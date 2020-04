Nal: atyň toý­na­gy­na ka­kyl­ýan ýa­rym aý­law de­mir.

Myh: atyň toý­na­gy­na nal ka­ky­lan­da ula­nyl­ýan ýö­ri­te ýa­sa­lan çüý.

Uýan: atyň kel­le­si­ne geý­di­ril­ýän agyz­dy­ryk­ly, uzyn go­şa ga­ýyş bag­ly es­bap.

Sim­ta­raş: atyň toý­na­gy­ny gyr­mak üçin ula­nyl­ýan ora­ga meň­zeş ýi­ti gu­ral.

Do­ga­bag: atyň boý­nu­na da­kyl­ýan ýü­zi kü­müş­li ga­ýyş ýa-da ala­ja gör­nüş­li örü­len ýüp.

Te­kelt­gi: eýe­riň aşa­gyn­dan sa­lyn­ýan ýü­zi ga­ýyş­dan, aşa­gy ke­çe­den edi­len ýo­na.

Ga­şaw: atyň en­da­my­ny ga­şap aras­sa­la­mak üçin çot­ga ýa­ly en­jam, at da­ra­gy.

Irişme: esa­san, atyň kel­le­ki­si­niň al­kym hal­ka­sy­na bag­lan­ýan zyn­jyr ýa-da ýüp.

Kä­kil: atyň maň­la­ýy­na dö­kü­lip du­ran ýal.

Ak­ýal: ýa­ly, guý­ru­gy ak, çy­par reňk­li at (çy­par – gy­zy­lym­tyl sa­ry, sar­gylt, sar­gylt-ak reňk).

Çab­dar: aýak­la­ry­nyň köp ýe­ri ak, göw­re­si gy­zy­lym­tyl at.

Gün­düş­mez: atyň toý­na­gy­nyň syrt gap­da­lyn­da­ky çu­ka­nak ýer.

Ça­kan: kir­pik­le­ri sa­ry, ça­lym­tyl-ma­wy göz­li at.

De­mir­gyr: ça­lym­tyl-ga­ra reňk­li at.

Dor at: gyz­gylt-me­le reňk­li at.

Gyr at: ça­lym­tyl reňk­li at.

Ýor­ga: ça­puw däl-de, mün­gi aty, or­ta­ça ge­zer­li at.

Taý­par: ýa­ňy mü­nüş öw­re­di­len taý.

Ýa­pa­ga: ýa­şa­jyk taý.

Gu­lun: süýt em­ýän taý.

Taý­ça­nak: bir ýa­şy­nyň için­dä­ki at.

Gu­nan: iki ýa­şan er­kek taý.

Dö­nen: dört ýa­şy­nyň için­dä­ki at.

Ba­kan: atyň toý­na­gy­nyň iç ýü­zün­dä­ki oý­tak ýer.

Se­kil: kä­bir atyň aýak­la­ry­nyň dy­zyn­dan aşak­da­ky ak ýe­ri.