Ir­lan­di­ýa­nyň döw­let elekt­rik ener­gi­ýa kom­pa­ni­ýa­sy ESB ir­land ke­nar­la­ryn­da ýel elekt­rik be­ket­le­ri­niň gur­lu­şy­gy üçin Nor­we­gi­ýa­nyň iri ener­gi­ýa kom­pa­ni­ýa­sy “Equi­nor” bi­len ta­gal­la­la­ry­ny bi­rik­dir­mek ha­kyn­da ylalaşyk gazandy. Bu ba­ra­da Nor­we­gi­ýa­nyň ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri mä­lim ed­ýär. In­di ta­rap­la­ryň ir­land suw­la­ryn­da tä­ze de­ňiz ýel en­jam­la­ry­ny oturt­mak üçin la­ýyk ýer bö­lek­le­ri­niň göz­le­gi­niň hem-de ön­dü­ri­len elekt­rik ener­gi­ýa­sy­ny sak­la­mak üçin ýer göz­le­me­giň üs­tün­de iş alyp bar­jak­dy­gy ba­ra­da kom­pa­ni­ýa­nyň bi­le­lik­dä­ki be­ýa­na­tyn­da bel­le­nil­ýär.

“Equi­nor” we ESB tä­ze ýel elekt­rik be­ket­le­ri­niň 2030-njy ýy­la çen­li do­ly güý­jün­de iş­läp baş­la­jak­dy­gy­na ynam bil­dir­di­ler. Bu ýag­daý Ir­lan­di­ýa­nyň hö­kü­me­ti­niň ýurt­da ula­nyl­ýan elekt­rik ener­gi­ýa­sy­nyň 70 gö­te­ri­mi­ne çen­li­si­ni ýel we Gün ener­gi­ýa­sy ýa­ly tä­ze­len­ýän ener­gi­ýa­dan al­mak ba­ra­da­ky meýilleri bi­len bag­la­ny­şyk­ly­dyr.

“Equi­nor” kom­pa­ni­ýa­sy ne­bit-gaz pu­da­gyn­da iri eks­port­çy we ma­ýa­dar bo­lup, ener­gi­ýa­nyň tä­ze­len­ýän çeş­me­le­ri­ne geç­mek bo­ýun­ça yzy­gi­der­li stra­te­gi­ýa­ny ama­la aşyr­ýar. Hä­zir­ki wagt­da kom­pa­ni­ýa Bal­ti­ka deň­zi sebitiniň, Be­ýik Bri­ta­ni­ýanyň we Ger­ma­ni­ýanyň ýel elekt­rik be­ket­le­rin­den alyn­ýan elekt­rik ener­gi­ýa­sy­ny mil­li­on­dan gow­rak ýew­ro­palylaryň öý­le­ri­ne ug­rad­ýar. Ýe­ri ge­len­de bel­läp geç­sek, kom­pa­ni­ýa Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­nyň, Nor­we­gi­ýa­nyň beý­le­ki se­bit­le­rin­de we Azi­ýa ýurt­la­ryn­da ener­gi­ýa­nyň tä­ze­len­ýän çeş­me­le­ri­ni ön­dür­ýän şeý­le elekt­rik be­ket­le­ri­ni gur­ma­gy me­ýil­leş­dir­ýär.