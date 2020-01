Ki­no dün­ýä­si­niň ab­raý­ly sy­lag­la­ryn­dan bo­lan “Al­tyn glo­bus” baý­rak­la­ry­ öz my­na­syp­la­ry­na uly da­ba­ra bi­len gow­şu­ry­ldy. Ka­li­for­ni­ýa­da­ky “The Be­wer­li Hills” myh­man­ha­na­syn­da ge­çi­ri­len 77-nji “Al­tyn glo­bu­s” da­ba­ra­sy­na bir­nä­çe akt­ýor, akt­ri­sa, re­žiss­ýor, sse­na­ri­çi… gat­naş­dy. Ri­ki Jer­wai­siň alyp ba­ran da­ba­ra­syn­da iň go­wy dra­ma fil­mi diý­lip, iň­lis re­žiss­ýo­ry Sem Men­de­siň su­ra­ta dü­şü­ren “1917” at­ly ki­no­sy saý­lan­dy. Iň go­wy ko­me­di­ýa ýa-da aý­dym-saz­ly film diý­len ugur­da meş­hur re­žiss­ýor Ku­en­tin Ta­ran­ti­no­nyň “Bir wagt­lar Gol­li­wud­da” (Once Upon a Ti­me in Hol­ly­wo­od) at­ly ki­no­sy “Al­tyn glo­bu­sa” la­ýyk gö­rül­di.

Dra­ma gör­nüş­li film­le­riň iň go­wy akt­ýo­ry baý­ra­gy “Jo­ker” (Jo­ker) fil­min­dä­ki keş­bi üçin Hoa­kin Fi­nik­se gow­şu­ryl­dy. 45 ýa­şyn­da­ky akt­ýor mun­dan ozal hem 2005-nji ýyl­da “Gö­ni ýö­re” (Walk the Li­ne) fil­mi bi­len “Al­tyn glo­bus” baý­ra­gy­ny ga­za­nyp­dy. Edil şo­nuň ýa­ly iň go­wy akt­ri­sa baý­ra­gy­na-da “Ju­di” (Ju­dy) fil­min­dä­ki keş­bi üçin Re­ne Zel­weg­ger my­na­syp bol­dy. Akt­ri­sa 4-nji ýo­la bu ar­zy­ly heý­kel­ji­gi eýe­le­di. Ko­me­di­ýa ýa-da aý­dym-saz­ly film­le­riň iň go­wy akt­ýo­ry Ta­ron Ejer­ton (“Ro­ket­men”, The Rocket­man), iň go­wy akt­ri­sa­sy bol­sa Ak­wa­fi­na (“Hoş­la­şyk”, The Fa­re­well) saý­lan­dy. Ýaş akt­ri­sa bu baý­ra­gy alan il­kin­ji azi­ýa­ly ar­tist bol­dy. Ikin­ji plan­da­ky iň go­wy akt­ýor we akt­ri­sa baý­rak­la­ry­na de­giş­li­lik­de, Bred Pitt (“Bir wagt­lar Gol­li­wud­da”) bi­len Lau­ra Dern (“Öý­le­niş he­ka­ýa­sy”, Mar­ria­ge Sto­ry) la­ýyk gö­rül­di. Pitt 3-nji, Dern 5-nji ge­zek “Al­tyn glo­bus” baý­ra­gy­na my­na­syp bol­dy.

Os­ka­ryň buş­luk­çy­sy ha­sap­lan­ýan “Al­tyn glo­bus” baý­rak­la­ryn­da iň go­wy re­žiss­ýor diý­lip, “1917” at­ly fil­mi üçin Sem Men­des saý­lan­dy. “Bir wagt­lar Gol­li­wud­da” ki­no­sy­nyň ede­bi esa­sy­ny ýa­zan Ku­en­tin Ta­ran­ti­no (şol bir wag­tyň özün­de re­žiss­ýo­ry) iň go­wy sse­na­riý baý­ra­gy bi­len sy­lag­lan­dy. “Jo­ker” fil­mi­niň sa­zy­ny dö­re­den islandi[aly zenan kompozitor Hil­dur Gud­na­do­ut­tir iň go­wy saz diý­len ugur­da güýç­li kär­deş­le­rin­den öňe saý­lan­dy. Iň go­wy aý­dym baý­ra­gy “Ro­ket­men” fil­min­däki “(I’m Gon­na) Love Me Again” atly aý­dy­my ýe­ri­ne ýe­ti­ren El­ton Jon bi­len Ber­ni To­pi­ne gow­şu­ryl­dy. Iň go­wy ani­ma­si­ýa baý­ra­gy­ny ga­ra­şy­ly­şy ýa­ly “Pixar” ýa-da “Dis­ney” kom­pa­ni­ýa­la­ry­nyň önüm­le­ri al­man, bu ugurda “Ýi­ti­ri­len hal­ka” (Mis­sing Link) at­ly mult­film ýe­ňiş ga­zan­dy. Ol “Oý­na­waç­la­ryň he­ka­ýa­sy – 4”, “Do­ňak­lyk – 2”, “Şa ýol­bars”, “Až­dar­ha­ny nä­dip el­de­ki­leş­dir­me­li – 2” ýa­ly ani­ma­si­ýa­lar­dan ta­pa­wut­lan­dy. Iň go­wy da­şa­ry ýurt di­lin­dä­ki film baý­ra­gy-da ga­ra­şy­ly­şy ýa­ly, ko­re­ýa­ly re­žiss­ýor Bong Žu-ho­nuň “Mugt­hor­lar” (Gi­saengchung) fil­mi­ne be­ril­di.

IŇ GOWY SERIALLAR

Gol­li­wud­da­ky da­şa­ry ýurt­ly žur­na­list­ler bi­le­le­şi­gi ta­ra­pyn­dan be­ril­ýän “Al­tyn glo­bus” baý­rak­la­ryn­da se­ri­al­la­ryň ara­syn­da hem iň go­wu­la­ry mä­lim edil­di. Iň go­wy dra­ma se­ria­ly diý­lip “Mi­ras­dü­şer­ler” (Succes­si­on), iň go­wy ko­me­di­ýa ýa-da aý­dym-saz­ly se­ri­al diý­lip hem “Zy­ňyn­dy” (Flea­bag) ko­me­di­ýa­sy saý­lan­dy. Ady ag­za­lan se­ri­al­la­ryň baş keş­bin­de su­ra­ta dü­şen Bra­ýan Koks iň go­wy akt­ýor (dra­ma), Fi­bi Wol­ler-Brij iň go­wy akt­ri­sa (ko­me­di­ýa ýa-da aý­dym-saz­ly) baý­rak­la­ry­na la­ýyk gö­rül­di. Şeý­le-de “Täç” (The Crown) se­ria­lyn­da­ky keş­bi üçin Oli­wi­ýa Kol­man iň go­wy akt­ri­sa (dra­ma), “Re­mi” (Ra­my) ko­me­di­ýa se­ria­ly­nyň ýyl­dy­zy Re­mi Ýus­suf iň go­wy akt­ýor (ko­me­di­ýa ýa-da aý­dym-saz­ly) baý­ra­gy­na my­na­syp bol­dy. Os­kar­ly meş­hur ar­tist, awst­ra­li­ýa­ly Ras­sel Krow (“Has ga­ty ses”, The Lou­dest Voice) bi­len ame­ri­ka­ly Mi­şell Wil­liams (“Fos­si we Wer­don”, Fos­se/Ver­don) ki­çi göw­rüm­li se­ri­al­dyr te­le­film­le­riň iň go­wy akt­ýo­ry we akt­ri­sa­sy diý­lip saý­lan­dy. Se­ri­al­la­ryň, ki­çi göw­rüm­li se­ri­al­la­ryň hem-de te­le­film­le­riň ikin­ji plan­da­ky iň go­wy akt­ýo­ry we akt­ri­sa­sy diý­len ugur­lar­da bol­sa, de­giş­li­lik­de, Stel­lan Skars­gaard (“Çer­no­byl”, Cher­no­byl) bi­len Pat­ri­si­ýa Ar­ket­te (“Hi­le­gär­lik”, The Act) ýe­ňi­ji bol­dy. “Çer­no­byl” at­ly ki­çi göw­rüm­li se­ri­al bol­sa, öz ug­ry bo­ýun­ça “Al­tyn glo­bu­sa” la­ýyk gö­rül­di. Da­ba­ra­nyň do­wa­myn­da os­kar­ly dün­ýä bel­li akt­ýor Tom Hanks ki­no sun­ga­ty­na go­şan uly go­şant­la­ry üçin Se­sil B. De­Mill adyn­da­ky hor­mat baý­ra­gy bi­len sy­lag­lan­dy. Ker­rol Bur­nett adyn­da­ky baş­ga bir hor­mat sy­la­gy bol­sa, meş­hur te­lea­lyp­ba­ry­jy ze­nan El­len De­Je­ne­re­se be­ril­di.