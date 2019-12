Mej­li­siň bar­şyn­da ýu­ri­dik şah­sy dö­ret­mez­den te­le­ke­çi­lik işi bi­len meş­gul­lan­ýan fi­zi­ki şahs­la­ry-hu­su­sy te­le­ke­çi­le­ri döw­let ta­ra­pyn­dan bel­li­ge al­ma­gyň ter­ti­bi­niň tas­la­ma­sy­nyň taý­ýar­la­ny­ly­şy ba­ra­da ha­sa­bat be­ril­di. Bu res­mi­na­ma “Te­le­ke­çi­lik işi ha­kyn­da” Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­ny­nyň düz­gün­le­ri­ne la­ýyk­lyk­da, Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti ta­ra­pyn­dan tas­syk­la­nyl­ýar. Mil­li Li­de­ri­mi­ziň tab­şy­ry­gy bo­ýun­ça ki­çi we or­ta te­le­ke­çi­li­giň işi­ni ka­da­laş­dyr­mak hem-de sal­gyt-hu­kuk gat­na­şyk­la­ry­ny kä­mil­leş­dir­mek mak­sa­dy bi­len, Ma­li­ýe we yk­dy­sa­dy­ýet mi­nistr­li­gi ta­ra­pyn­dan de­giş­li mi­nistr­lik­ler hem-de pu­dak­la­ýyn do­lan­dy­ryş eda­ra­la­ry bi­len bi­le­lik­de ter­ti­biň tas­la­ma­sy taý­ýar­la­nyl­dy.

Ha­sa­ba­tyň çäk­le­rin­de Ma­li­ýe we yk­dy­sa­dy­ýet mi­nistr­li­gi­niň ýa­nyn­da­ky Mer­ke­zi ba­lans to­pa­ry­nyň dü­zü­mi­niň işi ba­ra­da ha­sa­bat be­ril­di. Şu ýy­lyň do­wa­myn­da Mer­ke­zi we se­bit ba­lans to­par­la­ry­nyň mej­lis­le­ri­niň 80-si ge­çi­ri­lip, mi­nistr­lik­le­riň, pu­dak­la­ýyn do­lan­dy­ryş eda­ra­la­ry­nyň we kär­ha­na­la­ryň dür­li dü­züm­le­ri­niň 165-si­niň ma­li­ýe-yk­dy­sa­dy, ho­ja­lyk iş­le­ri­niň me­se­le­le­ri­ne ga­ral­dy.

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­sin­de Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi­niň Seýs­mi­ki ýag­da­ýa dur­nuk­ly gur­lu­şyk yl­my-bar­lag ins­ti­tu­ty­nyň eda­ra bi­na­sy­ny gur­mak hem-de Aş­ga­bat şä­he­ri­niň gü­nor­ta ta­ra­pyn­da sil suw­la­ry­ny so­wu­jy des­ga­lar top­lu­my­ny gur­mak üçin hal­ka­ra bäs­le­şi­gi ge­çir­mek bo­ýun­ça ýe­ri­ne ýe­ti­ril­ýän iş­ler ba­ra­da dur­lup ge­çil­di.

Ýur­du­myz­da ön­dü­ril­ýän dok­ma we ha­ly önüm­le­ri­ni da­şa­ry ýurt­lar­da ge­çi­ril­ýän iri hal­ka­ra ser­gi­ler­de ma­ha­bat et­mek bo­ýun­ça al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat­lar be­ril­di. Ger­ma­ni­ýa­ Fe­de­ra­tiw Res­pub­li­ka­sy­nyň Maýn derýasynyň bo­ýun­da­ky Frank­furt şä­he­rin­de her ýy­lyň ýan­war aýyn­da “He­im­teхtil” at­ly iri hal­ka­ra ser­gi ge­çi­ril­ýär. Oňa 130-dan gow­rak ýurt­dan dok­ma önüm­le­ri­ni ön­dü­ri­ji­ler gat­naş­ýar. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, ýur­du­my­zyň bu göz­den ge­çi­ri­li­şe gat­naş­mak müm­kin­çi­li­gi ba­ra­da ha­bar be­ril­di. Şon­da Türk­me­nis­ta­nyň dok­ma pu­da­gyn­da we ha­ly­çy­lyk­da ýe­ten de­re­je­le­ri gör­ke­zi­ler.

Şeý­le hem mej­li­siň do­wa­myn­da mek­dep okuw­çy­la­ry üçin komp­ýu­ter­le­ri ön­dür­mek bo­ýun­ça al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat be­ril­di. Şu ýyl 1-nji synp okuw­çy­la­ry­na Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi­niň Komp­ýu­ter teh­no­lo­gi­ýa mer­ke­zi­niň “Ag­zy­bir­lik til­si­ma­ty” bi­le­lik­dä­ki kär­ha­na­syn­da ön­dü­ri­len öw­re­di­ji komp­ýu­ter­le­riň 153 müň 885 sa­ny­sy mil­li Li­de­ri­mi­ziň adyn­dan sow­gat be­ril­di. Hä­zir­ki wagt­da komp­ýu­ter­le­riň, no­ut­buk­la­ryň we net­buk­la­ryň gör­nüş­le­ri­ni has-da kä­mil­leş­di­rip, şo­la­ryň no­bat­da­ky tap­gy­ry­ny goý­ber­mä­ge taý­ýar­lyk gö­rül­ýär. Bu komp­ýu­ter­le­riň teh­ni­ki hä­si­ýet­na­ma­sy we prog­ram­ma üp­jün­çi­li­gi Türk­me­nis­ta­nyň Bi­lim mi­nistr­li­gi bi­len bi­le­lik­de kes­git­le­nil­di. Tek­lip edil­ýän komp­ýu­ter­ler şu ýyl­ky öw­re­di­ji komp­ýu­ter­ler bi­len de­ňeş­di­ri­len­de, kuw­wa­ty we ýo­ka­ry tiz­li­gi bi­len ta­pa­wut­lan­ýar hem-de mag­lu­mat sak­la­ýyş möç­be­ri, ek­ra­nyň öl­çeg­le­ri art­dy­ryl­dy hem-de döw­re­bap prog­ram­ma­lar top­lu­my go­ýul­dy. Mun­dan baş­ga-da, bu komp­ýu­ter­ler bi­len tä­ze okuw ýy­ly­nyň 1-nji synp okuw­çy­la­ry­ny üp­jün et­mek bi­len bir ha­tar­da, ola­ry sarp edi­ji­le­re ýer­le­mek üçin ön­dür­me­giň hem göz öňün­de tu­tul­ýan­dy­gy ha­bar be­ril­di.

Soň­ra Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­sin­de Hal­ka­ra ten­nis fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň 2020-nji ýyl­da Aş­ga­bat şä­he­rin­de dün­ýä de­re­je­sin­dä­ki De­wi­siň Ku­bo­gy ug­run­da hal­ka­ra ýa­ry­şyň tap­gy­ry­ny ge­çir­mek ha­kyn­da­ky tek­li­bi ba­ra­da ha­sa­bat be­ril­di. Bu bäs­le­şik­le­re 17 döw­let­den sport we­ki­li­ýet­le­ri­niň gat­naş­ma­gy­na ga­ra­şyl­ýar. Ýa­ry­şyň Aş­ga­bat tap­gy­ryn­da üs­tün­lik­li çy­kyş eden tür­gen­ler 2021-nji ýyl­da ge­çi­ril­jek De­wi­siň Ku­bo­gy ug­run­da­ky saý­la­ma bäs­le­şi­giň 3-nji to­pa­ry­na gat­naş­ma­ga hu­kuk ga­za­nar­lar.

Hal­ka­ra ten­nis fe­de­ra­si­ýa­sy bu hal­ka­ra ýa­ry­şy 8-15-nji iýun ara­ly­gyn­da paý­tag­ty­my­zyň Olim­pi­ýa şä­her­çe­si­niň ten­nis top­lu­myn­da ge­çir­me­gi tek­lip ed­ýär.

Şeý­le hem mej­li­siň bar­şyn­da ne­bit­gaz, oba ho­ja­ly­gy we beý­le­ki ugur­lar­da al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler ba­ra­da hem dur­lup ge­çil­di. Öň­de bol­jak baý­ram­çy­lyk­la­ra hem-de şan­ly wa­ka­la­ra ba­gyş­la­nyp taý­ýar­la­nan me­de­ni çä­re­le­riň mak­sat­na­ma­sy, şeý­le hem me­de­ni­ýet ug­ry bo­ýun­ça hal­ka­ra hyz­mat­daş­ly­gy ös­dür­mek bo­ýun­ça ge­çi­ril­ýän iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat be­ril­di. Tä­ze ýy­la ga­bat­la­nyp, giň ge­rim­li da­ba­ra­lar me­ýil­leş­di­ril­di.

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­sin­de Mej­li­siň Baş­ly­gy döw­let Baş­tu­ta­ny­my­za ýur­du­my­zyň ka­nun­çy­ly­gy­ny kä­mil­leş­dir­mek bo­ýun­ça mil­li par­la­men­tiň alyp bar­ýan iş­le­ri ha­kyn­da ha­bar ber­di. Hä­zir­ki wagt­da Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si ta­ra­pyn­dan ýur­du­myz­da ama­la aşy­ryl­ýan giň ge­rim­li dur­muş-yk­dy­sa­dy öz­gert­me­le­riň hem-de öňe sü­rül­ýän oňyn baş­lan­gyç­la­ryň ka­nun­çy­lyk bin­ýa­dy­ny pug­ta­lan­dyr­mak bo­ýun­ça yzy­gi­der­li iş­ler ge­çi­ril­ýär.

De­giş­li mi­nistr­lik­ler­den hem-de pu­dak­la­ýyn do­lan­dy­ryş eda­ra­la­ryn­dan ge­lip go­wuş­ýan tek­lip­ler esa­syn­da par­la­ment ýur­du­myz­da ka­nun­çy­ly­gy we hu­kuk ter­ti­bi­ni pug­ta­lan­dyr­mak, ug­le­wo­do­rod se­riş­de­le­ri, elekt­ron hem-de elekt­ron res­mi­na­ma do­la­ny­şy­gy we san­ly hyz­mat­lar, bi­lim ul­ga­my, be­den­ter­bi­ýe hem-de sport, yl­my açyş­lar, Ge­ňeş­le­riň işi, ýe­ri­ne ýe­ti­ri­ji hä­ki­mi­ýe­tiň ýer­li eda­ra­la­ry­nyň işi bi­len bag­la­ny­şyk­ly bir­nä­çe ka­nun­la­ryň tas­la­ma­la­ry­nyň üs­tün­de iş­len­ýär.

Mej­lis­de baş­ga-da bir­nä­çe me­se­le­le­re ga­ral­dy hem-de de­giş­li çöz­güt­ler ka­bul edil­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­si­ni ta­mam­lap, oňa gat­na­şy­jy­la­ra berk jan sag­lyk, maş­ga­la aba­dan­çy­ly­gy­ny we mäh­ri­ban hal­ky­my­zyň bag­ty­ýar dur­mu­şy­nyň üp­jün edil­me­gi­niň bäh­bi­di­ne alyp bar­ýan iş­le­rin­de üs­tün­lik ar­zuw et­di.