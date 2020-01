“Dis­ney” şe­re­ke­ti­niň önü­mi bo­lan “Do­ňak­lyk – 2” (Fro­zen 2) ani­ma­si­ýa­sy gir­de­ji­si­ni 1 mil­liard dol­lar­dan ge­çi­ren 45-nji ek­ran ese­ri bo­lup­dy. Mult­film ge­çen 2019-njy ýy­lyň do­wa­myn­da pro­ka­ta çy­kan ki­no­la­ryň ara­syn­da şeý­le gör­ke­zi­jä ýe­ten 8-nji film bolup, “Dis­ney”-iň 6-njy ek­ran ese­ri hök­mün­de ha­sa­ba al­nyp­dy. Ze­nan re­žiss­ýor Jen­ni­fer Li­niň su­ra­ta dü­şü­ren ani­ma­si­ýa­sy soň­ky ga­za­ny­lan gir­de­ji­le­ri ha­sa­ba ala­nyň­da bolsa, iň köp ga­zanç eden ani­ma­si­ýa­la­ryň sa­na­wyn­da il­kin­ji or­ny eýe­le­di. Mult­film hä­zir­ki gü­ne çen­li 1 mil­liard 326 mil­li­on dol­lar­lyk gir­de­ji top­la­dy.

Ka­na­da­ly ta­ny­mal aý­dym­çy Jas­tin Bi­ber 4 ýyl­dan soň özü­niň il­kin­ji ýe­ke (“sing­le”) aý­dy­my­ny çy­kar­dy. “Yum­my” at­ly bu aý­dy­ma äh­li plat­for­ma­lar­da ýaý­ra­dy­lan gü­nün­den baş­lap, aý­dym­çy­nyň muş­dak­la­ry uly gy­zyk­lan­ma bil­dir­di. Şeý­le-de şu ýy­lyň do­wa­myn­da 25 ýaş­ly aý­dym­çy­nyň tä­ze al­bo­my hem peý­da bo­lar. Ga­ly­ber­se-de dür­li ýurt­lar­da kon­sert prog­ram­ma­la­ry bi­len çy­kyş et­me­gi göz öňün­de tut­ýan aý­dym­çy­nyň dur­mu­şy ba­ra­da­ky 10 bö­lüm­lik do­ku­men­tal se­ri­al hem san­ly ul­gam ar­ka­ly to­ma­şa­çy­la­ryň dyk­ga­ty­na ýe­ti­ri­ler.

Dün­ýä­niň iň uly aý­dym-saz we sun­gat fes­ti­wa­ly ha­sap­lan­ýan Koa­çel­la­da (Coachel­la) çy­kyş et­jek aý­dym­çy­dyr to­par­lar bel­li bol­dy. Fes­ti­wal­da bu ýyl Tre­wis Skott, Frank Ou­şen, “Ra­ge Against the Machi­ne”, La­na Del Reý, Li­li Nas X, Kal­win Har­ris, Kar­li Rae Jep­sen ýa­ly dün­ýä bel­li aý­dym­çy­dyr to­par­lar öz­le­ri­niň il­ha­lar eser­le­ri bi­len çy­kyş eder­ler. Her ýy­lyň ap­rel aýyn­da ABŞ-nyň Ka­li­for­ni­ýa şta­ty­nyň In­dio di­ýen ýe­ri­nde ge­çi­ril­ýän fes­ti­wa­la müň­ler­çe aý­dym-saz muş­da­gy bar­ýar. Bu ýyl­ky fes­ti­wa­la gat­naş­jak­la­ryň sa­ny­nyň 99 mü­ňe ýet­me­gi­ne ga­ra­şyl­ýar.