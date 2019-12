Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň alyp bar­ýan yn­san­per­wer sy­ýa­sa­ty­nyň ne­ti­je­sin­de, iň ýa­kyn goň­şy­myz Ow­ga­nys­tan Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­na yzy­gi­der­li yn­san­per­wer kö­mek­le­ri ug­ra­dyl­ýar. Go­laý­da şeý­le wa­ka­la­ryň ýe­ne-de bi­ri­niň şa­ýa­dy bol­duk. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň gol çe­ken Buý­ru­gy­na la­ýyk­lyk­da, Ow­ga­nys­ta­nyň Hy­rat we­la­ýa­ty­nyň Tur­gun­dy şä­her­çe­si­ne ýur­duň yk­dy­sa­dy ha­jat­la­ry üçin kuw­wat­ly elekt­ro­ener­ge­ti­ka en­jam­la­ry gow­şu­ryl­dy.

Güý­jen­me­si 220/110/10 kW, kuw­wat­ly­ly­gy 125 MWt bo­lan trans­for­ma­tor we de­giş­li en­jam­la­ry bo­lan yn­san­per­wer kö­me­gi goň­şy ýurt­da yg­ty­bar­ly ener­gi­ýa üp­jün­çi­li­gi­ni ýo­la goý­mak­da, şeý­le hem ýur­du­my­zyň ug­rad­ýan elekt­rik ener­gi­ýa­sy­nyň möç­be­ri­ni art­dyr­mak­da mö­hüm äh­mi­ýe­te eýe bo­lar.

Mil­li Li­de­ri­mi­ziň baş­lan­gy­jy bi­len Türk­me­nis­tan Ow­ga­nys­ta­nyň dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­me­gi­ne, bu ýer­de dur­nuk­ly­ly­gyň we howp­suz­ly­gyň üp­jün edil­me­gi­ne hem­me­ta­rap­la­ýyn gol­daw ber­ýär. Elekt­rik ener­gi­ýa­sy­nyň ýe­ňil­lik­li ba­ha­dan be­ril­me­gi, türk­men gur­lu­şyk­çy­la­ry­nyň güý­ji bi­len dur­muş mak­sat­ly des­ga­la­ryň, şol san­da luk­man­çy­lyk hem-de bi­lim eda­ra­la­ry­nyň gu­rul­ma­gy, Ahal we­la­ýa­tyn­da gur­lan za­wod­da te­bi­gy gaz­dan ön­dü­ri­len eko­lo­gi­ýa taý­dan aras­sa ben­zi­niň il­kin­ji tap­gy­ry­nyň ug­ra­dyl­ma­gy, Bi­ta­rap ýur­du­my­zyň hoş­ni­ýet­li goň­şu­çy­lyk we yn­san­per­wer döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň aý­dyň su­but­na­ma­sy bo­lup dur­ýar. Bu­lar­dan baş­ga-da, Türk­me­nis­tan Ow­ga­nys­ta­nyň ýa­kyn goň­şu­sy hök­mün­de ow­gan yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň ener­ge­ti­ka, ulag-ara­gat­na­şyk we se­na­gat sü­tün­le­ri­ni ber­kit­mä­ge gö­nük­di­ri­len giň ge­rim­li yk­dy­sa­dy tas­la­ma­la­ryň ama­la aşy­ryl­ma­gy­na iş­jeň gat­naş­ýar. Şu mak­sat­lar bi­len, ýur­du­myz hyz­mat­daş­la­ry bi­len bi­le­lik­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ba­şy­ny baş­lan hal­ka­ra tas­la­ma­la­ry­ny dur­mu­şa ge­çir­ýär. Şeý­le hem Ow­ga­nys­ta­nyň çä­gin­de de­mir ýol­la­ry­nyň gur­lu­şy­gy do­wam ed­ýär, bu bol­sa dost­luk­ly döw­le­ti Türk­me­nis­ta­nyň üs­ti bi­len Ýew­ra­zi­ýa yk­ly­my­nyň geoyk­dy­sa­dy gi­ňiş­li­gi bi­len bir­leş­dir­mä­ge müm­kin­çi­lik be­rer.

Jennet Hudaýberdiýewa,

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş

uniwersitetiniň öwreniji mugallymy.