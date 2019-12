Şu gün, 2019-njy ýylyň 16-njy dekabrynda “Ýerli derejede

hemmetaraplaýyn ýokary hilli durmuş hyzmatlaryny girizmek arkaly

durmuş goraglylygy ulgamyny kämilleşdirmek” atly BMG bilen

bilelikdäki maksatnama gol çekişlik dabarasy geçirildi.

Türkmen tarapyndan resminama Daşary işler ministri Raşid

Meredow gol çekdi.

BMG tarapyndan agzalan resminama BMG-niň Türkmenistandaky

hemişelik utgaşdyryjysy Ýelena Panowa gol çekdi.

Bu taslamada durmuş hyzmatlary ulgamyny kämilleşdirmek we bu

ugurda BMG-niň düzümleri bilen ýakyn hyzmatdaşlyk etmek boýunça

işleri alyp barmagy göz öňünde tutulýar.

Taslama Türkmenistanyň Hökümeti bilen BMG-niň milli derejede

Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmäge gönükdirilen

bilelikdäki işleriniň çäklerinde amala aşyrylýar.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan global Durnukly ösüş

maksatlaryny hökümet derejesinde kabul eden ilkinji ýurtlaryň biridir.

Şeýle-de Durnukly ösüş maksatlary Türkmenistanyň milli syýasatynda

düýpli ornaşdyrylandyr we häzirki wagtda DÖM-nyň köp meseleleri

ýurdumyzda durmuşa geçirilýän milli we pudaklaýyn maksatnamalarda

öz beýanyny tapdy.

Gol çekilen bilelikdäki maksatnama Türkmenistanyň döwlet

edaralary we jemgyýetçilik guramlary bilen BMG-niň degişli

edaralarynyň bilelikdäki hyzmatdaşlygyny berkitmekde we giňeltmekde

hukuk esasyny döreder.