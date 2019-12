26-njy de­kabr­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň tab­şy­ry­gy bo­ýun­ça ýur­du­my­zyň äh­li we­la­ýat­la­ry­nyň hä­kim­le­ri­niň gat­naş­ma­gyn­da Ahal we­la­ýa­tyn­da san­ly­laş­dyr­mak ul­ga­myn­da tej­ri­be alyş­mak bo­ýun­ça iş du­şu­şy­gy ge­çi­ril­di.

Mä­lim bol­şy ýa­ly, döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň 16-njy de­kabr­da san­ly wi­deoa­ra­gat­na­şyk ar­ka­ly ge­çi­ren no­bat­da­ky iş mas­la­ha­ty­nyň do­wa­myn­da Ahal we­la­ýa­ty­nyň hä­ki­mi S.Berdimuhamedow bu se­bit­de ýur­du­myz­da il­kin­ji bo­lup döw­let do­lan­dy­ryş ul­ga­my­na san­ly mag­lu­mat teh­no­lo­gi­ýa­la­ry­nyň, şol san­da elekt­ron res­mi­na­ma do­la­ny­şy­gy­nyň gi­ri­zi­len­di­gi ba­ra­da ha­sa­bat ber­di, bu teh­no­lo­gi­ýa­lar işiň ne­ti­je­li­li­gi­ni ýo­kar­lan­dyr­ma­ga müm­kin­çi­lik be­rer.

Mil­li Li­de­ri­miz ha­sa­ba­ty diň­läp, 2019-2025-nji ýyl­lar­da mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­zi san­ly­laş­dyr­ma­gyň kon­sep­si­ýa­sy­na la­ýyk­lyk­da ama­la aşy­ryl­ýan iş­le­riň yzy­gi­der­li do­wam et­di­ril­me­gi­niň hem-de gi­ňel­dil­me­gi­niň mö­hüm­di­gi­ni nyg­ta­dy.

Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, şu ge­zek­ki du­şu­şy­ga gat­na­şy­jy­la­ryň Bal­kan, Da­şo­guz, Le­bap we Ma­ry we­la­ýat­la­ry­ny san­ly ul­ga­ma tap­gyr­la­ýyn bi­rik­dir­mek hem-de Ahal we­la­ýa­ty­nyň tej­ri­be­si esa­syn­da, elekt­ron res­mi­na­ma do­la­ny­şy­gy­ny or­naş­dyr­mak bo­ýun­ça ge­çi­ril­ýän iş­le­ri çalt­lan­dyr­ma­gyň we­zi­pe­le­ri­ne ün­si çe­kil­di.

Ýo­kar­da gör­ke­zi­len kon­sep­si­ýa­ny iş ýü­zün­de dur­mu­şa ge­çir­me­giň çäk­le­rin­de ýur­du­my­zyň halk ho­ja­ly­gy­nyň äh­li pu­dak­la­ry­nyň ne­ti­je­li iş­le­me­gi­ne gö­nük­di­ri­len mag­lu­mat teh­no­lo­gi­ýa­la­ry­ny giň­den peý­da­lan­ma­gyň ha­sa­by­na mö­hüm ugur­lar bo­ýun­ça çä­re­le­riň iş­jeň ýaý­baň­lan­dy­ry­lan­dy­gy bel­le­nil­di.

Se­bi­tiň ýol­baş­çy­sy S.Berdimuhamedow bu ul­gam­da Ahal we­la­ýa­ty­nyň tej­ri­be­si bi­len ta­nyş­dy­ryp, dür­li dü­züm­le­riň öza­ra gat­na­şyk­la­ry­ny ýo­kar­lan­dyr­mak­da ola­ryň ne­ti­je­li­li­gi­ni hem-de we­la­ýat we et­rap­la­ryň de­re­je­sin­de çöz­güt­le­ri has tiz ka­bul et­mä­ge, ola­ryň ýe­ri­ne ýe­ti­ri­li­şi­ne gö­zeg­çi­li­gi ama­la aşyr­ma­ga amat­ly müm­kin­çi­lik­le­riň dö­re­ýän­di­gi­ni bel­le­di.

Ýur­du­my­zyň äh­li we­la­ýat­la­ry­nyň bu ul­ga­ma yzy­gi­der­li bi­rik­di­ril­me­gi­niň uly äh­mi­ýe­ti­ni hem-de se­bit­le­ri dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň mak­sat­na­ma­syn­da bel­le­ni­len we­zi­pe­le­ri çöz­mek­de mö­hüm­di­gi­ni bel­le­mek ge­rek. Bu ul­gam giň ugur­la­ry öz ge­ri­mi­ne al­ýar, olar şeý­le hem mil­li ul­gam­la­ýyn gi­ňiş­li­giň, in­ter­net hyz­mat­la­ry top­lu­my­nyň ka­da­laş­dy­ryl­ma­gy­ny we gi­ňel­dil­me­gi­ni ka­nun­çy­lyk taý­dan gol­da­ma­gy iş­läp taý­ýar­la­ma­gy hem öz içi­ne al­ýar.