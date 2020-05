2020-nji ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler

ministri R.Meredow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy-

döwletleriň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisine gatnaşdy,

çäre göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi.

Duşuşyga Arkalaşyga gatnaşyjy-döwletleriň daşary işler

ministrleri, GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy – Ýerine

ýetiriji sekretary S.N.Lebedew dagylar gatnaşdylar.

Işjeň ara alyp maslahatlaşmalaryň barşynda taraplar ýurtlaryň

dünýädäki epidemiologiki ýagdaýlar bilen baglylykda Arkalaşygyň

çäklerindäki özarahereketlerine degişli bolan möhüm meseleleriň

birnäçesini ara alyp maslahatlaşdylar. Parahatçylygyň we howpsuzlygyň

üpjün edilmegi, häzirki zaman wehimlerine we howplaryna garşy göreş

alyp barmak, biologiki we ekologiki howpsuzlyk, şeýle-de özara

gyzyklanma döredýän hyzmatdaşlygyň beýleki derwaýys meseleleri

bilen bir hatarda sebit we halkara gün tertibiniň ähmiýetli ugurlary

boýunça pikirler alyşyldy.

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy-döwletleriň

pandemiýanyň garşysyna göreş alyp barmak boýunça bilelikdäki

hereketleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şunuň bilen baglylykda

özarahereketleriň netijeli gurallarynyň ýola goýulmagynyň

derwaýyslygy bellenildi. Ministr R.Meredow ylmy diplomatiýa ugry

boýunça alym-lukmanlaryň, tejribe geçýän lukmanlaryň arasynda

gatnaşyklaryň ýola guýulmagynyň meselesine seredilmeginiň

maksadalaýyk bolup durýandygyny nygtady. Ol « ulgamlaýyn işlere

ýokary hünär derejesinde bu görnüşdäki çemeleşmäniň Türkmenistanyň

Prezidenti tarapyndan Goşulyşmazlyk Hereketiniň golaýda geçirilen

Sammitiniň barşynda öňe sürlendigini» belläp geçdi.

GDA ýurtlarynyň halkara guramalarynyň, aýratyn hem BMG-niň,

ÝHHG-niň, ÝB-niň we ŞHG-nyň çäklerindäki çemeleşmeleriniň we

ileri tutýan ugurlarynyň utgaşdyrylmagy bilen birlikde özarahereketleriň

şertnama-hukuk binýadyna jikme-jik seredilip geçildi. Bu ugurda

döwletara gatnaşyklarynda, aýratyn hem ýüze çykýan dawalaryň we

gapma-garşylyklaryň çözülmegi bilen birek-birege ynanyşmagyň hem-

de gatnaşyklaryň medeniýetiniň pugtalandyrylmagynyň derwaýyslygy

barada gürrüň edildi.

Taraplar şeýle-de ykdysadyýet, energetika, ylym we bilim

ulgamlarynda, şeýle-de ykdysadyýetiň ileri tutulýan pudaklaryna

innowasiýalaryň we öňdebaryjy tehnologiýalaryň işlenilip düzülmegi we

ornaşdyrylmagy babatynda hyzmatdaşlygyň giňeldilmeginiň

zerurlygyny aýratyn nygtadylar.

Mejlisiň jemleri boýunça birnäçe resminamalara, şol sanda

«Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň çäklerinde 2019-njy ýyl üçin

daşary işler ministrlikleriniň köptapgyrly geňeşmeleriň Meýilnamasynyň

ýerine ýetirilşi hem-de 2020-njy ýyl üçin Meýilnamasy hakynda»,

«Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriniň 2021-

2030-njy ýyllar üçin bedenterbiýe we sport babatynda

hyzmatdaşlygynyň ösüşiniň Strategiýasy hakynda», «Arkalaşygyň

medeni paýtagty» Döwletara maksatnamasynyň 2022-nji ýylda Gyrgyz

Respublikasynda (Karakol ş.) amala aşyryrylmagy hakynda” Çözgütlere

gol çekildi.