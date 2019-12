Ener­gi­ýa­ny tyg­şyt­la­mak we daş­ky gur­şa­wy go­ra­mak bo­ýun­ça 13-nji hy­taý-ýa­pon fo­ru­my 8-nji de­kabr­da To­kio­da ge­çi­ril­di. Fo­ru­myň çäk­le­rin­de hy­taý we ýa­pon ta­ra­py ener­gi­ýa tyg­şyt­ly­ly­gy, yk­dy­sa­dy­ýe­ti ös­dür­mek, daş­ky gur­şa­wyň ha­pa­lan­ma­gy­na gar­şy gö­reş, wo­do­rod ener­gi­ýa­sy we “ýa­şyl” teh­no­lo­gi­ýa­lar üçin in­no­wa­si­ýa ýa­ly ugur­lar­da 26 res­mi­na­ma gol çek­di­ler.

Fo­ru­myň açy­lyş da­ba­ra­syn­da Hy­ta­ýyň Ösüş we öz­ge­riş bo­ýun­ça döw­let ko­mi­te­ti­niň baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry Çžan Ýun we Ýa­po­ni­ýa­nyň yk­dy­sa­dy­ýet, söw­da we se­na­gat mi­nist­ri Hi­ro­si Kad­zi­ýa­ma çy­kyş et­di­ler. Hy­ta­ýyň we Ýa­po­ni­ýa­nyň 800 tö­we­re­gi we­kil­le­ri ener­gi­ýa tyg­şyt­ly­ly­gy, yk­dy­sa­dy­ýe­ti ös­dür­mek, elekt­rik­leş­dir­me, wo­do­rod ener­gi­ýa­sy, “aras­sa kö­mür” teh­no­lo­gi­ýa­sy, ýy­ly­lyk elekt­rik ener­gi­ýa­sy, Hy­ta­ýyň we Ýa­po­ni­ýa­nyň ara­syn­da­ky uzak möh­let­le­ýin söw­da ýa­ly al­ty mow­zuk bo­ýun­ça öza­ra pi­kir alyş­dy­lar.

– Hy­taý ener­gi­ýa tyg­şyt­ly­ly­gy­na we daş­ky gur­şa­wy go­ra­ma­ga bir­syh­ly äh­mi­ýet be­rip, önüm­çi­li­gi ös­dür­mek­de, hal­kyň hal-ýag­da­ýy­ny ýo­kar­lan­dyr­mak­da we eko­lo­gik ýag­da­ýy kä­mil­leş­dir­mek­de öň­de­ba­ry­jy ýö­rel­ge­le­re eýer­ýär – di­ýip Çžan Ýun bel­le­di. Ol ýa­pon kär­ha­na­la­ry­nyň hem-de gu­ra­ma­la­ry­nyň Hy­ta­ýyň ener­gi­ýa tyg­şyt­ly­ly­gy me­se­le­le­ri­ne we daş­ky gur­şa­wy­ny go­ra­ma­ga iş­jeň gat­naş­ma­gy­ny ma­kul­la­ýan­dy­gy­ny aýt­dy.

Şeý­le hem Çžan Ýun ener­gi­ýa tyg­şyt­la­mak ba­bat­da iki­ta­rap­la­ýyn hyz­mat­daş­ly­gy ös­dür­mek bo­ýun­ça sy­ýa­sy ara­gat­na­şyk­la­ry we yla­la­şyk­la­ry ber­kit­mek, iki­ta­rap­la­ýyn işe­wür­lik gat­na­şyk­la­ry ös­dür­mek, hal­ka­ra ba­za­ry­ny bi­le­lik­de öz­leş­dir­mek, yn­san­per­wer alyş-ça­lyş­la­ry we hyz­mat­daş­lyk­la­ry ýyg­jam­laş­dyr­mak ýa­ly tek­li­ple­ri öňe sür­di.