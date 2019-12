Türk­me­nis­tan­ly päl­wan Döw­let­jan Ýag­şy­my­ra­dow ACA 103 ýa­ry­şy­nyň çä­gin­de ba­şa-baş gö­reş bo­ýun­ça ge­çi­ri­len tut­lu­şyk­da ýe­ňiş ga­zan­dy. Rus­si­ýa­nyň Sankt-Pe­ter­burg şä­he­rin­de ge­çi­ri­len bu du­şu­şyk­da il­de­şi­miz rus­si­ýa­ly Alek­seý Bu­to­rin­den üs­tün çyk­dy. Du­şu­şyk bäş döw­den yba­rat bol­dy. Ne­ti­je­de, emin­ler 30 ýaş­ly Döw­let­jan Ýag­şy­my­ra­do­wy ýe­ňi­ji di­ýip yg­lan et­di­ler. Şeý­le­lik­de, 93 kg ag­ram­da çem­pi­on­ly­gy­ny go­ra­ma­gy ba­şa­ran türk­me­nis­tan­ly päl­wan özüniň sport ýolunda 18-nji ýeň­şi­ni ga­zan­dy.

Ten­nis bo­ýun­ça mil­li ýy­gyn­dy­la­ryň (er­kek­ler) ara­syn­da ge­çi­ril­ýän iň uly ýa­ryş bo­lan De­wis Ku­bo­gy bäs­le­şi­gi­niň bir tap­gy­ry paý­tag­ty­myz Aş­ga­bat­da ge­çi­ri­ler. Ýa­ry­şyň Azi­ýa we Okea­ni­ýa zo­la­gy­nyň 4-nji to­pa­ry­nyň du­şu­şyk­la­ry paý­tag­ty­myz­da oý­na­lyp, gel­jek ýy­lyň to­mus aýyn­da ge­çi­ril­jek şol du­şu­şyk­la­ra 17 döw­le­tiň we­ki­li gat­na­şar.

“Re­al Mad­rid” – “Man­çes­ter Si­ti”

Çem­pi­on­ly­ga ym­tyl­ýan bu iki topar ýe­ne bir ýo­la lä­heň­le­riň li­ga­syn­da ga­bat­la­şar­lar. No­bat­da­ky 2 du­şu­şyk ola­ryň öza­ra ge­çir­jek 5–6-njy oýun­la­ry bo­lar. Olar mun­dan ozal, 4 ge­zek du­şu­şyp, şo­lar­da “Man­çes­ter Si­tä” ýe­ňiş ga­zan­mak ba­şart­ma­dy. 2 oýun deň­lik­de gu­ta­ryp, 2 oýun­da-da “Re­al Mad­rid” ýe­ňiş ga­zan­dy. Gol­lar­da “Re­al Mad­rid” 5–3 öň­de. Umu­man al­nan­da, Çem­pi­on­lar li­ga­sy­nyň ku­bo­gy­ny eýe­le­mä­ge ym­tyl­ýan “Man­çes­ter Si­ti” to­pa­ry hem-de onuň tä­lim­çi­si Pep Gu­ar­dio­la bu mak­sa­dy­na ýet­mek üçin il­ki bi­len ýa­ry­şyň iň tej­ri­be­li we ba­şar­nyk­ly toparyndan öňe saý­lan­ma­ly bo­lar­lar.

“At­le­ti­ko Mad­rid” – “Li­wer­pul”

Soň­ky çem­pi­on “Li­wer­pul” bu möw­süm­de-de şol ba­şar­ny­gy­ny gaý­ta­la­mak is­le­ýän bol­sa, on­da olar il­ki bi­len 1/8 fi­nal­da Mad­ri­diň “At­le­ti­ko­sy­ny” ýa­ryş­dan çy­kar­ma­ly. Bi­je ka­gyz ýü­zün­de bol­sa-da, “Li­wer­pu­ly” bir ädim öňe çy­kar­ýar. Iki toparyň ozal­ky oýun­la­ry­na ser sa­la­ny­myz­da, deň­lik ag­dyk­lyk ed­ýär. 4 ge­zek du­şu­şan topar­la­ryň her­si 1 oýun­da ýe­ňiş ga­za­nyp­dyr. 2 oýun deň­lik­de ta­mam­la­nyp, her to­par 4 gol ge­çi­rip­dir.

“Çel­si” – “Ba­wa­ri­ýa”

To­par­ça­da 6 oýun­da ýe­ňiş ga­za­nan we mu­ny ba­şa­ran 6-njy to­par hök­mün­de ta­ry­ha ady­ny ýaz­dy­ran “Ba­wa­ri­ýa­nyň” gör­ke­zen re­kor­dy­nyň has ne­ti­je­li bol­ma­gy üçin olar il­ki “Çel­si­ni” ýa­ryş­dan çy­kar­ma­ly bo­lar. Il­ki-il­ki­ler tä­ze tä­lim­çi­si Frank Lam­par­dyň ýol­baş­çy­ly­gyn­da has şow­ly oýun­lar gör­kez­se-de, soň­ky du­şu­şyk­la­ryn­da yzy­gi­der­li ýe­ňiş ga­za­nyp bil­me­ýän “Çel­si” to­pa­ry­na “Ba­wa­ri­ýa­ny” ýeň­mek az-ow­lak kyn­rak düş­me­gi müm­kin. Iki to­par ozal 4 oýun ge­çi­rip, her­si 1 ge­zek ýe­ňiş ga­zan­dy. 2 oýun deň­lik­de ta­mam­lan­dy. Gol­lar­da 9–8 “Çel­si” öň­de bo­lup, iki­si­niň ara­syn­da­ky iň ýat­da ga­ly­jy du­şu­şyk 2012-nji ýyl­da oý­na­lan fi­nal du­şu­şy­gy­dyr. Şon­da “Çel­si” oý­nuň ahyr­la­ryn­da ha­sa­by deň­läp, soň­lu­gy bi­le­nem, 11 metr je­ri­me ur­gu­la­ry­nyň ne­ti­je­sin­de gar­şy­da­şyn­dan üs­tün çy­kyp­dy we ku­bo­gy eýe­läp­di.

“Li­on” – “Ýu­wen­tus”

Çem­pi­on­lar li­ga­sy­nyň fi­nal­da iň köp utu­lan to­pa­ry, ku­bo­gy soň­ky ge­zek 1996-njy ýyl­da eýe­län we şon­dan bä­ri-de 5 sa­par fi­nal­da as­gyn ge­len “Ýu­wen­tus” 2-nji tap­gyr­da “Li­on” bi­len bi­je çe­kiş­di. Ka­gyz ýü­zün­de Kris­tia­no Ro­nal­do­nyň to­pa­ry öň­de gö­rün­se-de, ga­ra­şyl­ma­dyk ne­ti­je­le­riň ha­sa­ba alyn­ýan­dy­gy­ny hem ýat­la­da­lyň. Iki to­pa­ryň ozal öza­ra ge­çi­ren 4 du­şu­şy­gy­nyň 3-sin­de “Ýu­wen­tus” ýe­ňiş ga­zan­dy. Gol­lar­da 5–2 “Ýu­wen­tus” öň­de bo­lup, ola­ryň ara­syn­da­ky 1 du­şu­şyk hem deň­lik­de ta­mam­lan­dy.

“Bo­rus­si­ýa Dortmund” – PSŽ

Fran­si­ýa­nyň çem­pio­ny PSŽ topary tä­lim­çi­si To­mas Tu­he­liň ozal iş­läp gaý­dan to­pa­ry “Bo­rus­si­ýa Dort­mund” bi­len bi­je çe­kiş­di. Iki to­par mun­dan ozal, 2 ge­zek res­mi du­şu­şyk ge­çir­di. Şo­la­ryň iki­sinde hem deňme-deňlik hasaba alyndy (0–0, 1–1).

Ma­ra­do­na­nyň iki to­pa­ry

Ikin­ji tap­gyr­da ge­çi­ril­jek beý­le­ki 3 oýun­da-da bi­je çe­ki­şen to­par­lar il­kin­ji ýo­la res­mi ýag­daý­da du­şu­şar­lar. Ola­ryň ara­syn­da “Na­po­li” bi­len “Bar­se­lo­na­nyň” ara­syn­da­ky oýun has köp ün­si çek­ýär. Ro­wa­ýa­ty fut­bol­çy Die­go Ma­ra­do­na­nyň çy­kyş eden iki to­pa­ry­nyň öza­ra du­şu­şy­gy­nda “Bar­se­lo­na­nyň” çär­ýek fi­na­la çyk­ma­gy­na ga­ra­şyl­ýar. Il­kin­ji ge­zek ýa­ry­şa gat­naş­ýan we to­par­ça­da­ky soň­ky 3 oýun­da ga­za­nan utuk­la­ry esa­syn­da ikin­ji tap­gy­ra çy­kan “Ata­lan­ta” is­pan­la­ryň “Wa­len­si­ýa­sy” bi­len du­şu­şar. Çem­pi­on­lar li­ga­sy­nyň ta­ry­hyn­da ikin­ji tap­gy­ra çy­kan iň ýaş tä­lim­çi bo­lan Ju­li­an Na­gels­ma­nyň tä­lim ber­ýän “Le­ip­si­gi” 2-nji sy­na­ny­şy­gyn­da 1/8 fi­nal­da oý­na­ma­ga hu­kuk ga­za­nyp­dy. Ol ge­çen ýy­lyň fi­nal­çy­sy “Tot­ten­ham” bi­len bi­je çe­kiş­di.