Gün­de­lik dur­mu­şy­myz­da esa­sy iý­mit hök­mün­de giň­den ula­nyl­ýan ýu­murt­ga ba­ra­da kä­bir

mag­lu­mat­la­ry dyk­ga­ty­ňy­za hö­dür­le­ýä­ris:

Ýu­murt­ga­nyň ga­by­gyn­da 10 müň­den gow­rak gö­ze­nek bol­ýar.

So­wa­dy­jy­da bir hep­de du­ran ýu­murt­ga otag tem­pe­ra­tu­ra­syn­da bir gün du­ran ýu­murt­ga­dan has go­wy sak­lan­ýar.

Ýu­murt­ga uzak wagt du­ran­da için­dä­ki su­wy we ho­wa­ny ýi­tir­ýän­di­gi se­bäp­li ag­ra­my azal­ýar.

Gök önüm­ler­de pro­tein az bol­ýar. Şol se­bäp­li gök önüm­lerden we gal­la önüm­le­rin­den taý­ýar­la­nan na­ha­ra ýu­murt­ga ça­kyl­sa, ta­ga­myň wi­ta­min­dir mi­ne­ral taý­dan üs­ti ýe­ti­ri­ler.

Ýu­murt­ga aş­ha­na­myz­da­ky esa­sy go­şun­dy ta­gam hök­mün­de ga­ral­ýar. Ony köp ta­gam­la­ry taý­ýar­la­mak­da ula­nyp bi­le­ris.

Ýu­murt­ga­nyň agyn­da­ky pro­tei­niň ta­gam­la­ry çi­şi­ri­ji hä­si­ýe­ti bar. Şol se­bäp­de­nem ol tort­dyr keks ýa­ly ta­gam­lar taý­ýar­la­nan­da te­bi­gy çi­şi­ri­ji hök­mün­de ula­nyl­ma­ly­dyr.

Ýu­murt­ga öý şert­le­rin­de sak­la­nan­da, so­wa­dy­jyda ýu­wul­man go­ýul­ma­ly. Ony di­ňe ulan­jak wag­tyň ýuw­ma­ly.

Ýu­murt­ga­nyň da­şyn­da ony mik­rop­lar­dan go­ra­ýan örän ýu­ka gat­lak bo­lup, ol ýuw­lan­da aý­ryl­ýar.

Ýu­murt­ga­ny so­wa­dy­jy­da peý­nir, so­gan, ba­lyk ýa­ly ýi­ti ys­ly iý­mit­le­riň ýa­nyn­da goý­ma­ly däl. Onuň ga­by­gy gö­ze­nek­li bo­lan­soň, ysy özü­ne siň­dir­ýär.

Ýu­murt­ga ga­by­gy bi­len gaý­na­dy­lan­da 4 mi­nut­da agy, 12 mi­nut­da bol­sa äh­li ýe­ri bişýär.

Ýu­murt­ga­nyň agyn­da­ky iý­mitlik mad­da­la­ryň gör­nüş­le­ri hem-de muk­da­ry sa­ry­syn­da­ky­dan has az bolýar.