“Univer­si­ty Ran­king by Acade­mic Per­for­mance” (URAP) yl­my-bar­lag la­bo­ra­to­ri­ýa­sy 2019-2020-nji okuw ýy­ly­nyň iň go­wy ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­niň sa­na­wy­ny ýaý­rat­dy. Sa­na­wa dün­ýä­niň dür­li ýer­le­rin­den 2500 uni­wer­si­tet gi­ri­zil­di. Sa­naw taý­ýar­la­nan­da, hal­ka­ra aka­de­mik ede­bi­ýat­da yl­my ma­ka­la­la­ry çy­kan we yl­my iş­le­ri­ne sal­gy­la­ny­lan pro­fes­sor-mu­gal­lym­la­ryň sa­ny hem göz öňün­de tu­tul­dy. Sa­na­wa Hy­ta­ýyň 389 uni­wer­si­te­ti gi­rizilip, ýurt bi­rin­ji or­ny eýe­le­di. Sa­naw­da ABŞ-nyň 352 uni­wer­si­te­ti­niň ady tu­tu­lyp, ikin­ji bol­dy. Üçün­ji ýer 141 uni­wer­si­tet bi­len Ýa­po­ni­ýa­nyň pa­ýy­na düş­di. Hin­dis­tan­dan 137, Ang­li­ýa­dan 105 uni­wer­si­tet sa­na­wa al­nyp­dyr. Al­tyn­jy ýe­ri 82 uni­wer­si­tet bi­len Tür­ki­ýe eýe­le­di. Fran­si­ýa, Ger­ma­ni­ýa, Ita­li­ýa, Ko­re­ýa Respublikasy, Bra­zi­li­ýa, Is­pa­ni­ýa, Ka­na­da we Pol­şa ýa­ly ýurt­lar, de­giş­li­lik­de, öň­dä­ki orun­la­ry eýe­le­di­ler. Il­kin­ji on okuw mek­de­bi­niň ara­syn­da bol­sa, ABŞ-dan 5, Ang­li­ýa­dan 3, Ka­na­da­dan we Fran­si­ýa­dan 1 uni­wer­si­tet bar.

Sa­na­wyň il­kin­ji on­lu­gy­ny Gar­ward (ABŞ), To­ron­to (Ka­na­da), Lon­don uni­wer­si­tet kol­le­ji (Ang­li­ýa), Sten­ford uni­wer­si­te­ti (ABŞ), Oks­ford uni­wer­si­te­ti (Ang­li­ýa), Jons Hop­kin­siň uni­wer­si­te­ti (ABŞ), Kemb­rij uni­wer­si­te­ti (Ang­li­ýa), Mi­çi­gan uni­wer­si­te­ti (ABŞ), Wa­şing­ton uni­wer­si­te­ti (ABŞ) we Pa­riž-Sor­bon­na uni­wer­si­te­ti (Fran­si­ýa) düz­ýär.

Mag­lu­mat­da soň­ky ýyl­lar­da Hy­ta­ýyň ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­rin­de bi­li­me has köp üns be­ril­ýän­di­gi mä­lim edil­di. Bu ýurt­da 2011-nji ýyl­da­ky sa­na­wyň il­kin­ji ýüz­lü­gi­ne 4 uni­wer­si­tet gi­ri­zi­len bol­sa, soň­ky sa­naw­da 12 okuw mek­de­bi gi­rip­dir.