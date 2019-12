Is­pa­ni­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da utuk­la­ry deň bo­lan “Bar­se­lo­na” bi­len “Re­al Mad­rid” to­par­la­ry 17-nji tap­gyr­da ga­za­nyp bil­me­di. Ýag­ny “Bar­se­lo­na” myh­man­çy­lyk­da “Re­al So­sie­dad” bi­len 2–2, 90+5-nji mi­nut­da ha­sa­by deň­län “Re­al” hem myh­man­çy­lyk­da “Wa­len­si­ýa” bi­len 1–1 deň­me-deň oý­na­dy. “La Li­ga­da” 17-nji tap­gyr­da 6 oýun deň­lik­de ta­mam­lan­dy. Şeý­le-de fut­bol jan­kö­ýer­le­ri­niň sa­byr­syz­lyk bi­len ga­ra­şan “El Kla­si­ko” du­şu­şy­gy hem şu hep­dä­niň çar­şen­be gü­ni oý­nal­dy. 10-njy tap­gy­ryň gal­dy­ry­lan bu oý­ny “Kamp Nou” sta­dio­nyn­da ge­çi­ri­lip, du­şu­şyk­da ha­sap açyl­ma­dy. Aý­ra­ty­nam, myh­man­la­ryň az-ow­lak ar­tyk­maç­lyk gör­ke­zen du­şu­şy­gy soň­ky 17 ýyl­da gol ge­çi­ril­me­dik il­kin­ji “El Kla­si­ko” du­şu­şy­gy bol­dy. Baş­ga­ça aý­dy­lan­da, 50 oýun­dan soň, “El Kla­si­ko­da” jan­kö­ýer­ler go­luň şa­ýa­dy bo­lup bil­me­di­ler. Bu oýun “Re­al Mad­ri­diň” ka­pi­ta­ny Ser­hio Ra­mo­syň 43-nji “El Kla­si­ko­sy­” bo­lup, ol bu ugur­da, re­kor­dyň ýe­ke-täk eýe­si bol­dy.

* Ger­ma­ni­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da soň­ky 7 gü­nüň do­wa­myn­da 15–16-njy tap­gyr­la­ryň oýun­la­ry oý­nal­dy. “Ba­wa­ri­ýa” il­ki Kou­ti­nio­nyň 3 gol ge­çi­ren du­şu­şy­gyn­da “Wer­de­ri” 6–1, 16-njy tap­gyr­da-da soň­ky mi­nut­lar­da 2 gol ge­çi­rip, myh­man­çy­lyk­da “Fraý­bur­gy” 3–1 ýeň­di. “Maýn­sy” 4–0 ýe­ňen “Bo­rus­si­ýa Dort­mund” öz meý­dan­ça­syn­da sa­na­wyň öň­de­ba­ry­jy­sy “Le­ip­sig” bi­len 3–3 deň­me-deň oý­na­dy. Ýer eýe­le­ri 2–0 öňe saý­lan­sa-da, ola­ra ýe­ňiş ga­zan­mak ba­şart­ma­dy.

* Ang­li­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da sa­na­wyň öň­de­ba­ry­jy­sy “Li­wer­pul” öz meý­dan­ça­syn­da “Wat­for­dy” Mu­ham­med Sa­la­hyň gol­la­ry bi­len 2–0 ha­sa­byn­da ýeň­di. Tap­gy­ryň mer­ke­zi du­şu­şy­gyn­da “Man­çes­ter Si­ti” myh­man­çy­lyk­da “Ar­se­na­ly” 3–0 ut­dy. Du­şu­şyk­da 2 gol ge­çi­rip, 1 go­luň pa­sy­ny be­ren Ke­win De Bruý­ne oý­nuň gah­ry­ma­ny bol­dy. Ikin­ji bas­gan­çak­da bar­ýan “Les­ter Si­ti” öz meý­dan­ça­syn­da “Nor­wiç” bi­len deň­me-deň oý­nap, çem­pi­on­lyk ýo­lun­da ze­rur bo­lan 2 utu­gy ýi­tir­di. Öz meý­dan­ça­syn­da “Born­mut­dan” 1–0 utu­lan “Çel­si” bas­syr 2-nji ge­zek ýeň­li­şe se­ze­war bol­dy.

* Ita­li­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da “Udi­ne­ze­ni” Ro­nal­do (2) we Bo­nuç­çi­niň gol­la­ry bi­len 3–1 ýe­ňen “Ýu­wen­tus” sa­naw­da 1-nji or­na geç­di. “In­ter” myh­man­çy­lyk­da “Fio­ren­ti­na” bi­len du­şu­şyp, soň­ky mi­nut­lar­da der­we­ze­si­ne gol goý­ber­di we meý­dan­ça­ny 1 utuk bi­len terk et­me­li bol­dy. Kar­lo An­çe­lot­ti­niň or­nu­na onuň ozal­ky şä­gir­di Jen­na­ro Gat­tu­so­ny tä­lim­çi­li­ge bel­län “Na­po­li” tä­ze tä­lim­çi­si­niň il­kin­ji du­şu­şy­gyn­da öz meý­dan­ça­syn­da “Par­ma­dan” 2–1 utul­dy. 90+3-nji we 90+8-nji mi­nut­lar­da gol ge­çi­ren “La­sio” myh­man­çy­lyk­da “Ka­lia­ri­ni” 2–1 ha­sa­byn­da ýeň­di. No­bat­da­ky tap­gy­ryň oý­nu­ny Su­per ku­bo­gy du­şu­şy­gy se­bäp­li ir oý­nan “Ýu­wen­tus” myh­man­çy­lyk­da “Samp­do­ri­ýa” bi­len du­şu­şyp, Di­ba­la we Ro­nal­do­nyň owa­dan gol­la­ry esa­syn­da ýeň­şi­ni baý­ram et­di. Bu oýun­da “Ýu­wen­tu­syň” der­we­ze­si­ni go­ran Jan­lui­ji Buf­fon “Se­rie A”-da­ky 547-nji du­şu­şy­gy­ny ge­çi­rip, Pao­lo Mal­di­ni­niň re­kor­dy­na şä­rik bol­dy.

* Fran­si­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da PSŽ myh­man­çy­lyk­da “Sent-Etien” to­pa­ry­ny Pa­re­des, Mbap­pe (2) hem-de Ikar­di­niň gol­la­ry bi­len 4–0 ýeň­di. “Li­gue 1”-iň soň­ky tap­gy­ryn­da 4 du­şu­şyk­da myh­man­çy­lyk­da­ky to­par­lar 1–0 ha­sa­byn­da ýer eýe­le­rin­den üs­tün çyk­dy.