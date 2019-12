Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­tu­tan­ly­gyn­da Ga­raş­syz, he­mi­şe­lik Bi­ta­rap Türk­me­nis­tan­da Tä­ze ýy­lyň şow­hu­ny hem-de şat­lyk-şa­ga­la­ňy has-da be­len­de gal­dy. Eziz Di­ýa­ry­my­za Tä­ze ýyl gel­di. Mu­ny her ädim­de duý­mak bol­ýar. Şow­hun­ly gar­şy alyn­ýan Tä­ze ýy­lyň şat­ly­gy hem­me­ler­de üýt­ge­şik duý­gu­la­ry dö­red­ýär. Tä­ze ýy­lyň baý­ram­çy­lyk da­ba­ra­la­ry kö­pö­wüş­gin­li­li­gi hem-de ýat­da ga­ly­jy­ly­gy bi­len ta­pa­wut­lan­ýar. Esa­san-da, kör­pe ne­sil bu baý­ram­çy­ly­ga uly sa­byr­syz­lyk bi­len ga­raş­ýar.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň taý­syz ta­gal­la­la­ry bi­len ýur­du­myz Tä­ze ýy­ly baý­ram­çy­lyk ly­ba­syn­da gar­şy­la­ýar. Paý­tag­ty­myz Aş­ga­ba­dyň keş­bi bu baý­ram­çy­ly­gyň şa­ny­na aý­ra­tyn owa­dan keş­be girdi. “Älem” me­de­ni-dynç alyş mer­ke­zi­niň öňün­dä­ki meý­dan­ça­da ýur­du­my­zyň Baş ar­ça­sy otur­dy­lyp, bu ýer her gün köp adam­ly bol­ýar.

Mil­li Li­de­ri­miz ýur­du­my­zyň Baş ar­ça­sy­nyň ýa­nyn­da Tä­ze ýyl da­ba­ra­la­ry­na gat­naş­dy. Hor­mat­ly Pre­zi­dent­imiz ýur­du­my­zyň kör­pe ne­sil­le­riniň Tä­ze ýyl şat­ly­gy­ny paý­laş­dy. Hem­me­ler döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň gel­me­gi­ne sa­byr­syz­lyk bi­len ga­raş­dy­lar. Çün­ki hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz bi­len bi­le­lik­de dur­mu­şyň tä­ze tap­gy­ry­ny ala­mat­lan­dyr­ýan baý­ram­çy­ly­ga gat­naş­mak uly hor­mat-sar­pa­dyr.

Mil­li Li­de­ri­miz kör­pe­le­ri we mek­dep okuw­çy­la­ry­ny gut­la­mak hem-de ola­ra bi­lim­le­re eýe bol­ma­gy, eziz Wa­ta­ny­my­zy söý­me­gi we bag­ty­ýar gel­je­gi ar­zuw et­mek üçin bu ýe­re gel­ýär hem-de her ýyl Tä­ze ýyl da­ba­ra­la­ry­na gat­naş­ýar.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň aw­tou­la­gy meý­dan­ça­nyň go­la­ýyn­da sak­lan­dy. Mil­li ly­bas­ly ça­ga­lar döw­let Baş­tu­ta­ny­my­za gül des­se­le­ri­ni gow­şur­dy­lar. Mil­li Li­de­ri­miz Baş ar­ça ta­rap ug­rap, Tä­ze ýyl baý­ram­çy­ly­gy­na gat­na­şy­jy­la­ryň äh­li­si­ni mä­hir­li mü­bä­rek­le­di. Bu ýer­de ösüp gel­ýän nes­liň hem-de äh­li wa­tan­daş­la­ry­my­zyň adyn­dan Aýaz­ba­ba we Gar­pa­myk mil­li Li­de­ri­mi­ze ça­ga­lar ba­ra­da ed­ýän ata­lyk ala­da­sy, ola­ryň hem­me­ta­rap­la­ýyn saz­la­şyk­ly ös­me­gi, ýo­ka­ry hil­li bi­lim al­ma­gy, be­den we ru­hy taý­dan sag­dyn bol­ma­gy ba­bat­da dö­red­ýän aja­ýyp şert­le­ri üçin tüýs ýü­rek­den ho­şal­lyk bil­dir­di­ler.

Baý­ram­çy­lyk çy­kyş­la­ry ýaý­baň­lan­dy­ryl­dy. Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz şa­dy­ýan ça­ga­la­ryň çy­kyş­la­ry­na ka­na­gat­lan­ma we uly hö­wes bi­len to­ma­şa et­di. Kö­pö­wüş­gin­li çy­kyş­lar ta­mam­la­nan­dan soň, ça­ga­lar döw­let Baş­tu­ta­ny­myz­dan öz­le­ri bi­len Tä­ze ýyl ar­ça­sy­nyň da­şyn­dan aý­lan­ma­gy­ny ha­ýyş et­di­ler. Mil­li Li­de­ri­miz ýaş ar­tist­le­re aja­ýyp çy­kyş­la­ry üçin min­net­dar­lyk bil­di­rip, dost­lu­gy, pa­ra­hat­çy­ly­gy, yla­la­şyk­ly­ly­gy, je­bis­li­gi hem-de ro­waç­ly­gy ala­mat­lan­dyr­ýan ar­ça­nyň da­şyn­dan aý­lan­mak çä­re­si­ne go­şul­dy. Soň­ra hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ça­ga­la­ryň äh­li­si­ni Tä­ze ýyl bi­len gut­la­dy we ola­ra okuw­da hem-de dur­muş­da uly üs­tün­lik­le­ri, gyş­ky dynç alyş gün­le­ri­ni göw­ne­jaý ge­çir­mek­le­ri­ni, äh­li is­leg-ar­zuw­la­ry­nyň ha­syl bol­ma­gy­ny ar­zuw et­di. Şon­dan soň­ra, da­ba­ra gat­na­şy­jy­la­ryň äh­li­si­ne döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň adyn­dan Tä­ze ýyl sow­gat­la­ry gow­şu­ryl­dy.

Ça­ga­la­ryň ha­ýy­şy bo­ýun­ça mil­li Li­de­ri­miz ça­ga­lar bi­len Baş ar­ça­nyň öňün­de ýa­dy­gär­lik su­ra­ta düş­di.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz hem­me­le­re ýe­ne-de bir ge­zek Tä­ze ýy­lyň bagt­ly ýyl bol­ma­gy­ny ar­zuw edip, og­lan­la­ryň we gyz­la­ryň iň go­wy mil­li däp­le­ri, ata-ba­ba­la­ry­my­zyň pa­ra­sat­ly wes­ýet­le­ri­ni my­na­syp do­wam et­di­ri­ji­ler bo­lup ýe­tiş­jek­di­gi­ne hem-de ha­ky­ky wa­tan­çy­lar bol­jak­dy­gy­na ynam bil­dir­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz “Älem” me­de­ni-dynç alyş mer­ke­zin­den Söw­da-se­na­gat eda­ra­sy­na ta­rap ug­ra­dy. Şol ýer­de ça­ga­lar dö­re­di­ji­lik to­par­la­ry­nyň hem-de sirk we est­ra­da ar­tist­le­ri­niň gat­naş­ma­gyn­da Tä­ze ýyl baý­ram­çy­lyk da­ba­ra­sy do­wam et­di. Bu ýer­de döw­let Baş­tu­ta­ny­myz ag­tyk­la­ry bi­len bi­le­lik­de Tä­ze ýyl da­ba­ra­sy­na gat­naş­dy.

Mil­li Li­de­ri­miz ýyg­na­nan­la­ryň äh­li­si­ne gut­lag sö­zi hem-de iň go­wy ar­zuw­lar bi­len ýüz­len­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ýur­du­myz­da bag­ty­ýar ça­ga­ly­gy üp­jün et­mek üçin hem-de ýaş­lar sy­ýa­sa­ty ul­ga­myn­da top­lum­la­ýyn mak­sat­na­ma­la­ryň dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän­di­gi­ni bel­le­di.

Gel­jek ýyl hem bu ul­gam­da mö­hüm äh­mi­ýet­li wa­ka­la­ryň baý bol­ma­gy­na ga­ra­şyl­ýar.

Biz “Türk­me­nis­tan — ro­waç­ly­gyň Wa­ta­ny” ýy­ly­ny my­na­syp ta­mam­la­mak bi­len dür­li pu­dak­lar­da tä­ze giň ge­rim­li tas­la­ma­la­ry ama­la aşy­ryp baş­la­ýa­rys hem-de eziz Wa­ta­ny­my­zyň, ösüp gel­ýän nes­li­mi­ziň aja­ýyp gel­je­gi­ne uly umyt bi­len ga­ra­ýa­rys. Biz öz öňü­miz­de uly mak­sat­la­ry goý­ýa­rys hem-de ýaş­la­ry­my­za da­ýa­nyp, ola­ra ýet­mek üçin äh­li ta­gal­la­la­ry ed­ýä­ris di­ýip, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz aýt­dy.

Şa­dy­ýan Tä­ze ýyl sa­zy­nyň owa­zy be­lent­den ýaň­lan­dy. Tä­ze ýyl ähe­ňin­de be­ze­len uly zal­da köp owaz­ly aý­dym­lar, joş­gun­ly tans­lar ýe­ri­ne ýe­ti­ri­lip hem-de Tä­ze ýy­la ba­gyş­la­nan goş­gu­lar oka­lyp, giň ge­rim­li baý­ram­çy­lyk şü­we­le­ňi ýaý­baň­lan­dy­ryl­dy. Da­ba­ra şeý­le hem Türk­me­nis­tan­da iş­le­ýän dip­lo­ma­tik we­kil­ha­na­la­ryň we­kil­le­ri­niň ça­ga­la­ry gat­naş­dy­lar. Ça­ga­lar öz­le­ri­niň ene dil­le­rin­de mil­li Li­de­ri­mi­zi we hem­me­le­ri Tä­ze ýyl bi­len gut­la­dy­lar.

Ýur­du­my­zyň ça­ga­lar hor we tans to­par­la­ry türk­men, rus we iň­lis dil­le­rin­de “Tä­ze ýyl ja­zy” at­ly aý­dym­ly tan­sy uly joş­gun bi­len ýe­ri­ne ýe­tir­di­ler. Aý­dym-saz­ly çy­kyş­lar, joş­gun­ly tans­lar baý­ram­çy­lyk kon­ser­ti­niň tä­sir­li­li­gi­ni has-da art­dyr­dy.

Bäs­le­şi­giň ne­ti­je­le­ri bo­ýun­ça dür­li ugur­lar­da ýe­ňi­ji­le­re baý­rak­lar gow­şu­ryl­dy. Da­ba­ra gat­na­şy­jy­la­ryň äh­li­si­ne ägirt uly süý­jü­lik tor­ty hö­dür­le­nil­di. Şon­dan soň­ra, bu ýe­re ýyg­na­nan­la­ryň äh­li­si türk­men to­ýu­na ça­gy­ryl­dy.

Bu ýer­de da­ba­ra gat­na­şy­jy­la­ryň öňünde mil­li däp-des­sur­la­ry özün­de jem­le­ýän türk­men to­ýy toý­lan­dy. Söw­da-se­na­gat eda­ra­sy­nyň za­lyn­da şa­dy­ýan aý­dym-saz­ly we joş­gun­ly tans­ly ha­ky­ky uly türk­men to­ýy ýaý­baň­lan­dy­ryl­dy. Öý­len­ýän ýi­gi­diň we gel­niň ýa­kyn­la­ry hem-de hos­sar­la­ry bu sah­na­nyň ha­ky­ka­ta has ýa­kyn bol­ma­gy üçin äh­li ta­gal­la­la­ry et­di­ler. Da­ba­ra­da be­ýem­çi­le­riň, aş­pez­le­riň, çaý­çy­la­ryň, bag­şy-sa­zan­da­la­ryň to­ýa taý­ýar­lyk gör­ýän pur­sat­la­ry us­sat­lyk bi­len be­ýan edil­di. Bu ýe­re da­şa­ry ýurt­ly myh­man­lar hem gel­di­ler. Ga­dym­dan bä­ri uly toý­lar­da ge­çi­ril­ýän gö­reş bo­ýun­ça ýa­ryş­lar hem bu da­ba­ra öz­bo­luş­ly öwüş­gin çaý­dy. Toý ýur­du­myz­da äh­li baý­ram­çy­lyk da­ba­ra­la­ryn­da ýe­ri­ne ýe­ti­ril­ýän we giň­den meş­hur bo­lan küşt­dep­di tan­sy bi­len jem­len­di.

Tä­ze ýyl gut­lag­la­ry ýaň­lan­dy, bag­ty­ýar dur­muş ba­ra­da­ky ar­zuw­lar be­ýan edil­di. Da­ba­ra äh­lu­mu­my baý­ram­çy­lyk hem-de ru­hu­be­lent­lik ýag­da­ýyn­da, hä­zir­ki bag­ty­ýar döw­re ba­gyş­la­nan aý­dy­myň ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­gi bi­len ta­mam­lan­dy. Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz da­ba­ra gat­na­şy­jy­lar bi­len mä­hir­li hoş­la­şyp, bu ýer­den ug­ra­dy.