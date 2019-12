Mag­lu­mat­la­ra gö­rä, CNPC Hy­ta­ýyň ne­bit-gaz ge­çi­ri­ji­le­ri­niň 63 gö­te­ri­mi­ne, şeý­le-de “Si­no­pec” we CNOOC ýa­ly kom­pa­ni­ýa­lar de­giş­li­lik­de, 31 we 6 gö­te­ri­mi­ne gö­zeg­çi­lik ed­ýär. Ýur­duň hö­kü­me­ti bu ne­bit-gaz ope­ra­to­ry­ny döw­let em­lä­gi­ne gö­zeg­çi­lik we do­lan­dy­ryş bo­ýun­ça ko­mi­te­tiň (SA­SAC) gö­zeg­çi­lik ed­ýän kom­pa­ni­ýa­la­ry­nyň sa­na­wy­na gi­ri­zil­me­gi­ni ma­kul­la­dy.

Mag­lu­mat­la­ra gö­rä, tä­ze kom­pa­ni­ýa­da SA­SAC-yň 40 gö­te­rim pa­ýy bo­lar. Ga­lan bö­le­gi bol­sa, üç ener­gi­ýa ägir­di­ne, 30 gö­te­ri­mi CNPC-e, 20 gö­te­ri­mi “Si­no­pec”-e we 10 gö­te­ri­mi CNOOC-e de­giş­li bo­lar. Hy­ta­ýyň hö­kü­me­ti bir­nä­çe ýyl bä­ri ne­bit-gaz ge­çi­ri­ji­si­niň bir bö­le­gi­ni, şeý­le hem, döw­le­te de­giş­li CNPC-niň 112 müň ki­lo­metr­lik ýan­gyç tur­ba ge­çi­ri­ji­si­ni tä­ze kom­pa­ni­ýa­nyň yg­ty­ýa­ry­na ber­me­gi me­ýil­leş­dir­ýär­di.

Hy­ta­ýyň ener­gi­ýa tur­ba ge­çi­ri­ji­ler ul­ga­my­ny bir­leş­di­rip, ony ýe­ke-täk ope­ra­to­ryň gö­zeg­çi­li­gi­ne ge­çir­mek ba­ra­da­ky me­ýil­ler 2014-nji ýyl­da gür­rü­ňi edil­ýär­di. Hy­ta­ýyň hä­ki­mi­ýe­ti şeý­le kom­pa­ni­ýa­ny dö­ret­mek bi­len ýan­gyç-ener­ge­ti­ka top­lu­my­nyň dür­li kom­pa­ni­ýa­la­ry­nyň ara­syn­da­ky bäs­le­şi­gi ara­dan aýyr­ma­ga, hem-de tur­ba ge­çi­ri­ji­le­riň içer­ki ul­ga­my­ny gi­ňelt­mä­ge ta­gal­la ed­ýär. Köp san­ly bi­ler­men­ler tur­ba ge­çi­ri­ji­ler ul­ga­my­nyň bir­leş­di­ri­lip, ýe­ke-täk ope­ra­to­ryň yg­ty­ýa­ry­na be­ril­me­gi­ni, esa­san, hu­su­sy we da­şa­ry ýurt­ly kom­pa­ni­ýa­la­ryň ýur­duň ener­gi­ýa inf­rast­ruk­tu­ra­sy­na el­ýe­ter­li­li­gi­ni ýe­ňil­leş­dir­mek mak­sa­dy bi­len döredilendigini bel­le­di­ler.

Hy­taý ener­gi­ýa pu­da­gyn­da ama­la aşyr­ýan öz­ge­riş­lik­le­ri­niň çäk­le­rin­de mil­li ne­bit-gaz kom­pa­ni­ýa­sy­ny dö­ret­di. Bu ba­ra­da “Sin­hua” ha­bar­lar agent­li­gi mä­lim ed­ýär. Tä­ze kom­pa­ni­ýa ne­bit-gaz çy­kar­mak, da­şa­mak we sat­mak iş­le­ri­ni deň paý­lar, bu bol­sa, ba­zar bäs­le­şi­gi­niň ös­me­gi­ne ýar­dam be­rer. Täze dö­re­di­len kom­pa­ni­ýa­nyň “Chi­na Na­tio­nal Pet­ro­le­um Corp” (CNPC), “Si­no­pec”, CNOOC we beý­le­ki­ler ta­ra­pyn­dan gö­zeg­çi­lik edil­ýän tur­ba ge­çi­ri­ji inf­rast­ruk­tu­ra­nyň uly bö­le­gi­ni do­lan­dy­rar diý­lip ga­ra­şyl­ýar.