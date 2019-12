Ýe­ri Gü­nüň ýag­tyld­ýan­dy­gy­ny hem­mä­miz bil­ýä­ris. Gi­je­si­ne bol­sa, Gün ýaşyp, daş-tö­we­re­gi ga­raň­ky­lyk gur­şap al­ýar. Ag­şam­la­ry­na as­ma­na se­re­de­ni­miz­de bol­sa, ýyl­dyz­la­ry gör­ýä­ris. Eý­sem, ýyl­dyz­lar ýag­ty­lyk saç­ýan bol­sa, on­da as­man nä­me üçin ga­raň­ky bol­ýar­ka?!

Gün hem edil beý­le­ki ýyl­dyz­lar ýa­ly as­man ji­sim­le­ri­niň bi­ri. Kä­bir ýyl­dyz­lar Gün­den ki­çi bol­sa, kä­bir­le­ri on­lar­ça es­se uly bol­ýar. Mu­ňa ga­ra­maz­dan, kos­mos gi­ňiş­li­gi ga­raň­ky bol­ýar. Mu­nuň se­bä­bini bil­mek üçin il­ki gör­mek ha­dy­sa­nyň nä­hi­li bo­lup geç­ýän­di­gi­ne se­re­de­liň! Biz haý­sy­dyr bir ji­si­me şöh­lä­niň de­gip, döw­len­den soň­ra, gö­zü­mi­ze ge­lip ýet­me­gi bi­len gör­ýä­ris. Kos­mo­syň ga­raň­ky bol­ma­gy­nyň se­bä­bi hem şun­da. Älem gi­ňiş­li­gin­de bol­sa, ýag­ty­lyk saç­ýan ýyl­dyz­la­ryň de­gip, yzy­na ser­pikdir­jek as­man ji­sim­le­ri­niň sa­ny gaty az. Şol se­bäp­li, ýyl­dyz­dan çy­kan şöh­le çäk­siz gi­ňiş­li­ge ta­rap ýo­lu­ny do­wam et­dir­ýär. Kos­mo­syň ga­raň­ky bol­ma­gy­nyň ýe­ne bir se­bä­bi, ýyl­dyz­lar biz­den şeý­le bir uzak­da we­lin, olar emele geleni bä­ri şöh­le­le­ri bi­ze ge­lip ýet­män­dir­ler.

KOSMOSYŇ HOWA ÝAGDAÝY

Eý­sem, kos­mos­da ho­wa­nyň ýag­da­ýy nä­hi­li­kä?! Ýyl­dyz­la­ryň örän gyz­gyn­dy­gy­na ga­ra­maz­dan, kos­mos gi­ňiş­li­gin­de ho­wa örän so­wuk. Mu­nuň se­bä­bi älem boş­lu­gyn­da atom­la­ryň ýok bol­ma­gy bi­len bag­ly­dyr. Her pla­ne­ta­nyň we as­man ji­si­mi­niň tem­pe­ra­tu­ra­sy hem baş­ga­ça bol­ýar. Älem gi­ňiş­li­gi­niň iň so­wuk ýe­ri -272 de­re­je­dir. Kos­mo­nawt­lar hem kos­mos be­ke­din­den çy­kan­la­ryn­da Gün şöh­le­si­niň zy­ýan­ly tä­si­rin­den we so­wuk­dan ýö­ri­te eşi­gi ar­ka­ly go­ran­ýar­lar. Hä­zire çen­li adamyň aýak basan ýe­ke-täk as­man ji­si­mi bolan Aý­da Gü­nüň düş­ýän ýe­rin­de +120 de­re­je ys­sy, ga­raň­ky ta­rap­da -156 de­re­je so­wuk bol­ýar.

Perseids-milky-way-bulgaria-SKYTRIPS0717.tif