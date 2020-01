“Ama­zon” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň “Go­od­reads” in­ter­net saý­ty 2019-njy ýy­lyň “Choice Awards” bäs­le­şi­gi­niň ýe­ňi­ji­le­ri­ni mä­lim et­di. Bu saý­tyň oky­jy­la­ry 2019-njy ýyl üçin bir­nä­çe ugur bo­ýun­ça iň go­wy eser­le­ri­ni saý­la­ma­ga ses ber­di­ler. Iň go­wy ki­tap üçin pi­kir so­ra­ly­şy­ga 4,6 mil­li­on oky­jy ses ber­di.

Ki­tap­la­ra ses ber­li­şik esa­syn­da dü­zü­len sa­na­wyň ba­şy­ny çe­per ede­bi­ýat žan­ryn­da ka­na­da­ly ýa­zy­jy Mar­ga­ret Et­wu­dyň “Ne­si­hat­lar” (The Tes­ta­ments) at­ly ese­ri çe­kip, 98 291 ses ga­zan­dy.

Ame­ri­kan ýa­zy­jy­sy Teý­lor Jen­kins Reý­diň “Deý­zi Jons we al­ty” (Dai­sy Jo­nes & The Six) ese­ri 82 483 ses bi­len iň go­wy ta­ry­hy ro­man hök­mün­de öňe saý­lan­dy.

Ame­ri­kan ýa­zy­jy­sy Keý­si Mak­ku­is­to­nyň “Gy­zyl, ak we gök” (Red, Whi­te & Royal Blue) ro­ma­ny 76 688 ses bi­len iň go­wy ro­man bol­dy.

Ame­ri­kan ýa­zy­jy­sy Sti­wen Kin­giň “Ins­ti­tut” (The Ins­ti­tu­te) ese­ri 75 717 ses bi­len iň go­wy gor­ku­ly eser bol­dy.

Ame­ri­kan sse­na­ri­çi­si Aleks Mi­hae­lid­esiň “Gep­le­me­zek nä­hoş” (The Si­lent Pa­tient) at­ly aň­taý­jy­lyk ba­ra­da­ky ese­ri 68 821 ses bi­len iň go­wy eser bol­dy.

Fen­te­zi žan­ryn­da ame­ri­kan ýa­zy­jy ze­na­ny Li Bar­du­go­nyň “Do­ku­zyn­jy öý” (Ninth Hou­se) ese­ri 53 430 se­se eýe bol­dy.

Ame­ri­kan akt­ri­sa­sy Eli Won­guň “Ga­dyr­ly gyz­lar” (De­ar Girls) ro­ma­ny 41 454 ses bi­len iň go­wy gül­kü­li eser bol­dy.

Ame­ri­kan ýa­zy­jy­sy Bleýk Krau­çyň “Do­la­nyş” (Recur­si­on) at­ly ese­ri 41 261 ses bi­len iň oňat yl­my-hy­ýa­ly eser bol­dy.

Ame­ri­kan ýa­zy­jy ze­na­ny Reý­çel Lip­pin­kot­tyň “Bir-bi­rek­den bäş funt uzak­da” (Five Fe­et Apart) ro­ma­ny 36 232 ses bilen ulu­lar üçin ni­ýet­le­nen iň go­wy eser bol­dy.

Şeý­le hem, ame­ri­kan ýa­zy­jy­sy Rik Ri­or­da­nyň “Aram­gäh” (The Tomb) at­ly ese­ri 33 333 sese eýe bolup, ça­ga­lar we ýet­gin­jek­ler üçin ni­ýet­le­nip ýa­zy­lan iň go­wy ki­tap bol­dy.