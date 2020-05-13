12 мая 2020 года Министр иностранных дел Туркменистана
Р.Мередов принял участие в заседании Совета Министров
иностранных дел государств-участников Содружества
Независимых Государств, которое прошло в формате
видеоконференции.
На встрече приняли участие министры иностранных дел
государств-участников Содружества, а также Председатель
Исполнительного Комитета – Исполнительный Секретарь СНГ
С.H.Лебедев.
В ходе конструктивных дискуссий, стороны обсудили ряд
важных вопросов, касающихся взаимодействия стран в рамках
Содружества ввиду эпидемиологической ситуации в мире.
Состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам региональной и
мировой повестки дня, включая обеспечение мира и безопасности,
противодействие современным угрозам и вызовам, биологическая и
экологическая безопасность, а также другие насущные вопросы
партнерства, представляющие взаимный интерес.
Обсуждались совместные действия государств-участников
Содружества Независимых Государств в противодействии
пандемии. В данной связи особо отмечена необходимость
налаживания эффективных механизмов взаимодействия. Министр
Р.Мередов отметил целесообразность рассмотрения вопроса по
налаживанию контактов между учеными-медиками,
практикующими врачами по линии научной дипломатии. Он
отметил, что «такой подход к системной работе на
профессиональном уровне был инициирован Президентом
Туркменистана в ходе недавно прошедшего Саммита Движения
Неприсоединения».
Детально рассмотрена договорно-правовая база
взаимодействия, включая координацию подходов и позиций стран
СНГ в рамках международных организаций, преимущественно
ООН, ОБСЕ, ЕС и ШОС. В данном контексте речь шла о
значимости укрепления доверия и утверждения культуры диалога в
межгосударственных отношениях, особенно при разрешении
возникающих споров и противоречий.
Стороны также подтвердили важность расширения
сотрудничества в сфере экономики, энергетики, науки и
образования, а также в области разработки и внедрения в ключевые
отрасли экономики инноваций и передовых технологий.
По итогам заседания состоялось подписание ряда документов,
включая Решения «О Плане многоуровневых межмидовских
консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на
2019 год и о Плане на 2020 год», «О Стратегии развития
сотрудничества государств – участников Содружества
Независимых Государств в области физической культуры и спорта
на 2021–2030 годы», «О реализации в 2022 году
Межгосударственной программы «Культурные столицы
Содружества».