Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry Ç.Pur­çe­ko­wyň ha­ýy­şy bo­ýun­ça paý­tag­ty­my­za iş sa­pa­ry­ny ama­la aşy­ryp, bir­nä­çe des­ga­la­ryň tas­la­ma­la­ry hem-de şä­he­riň ener­gi­ýa ul­ga­my­ny döw­re­bap­laş­dyr­mak bo­ýun­ça me­ýil­leş­di­ril­ýän iş­ler bi­len ta­nyş­dy.

Wi­se-prem­ýer Aş­ga­bat­da gu­rul­ýan tä­ze des­ga­la­ry elekt­rik ener­gi­ýa­sy bi­len üp­jün et­mek bo­ýun­ça al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di, şeý­le hem döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň ga­ra­ma­gy­na elekt­rik ener­gi­ýa­sy bi­len üp­jün et­jek ul­ga­ma de­giş­li des­ga­la­ryň tas­la­ma­sy­ny hö­dür­le­di. Bu tas­la­ma ýur­du­my­zyň sarp edi­ji­le­ri­niň elekt­rik üp­jün­çi­li­gi­niň yg­ty­bar­ly­ly­gy­ny ýo­kar­lan­dyr­ma­ga, paý­tag­ty­myz­da gu­rul­ýan döw­re­bap bi­na­la­ry we des­ga­la­ry elekt­rik ener­gi­ýa­sy bi­len yg­ty­bar­ly we bök­denç­siz üp­jün et­mä­ge gö­nük­di­ri­len­dir.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz ha­sa­ba­ty diň­läp, elekt­rik üp­jün­çi­lik me­se­le­si­niň çö­zül­me­gi­niň bil­di­ril­ýän baş ta­lap­la­ryň ha­ta­ryn­da dur­ýan­dy­gy­ny nyg­tap, şun­da des­ga­la­ryň üp­jün­çi­li­gi­niň öz­baş­dak ul­ga­my­nyň na­zar­da tu­tul­ma­gy­nyň örän uly äh­mi­ýet­li bo­lup dur­ýan­dy­gy­ny bel­le­di. Bu ugur­da tu­tuş paý­tag­ty­myz bo­ýun­ça hem öň­de dur­ýan we­zi­pe­ler ýe­ri­ne ýe­ti­ri­len­de şol ýö­rel­ge­den ugur alyn­sa mak­sa­da­la­ýyk bo­lar di­ýip, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz aýt­dy.

Ýe­ri ge­len­de aýt­sak, mil­li Li­de­ri­mi­ziň ­baştutanly­gyn­da ýur­du­my­zyň elekt­roe­ner­ge­ti­ka pu­da­gy­nyň mad­dy-en­jam­la­ýyn bin­ýa­dy­ny düýp­li döw­re­bap­laş­dyr­mak we pug­ta­lan­dyr­mak, bu ul­gam üçin ýo­ka­ry hü­när­li hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­mak bo­ýun­ça ne­ti­je­li çä­re­ler gö­rül­ýär.

Paý­tag­ty­my­zyň hem-de we­la­ýat­la­ry­my­zyň ok­gun­ly ösü­şi­ni, ýur­du­my­zyň elekt­rik ener­ge­ti­ka­sy­nyň kuw­wa­ty­nyň art­ma­gy­ny na­za­ra al­mak bi­len, tä­ze ener­ge­ti­ka ul­gam­la­ry­nyň kuw­wa­ty has-da ýo­kar­lan­dy­ryl­ýar.

Ýur­du­myz­da gu­rul­ýan me­de­ni-dur­muş mak­sat­ly bi­na­la­ryň ka­da­ly iş­le­me­gi üçin dö­re­dil­ýän amat­lyk­la­ryň ha­ta­ryn­da, il­kin­ji no­bat­da, ola­ryň elekt­rik üp­jün­çi­li­gi­niň yg­ty­bar­ly we bök­denç­siz bol­ma­gy­na köp zat bag­ly bo­lup dur­ýar di­ýip, mil­li Li­de­ri­miz bel­le­di.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz ýur­du­my­zyň elektrik ener­ge­ti­ka­sy­nyň ägirt uly kuw­wa­ty ba­ra­da aý­dyp, ener­gi­ýa se­riş­de­le­ri­niň möç­be­ri bo­ýun­ça Türk­me­nis­ta­nyň dün­ýä­niň iň baý döw­let­le­ri­niň bi­ri­di­gi­ni bel­le­di. Mä­lim bol­şy ýa­ly, bu ul­gam iň dü­şe­wünt­li önüm­çi­lik­le­riň bi­ri ha­sap­la­nyl­ýar.

Şun­dan ugur al­nyp, bu mö­hüm pu­da­ga gö­nük­di­ril­ýän ma­ýa go­ýum­la­ry­nyň möç­be­ri yzy­gi­der­li art­dy­ryl­ýar. Şu­nuň ne­ti­je­sin­de, hä­zir­ki wagt­da türk­men ener­ge­ti­ka se­na­ga­ty ýo­ka­ry dep­gin­ler bi­len ös­ýär.

Mil­li Li­de­ri­miz ýur­du­myz­da elekt­rik ener­ge­ti­ka­sy pu­da­gy­na ýan­gy­jyň sarp edi­li­şi­ni azalt­ma­ga hem-de şol bir wag­tyň özün­de elekt­rik ener­gi­ýa­sy­nyň ön­dü­ril­ýän möç­be­ri­ni art­dyr­ma­ga müm­kin­çi­lik ber­ýän eko­lo­gi­ýa taý­dan aras­sa teh­no­lo­gi­ýa­la­ryň or­naş­dy­ryl­ma­gy­na aý­ra­tyn üns be­ril­ýän­di­gi­ni bel­le­di.

Soň­ra hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Aş­ga­bat şä­he­ri­niň hä­ki­mi Ş.Dur­dy­ly­ýe­wiň ha­sa­ba­ty­ny diň­le­di. Hä­kim paý­tag­ty­my­zyň S.Türk­men­ba­şy we A.Ny­ýa­zow şa­ýol­la­ry­nyň çat­ry­gyn­da ýe­ras­ty ulag we py­ýa­da ge­çel­ge­si­ni, şeý­le hem şol ýe­ras­ty ge­çel­gä­niň ýo­kar­syn­da­ky aý­law­ly çat­ryk­da be­zeg sü­tü­ni­ni gur­ma­ga bäs­le­şi­giň yg­lan edi­len­di­gi we bu bäs­le­şi­giň ta­mam­laý­jy tap­gyr­da bar­ýan­dy­gy ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz ha­sa­ba­ty diň­läp, des­ga­la­ry bu ul­gam­da dün­ýä­de öň­de­ba­ry­jy ga­za­nan­la­ryň esa­syn­da gur­ma­gy hem-de bel­le­ni­len wag­tyn­da ula­nyl­ma­ga ber­me­li­di­gi­ni tab­şyr­dy.

Mä­lim bol­şy ýa­ly, mil­li Li­de­ri­miz ýur­du­my­zyň baş şä­he­ri­ni ös­dür­mek me­se­le­si­ni he­mi­şe berk gö­zeg­çi­lik­de sak­la­ýar. Paý­tag­ty­my­zyň keş­bin­de Wa­ta­ny­my­zyň dur­muş-yk­dy­sa­dy de­re­je­si, in­tel­lek­tu­al kuw­wa­ty, türk­men hal­ky­nyň baý ta­ry­hy we me­de­ni däp-des­sur­la­ry, şol san­da myh­man­sö­ýer­lik däp­le­ri aý­dyň be­ýa­ny­ny tap­ýar.

Hä­zir Aş­ga­bat se­bit we dün­ýä hyz­mat­daş­ly­gy­nyň mer­ke­zi­ne öw­rül­di, mu­nuň özi hal­ka­ra hä­si­ýet­li iri çä­re­le­ri ge­çir­mek hem-de sa­ny ýyl­sa­ýyn art­ýan da­şa­ry ýurt­ly myh­man­la­ry my­na­syp ka­bul et­mek üçin äh­li şert­le­ri dö­ret­me­giň mö­hüm­di­gi­ni aň­lad­ýar. Bu ba­ra­da aýt­mak bi­len, mil­li Li­de­ri­miz bir­nä­çe anyk gör­kez­me­le­ri ber­di.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz dür­li mak­sat­ly des­ga­la­ryň gur­lu­şy­gy, tä­ze ýa­şa­ýyş jaý­la­ry­nyň, eda­ra bi­na­la­ry­nyň, se­na­gat top­lum­la­ry­nyň, ýol-ulag we dur­muş dü­zü­mi­niň des­ga­la­ry­nyň tas­la­ma­la­ry­ny iç­gin öw­ren­mek me­se­le­le­ri­ne yzy­gi­der­li üns ber­ýär.

Ýe­ri ge­len­de aýt­sak, Aş­ga­ba­dy uzak­möh­let­li ös­dür­me­giň stra­te­gik ga­raý­şy­na hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ta­ra­pyn­dan şeý­le uly üns be­ril­me­gi, onuň çäk müm­kin­çi­lik­le­rin­den ne­ti­je­li peý­da­lan­ma­ga, aba­dan­çy­lyk mak­sat­na­ma­la­ry­ny ýo­ka­ry hil­li dur­mu­şa ge­çir­mä­ge, adam­la­ryň äh­li amat­lyk­la­ryň hö­zi­ri­ni gö­rüp ýa­şa­ma­gy üçin amat­ly şert­le­ri dö­ret­mä­ge, eko­lo­gi­ýa de­ňag­ram­ly­ly­gy­ny sak­la­ma­ga gö­nük­di­ri­len­dir.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň he­mi­şe bel­leý­şi ýa­ly, paý­tag­ty­myz­da gu­rul­ýan bi­na­lar­da ýer­li te­bi­gy aý­ra­tyn­lyk­lar göz öňün­de tu­tul­ma­ly­dyr – te­bi­ga­tyň aja­ýyp gör­nüş­le­ri we bi­na­gär­lik top­lum­la­ry bi­ri-bi­ri bi­len saz­laş­ma­ly­dyr. Mil­li Li­de­ri­mi­ziň bu mö­hüm ta­la­by bi­na­gär­le­riň we tas­la­ma­la­ry dü­zü­ji­le­riň öňün­de çyl­şy­rym­ly dö­re­di­ji­lik we­zi­pe­le­ri­ni goý­ýar. Mu­nuň özi şä­he­riň has-da gö­zel­leş­me­gi­ne ýar­dam ed­ýär.

Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz işiň di­ňe bir be­zeg ta­ra­py­na däl, eý­sem, ok­gun­ly ös­ýän uly şä­he­riň dur­mu­şy­nyň beý­le­ki wa­jyp me­se­le­le­ri­ne hem üns ber­ýär.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz iş sa­pa­ry­ny jem­le­mek bi­len, paý­tag­ty­myz­da ýaý­baň­lan­dy­ry­lan şä­her­gur­lu­şyk mak­sat­na­ma­sy­ny dur­mu­şa ge­çir­mek, onuň dur­muş üp­jün­çi­lik ul­gam­la­ry­nyň saz­la­şyk­ly we top­lum­la­ýyn iş­le­me­gi­ni üp­jün et­mek bo­ýun­ça de­giş­li tab­şy­ryk­la­ry ber­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz adam­lar üçin amat­ly şert­le­ri dö­ret­mek bi­len, päk ýü­rek­den, gel­je­gi na­zar­lap, bi­na­la­ry yg­ty­bar­ly we owa­dan gur­ma­gyň baş ta­lap bo­lup dur­ýan­dy­gy­ny bel­le­di hem-de öň­de goý­lan mö­hüm we­zi­pe­le­ri çöz­mek­de üs­tün­lik­le­ri ar­zuw edip, bu ýer­den ug­ra­dy.