ryň bo­ýy ba­ry-ýo­gy 56,7 san­ti­met­re ýet­ýär.

Bom­bel Lodz şä­he­ri­niň go­la­ýyn­da­ky bir at­ha­na­­da ýa­şa­ýar. Bu at­ha­na­nyň eýe­le­ri Pat­rik we Ka­tar­ži­na Ze­lins­ki ta­ýy il­kin­ji ge­zek 2014-nji ýyl­da ba­ry-ýo­gy iki aý­lyk wag­ty satyn aldylar. Bu atyň ýa­şy üçin ada­ty ulu­lyk­da­dy­gy­ny, ýö­ne bel­li bir wag­tyň geç­me­gi bi­len onuň ös­me­gi­ni bes eden­di­gi­ni bel­läp geç­ýär­ler. Bu ki­çi­jik atyň ul­la­kan ýü­re­gi bar. Bom­bel her aý ýer­li ça­ga­lar has­sa­ha­na­sy­na ba­ryp, ýaş has­sa­la­ryň göw­nü­ni gö­ter­ýär.

– Bom­bel dur­mu­şy­my­zy düýp­gö­ter üýt­get­di, se­bä­bi bu bi­ze beý­le­ki adam­la­ra kö­mek et­mä­ge we ça­ga­la­ry be­gen­dir­mä­ge müm­kin­çi­lik ber­ýär – di­ýip, atyň eýe­si bel­läp geç­ýär. Bom­bel at­la­ryň ap­pa­lu­za to­hu­my­na de­giş­li­dir. Bu to­hum Ame­ri­ka­da­ky in­deý­ler ta­ra­pyn­dan ös­dü­ri­lip ýe­tiş­di­ril­ýär we adat­ça ola­ryň bo­ýy 160 san­ti­met­re çen­li ös­ýär.

Ruslan BATYROW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk

institutynyň talyby.