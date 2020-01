Fut­zal bo­ýun­ça 3-nji Azi­ýa çem­pio­na­ty mun­dan öň­ki 2 ýa­ry­şyň ýe­ňi­ji­si Eý­ran­da ge­çi­ril­ýär. Du­şu­şyk­la­ry Täh­ran­da­ky “Aza­di Are­na­da” ge­çi­ri­len çem­pio­na­ta 14 ýy­gyn­dy gat­naş­ýar. “A” to­par­ça­da Eý­ra­nyň, Ýa­po­ni­ýa­nyň, Sin­ga­pu­ryň, Hy­taý Taý­pe­ýi­niň, Pa­les­ti­na­nyň, “B” to­par­ça­da Ga­za­gys­ta­nyň, Öz­be­gis­ta­nyň, Ma­laý­zi­ýa­nyň, Ku­weý­tiň, Tä­ji­gis­ta­nyň, “C” to­par­ça­da Tai­lan­dyň, Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň, Gyr­gyz Res­pub­li­ka­sy­nyň hem-de Yra­gyň ýy­gyn­dy­la­ry öza­ra du­şuş­ýar. Ola­ryň 5-si (Hy­taý Taý­pe­ýi, Ku­weýt, Tä­ji­gis­tan, Yrak, Pa­les­ti­na) il­kin­ji ge­zek we­kil­çi­lik ed­ýär. Kä­bir du­şu­şyk­la­ra ser sa­la­ny­myz­da, Eý­ra­nyň ýy­gyn­dy­sy uly ha­sap­ly ýe­ňiş­le­ri­niň ha­ta­ry­na ýe­ne bir­nä­çe­si­ni goş­ýar. Ýer eýe­le­ri Pa­les­ti­na­ny 16–4, Sin­ga­pu­ry 28–0, Hy­taý Taý­pe­ýi­ni 10–1 hem-de Ýa­po­ni­ýa­ny 8–4 ha­sap­lar bi­len ýeň­li­şe se­ze­war ed­ýär. Il­kin­ji ge­zek gat­naş­ýan Pa­les­ti­na hem er­jel oýun gör­kez­ýär we 3 oýun­da ýe­ňiş ga­zan­ýar. “B” to­par­ça­da­ky oýun­la­ryň ag­la­ba­sy de­ňe­çer­räk ýag­daýda geç­ýär. Ne­ti­je­de, Ga­za­gys­ta­nyň hem-de Öz­be­gis­ta­nyň ýy­gyn­dy­la­ry 1–2, Ku­weýt bol­sa, 3-nji or­ny eýe­le­ýär we çär­ýek fi­na­la çyk­ýar. “C” to­par­ça­da Tai­land gyr­gyz­lar­dan 4–3 utu­lyp, ýeň­liş bi­len baş­la­sa-da, ahy­ryn­da ko­reý­le­ri 10–4, Yra­gy 8–2 ýeň­ýär we 1-nji or­na my­na­syp bol­ýar. Yrak­dan 3–1, Gyr­gyz Res­pub­li­ka­syn­dan 8–4 üs­tün çy­kan ko­reý­ler 2-nji ýe­ri eýe­le­ýär.

Çär­ýek fi­nal­da Eý­ra­nyň ýy­gyn­dy­sy Ku­weý­tiň mil­li to­pa­ry­ny 18–2 ha­sa­byn­da ýeň­ýär. Ga­zak­lar bi­len ýa­pon­la­ryň ara­syn­da­ky oýun­da bu ge­zek Ýa­po­ni­ýa ýeň­şi­ni baý­ram ed­ýär (2–2, 7–6 p). Goş­ma­ça wagt­da ýe­ňi­ji­si kes­git­le­nen oýun­da Öz­be­gis­tan Tai­land­dan 4–3 üs­tün çyk­ýar. Çe­ke­le­şik­li ge­çen oýun­da-da Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň ýy­gyn­dy­sy Pa­les­ti­na­ny 3–2 ut­ýar. Ýa­rym fi­nal­da-da Eý­ra­nyň ýy­gyn­dy­sy Ýa­po­ni­ýa­ny 8–2 ha­sa­by bi­len ýeň­se, öz­bek­ler ko­reý­le­riň der­we­ze­sin­den jo­gap­syz 4 pök­gi ge­çir­ýär­ler.

Il­kin­ji ge­zek fi­na­la çy­kan Öz­be­gis­ta­nyň ýy­gyn­dy­sy bi­len 2 ge­zek çem­pi­on Eý­ra­nyň ýygyndysynyň ara­syn­da­ky du­şu­şyk­da has tej­ri­be­li ýy­gyn­dy uly ha­sap­ly ýe­ňiş ga­zan­ýar. Ýyl­dyz fut­zal­çy Wa­hid Şam­saei­niň 4 gol ge­çi­ren oý­nun­da Eý­ra­nyň ýy­gyn­dy­sy 9–0 ha­sa­byn­da gar­şy­da­şyn­dan üs­tün çyk­ýar.

Çem­pio­na­tyň bü­rünç me­da­ly­ny-da ko­re­ýa­ly fut­zal­çy­lar bo­ýun­la­ry­na dak­ýar­lar. Olar bu ugur­da Ýa­po­ni­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy­ny 2–1 ha­sap bi­len ýeň­me­gi ba­şar­ýar­lar. Ýa­pon­lar bas­syr 3-nji ge­zek 4-nji or­ny eýe­le­ýär.

Çem­pio­na­tyň iň ne­ti­je­li hü­jüm­çi­si eý­ran­ly Wa­hid Şam­saei bo­lup, ol to­pa­ry­nyň ge­çi­ren 97 go­lu­nyň 31-si­ni öz ady­na ýaz­dyr­dy.