n­jam­la­ryn­da tä­ze­çil teh­no­lo­gi­ýa­la­ry ulan­ma­gy bi­len ta­nal­ýan “Op­po” kompaniýasy hy­ýa­ly ha­ky­kat äý­ne­gi­ni ta­nyş­dyr­dy. “AR Glass” at­ly en­ja­myň iki gy­ra­syn­da “ToF” (Ti­me of flight/Uç­ma­gyň wag­ty) at­ly sen­sor, or­ta­da HD du­ru­ly­gyn­da­ky ka­me­ra we öňün­de ba­ly­gyň gö­zü­ne meň­zeş iki sa­ny ka­me­ra bar. Şeý­le hem, iki gy­ra­syn­da­ky ýa­şyl düw­me­ler äý­nek­dä­ki oýun­dyr wi­deo­la­ry gör­mä­ge we do­lan­dyr­ma­ga müm­kin­çi­lik ber­ýär. Mun­dan baş­ga-da, äý­ne­giň ek­ra­ny ula­ny­jy­nyň oýun bi­len has ýa­kyn­dan ara­gat­na­şyk­da bol­ma­gy­ny, özü­ni oý­nuň için­de ýa­ly duý­ma­gy­ny üp­jün ed­ýär. En­ja­myň gu­lak­lyk­la­ry hem aý­ry­lyp, onuň ýe­ri­ne daş­ky çar­çu­wa­da ses ga­tal­dy­jy­lar ýer­leş­di­ri­lip­dir. Bu bol­sa, ses­le­riň dür­li ýer­den gel­me­gi­ni üp­jün ed­ýär hem-de gu­la­gy­ňa zy­ýan­syz­ly­gy bi­len ta­pa­wut­lan­ýar. “Op­po” bu äý­nek­den baş­ga tä­ze “akyl­ly” sa­ga­dy­ny, 5G CPE at­ly, esa­san, öý­le­re ni­ýet­le­nen, 5G in­ter­ne­ti paý­la­ýan enjamyny we “Voice AI” aý­ra­tyn­ly­gy bo­lan ge­çi­ri­ji­siz gu­lak­ly­gy­ny ta­nyş­dyr­dy.