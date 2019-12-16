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Сегодня, 16 декабря 2019 года состоялась церемония

подписания совместной с ООН программы: «Совершенствование

системы социальной защиты путем внедрения инклюзивно

качественных социальных услуг на местном уровне».

С туркменской стороны документ подписал Министр

иностранных дел Рашид Мередов.

Со стороны ООН под документом подпись поставила

Постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова.

Данный проект предусматривает активную работу по

дальнейшему совершенствованию системы социальных услуг и

тесное взаимодействие в этой сфере со структурами Организации

Объединённых Наций.

Проект осуществляется в рамках совместной работы

Правительства Туркменистана с Организацией Объединённых

Наций, направленной на реализацию Целей Устойчивого Развития

на национальном уровне.

Как известно, Туркменистан одна из первых стран мира,

которая приняла на правительственном уровне глобальные Цели

устойчивого развития. Также в Туркменистане Цели устойчивого

развития полностью адаптированы в национальную политику и в

настоящее время большинство задач ЦУР нашли свое отражение в

реализуемых национальных и отраслевых программах страны.

Подписанная совместная программа создаст правовую основу

для укрепления и расширения совместного взаимодействия

государственных органов и общественных организаций

Туркменистана с соответствующими учреждениями системы

Организации Объединённых Наций.