Сегодня, 16 декабря 2019 года состоялась церемония
подписания совместной с ООН программы: «Совершенствование
системы социальной защиты путем внедрения инклюзивно
качественных социальных услуг на местном уровне».
С туркменской стороны документ подписал Министр
иностранных дел Рашид Мередов.
Со стороны ООН под документом подпись поставила
Постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова.
Данный проект предусматривает активную работу по
дальнейшему совершенствованию системы социальных услуг и
тесное взаимодействие в этой сфере со структурами Организации
Объединённых Наций.
Проект осуществляется в рамках совместной работы
Правительства Туркменистана с Организацией Объединённых
Наций, направленной на реализацию Целей Устойчивого Развития
на национальном уровне.
Как известно, Туркменистан одна из первых стран мира,
которая приняла на правительственном уровне глобальные Цели
устойчивого развития. Также в Туркменистане Цели устойчивого
развития полностью адаптированы в национальную политику и в
настоящее время большинство задач ЦУР нашли свое отражение в
реализуемых национальных и отраслевых программах страны.
Подписанная совместная программа создаст правовую основу
для укрепления и расширения совместного взаимодействия
государственных органов и общественных организаций
Туркменистана с соответствующими учреждениями системы
Организации Объединённых Наций.