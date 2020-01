27-nji ýan­war – Wa­tan go­rag­çy­la­ry­nyň gü­ni

“Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” ýylymyzyň ilkinji aýynda Watan goragçylarynyň güni uly dabara, aýdym – saz bilen ýurdumyzyň ähli ýerlerinde bellenilip geçilýär. Watan goragçylarynyň güni mynasybetli baýramçylyk çäreleri welaýatlarymyzda we Aşgabat şäherimizde ýokary ruhubelentlikde geçirilýär.

Türk­me­nis­ta­nyň Ýa­rag­ly Güýç­le­ri bi­ziň göz-gu­wan­jy­myz­dyr. Wa­tan ser­het­den baş­lan­ýar. Ser­het­le­ri­mi­zi go­ra­mak, hal­ky­my­zyň asu­da dur­muş­da ýa­şa­ma­gy­ny üp­jün et­mek üçin türk­men ser­ker­de­le­ri we es­ger­le­ri gi­je-gün­diz Wa­tan go­ra­gyn­da dur­ýar­lar. Her ýy­lyň 27-nji ýan­wa­ryn­da Wa­tan go­rag­çy­la­ry­nyň gü­nü­niň ýurt de­re­je­sin­de giň­den bel­le­ni­lip ge­çil­me­gi Wa­tan go­rag­çy­la­ry­nyň güý­jü­ne güýç, gaý­ra­ty­na gaý­rat goş­ýar.

Hä­zir­ki dö­wür­de Türk­me­nis­tan­da Mil­li go­şu­nyň dü­züm­le­ri­ni tä­ze ýö­ri­te teh­ni­ka­lar hem-de en­jam­lar bi­len üp­jün et­mek bo­ýun­ça ägirt uly iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar we ola­ryň döw­re­bap gul­lu­gy hem-de ýa­şaý­şy üçin ze­rur şert­ler dö­re­dil­ýär hem-de har­by gul­luk­çy­la­ryň hü­när us­sat­ly­gy­ny ýo­kar­lan­dyr­mak bo­ýun­ça çä­re­ler gö­rül­ýär. Mil­li go­şu­ny­myz hal­ky­my­zyň aba­dan dur­mu­şy­nyň, dö­re­di­ji­lik­li zäh­me­ti­niň sars­maz ga­la­sy bo­lup, ýur­du­myz­da pa­ra­hat­çy­ly­gyň we howp­suz­ly­gyň bäh­bi­di­ne gul­luk ed­ýär. Bu ýö­rel­ge­ler he­mi­şe­lik Bi­ta­rap­lyk de­re­je­si­ne esas­lan­ýan we go­ra­nyş hä­si­ýe­ti­ne eýe bo­lan Har­by dokt­ri­na­da öz be­ýa­ny­ny tap­dy. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­tu­tan­ly­gyn­da pa­ra­hat­çy­lyk sö­ýü­ji­lik, hoş­ni­ýet­li goň­şu­çy­lyk, giň hal­ka­ra hyz­mat­daş­lyk gat­na­şyk­la­ry­na yg­rar­ly Wa­ta­ny­my­zyň özyg­ty­ýar­ly­ly­gy­ny go­ra­mak we ony mun­dan beý­läk-de pug­ta­lan­dyr­mak bo­ýun­ça ägirt uly iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar.

Şan­ly se­nä­niň öňü­sy­ra­syn­da hor­mat­ly Be­lent Ser­ker­de­ba­şy­my­zyň Per­ma­ny­na la­ýyk­lyk­da, Türk­me­nis­ta­nyň Go­ran­mak mi­nistr­li­gi­niň Mer­ke­zi ser­ker­de­ler öýün­de har­by gul­luk­çy­la­ryň bir­nä­çe­si­ne Wa­tan go­rag­çy­la­ry­nyň gü­ni my­na­sy­bet­li mu­kad­des har­by bor­ju­ny ak ýü­rek­den ber­jaý edip, Wa­ta­ny­my­zyň go­ran­mak uky­by­ny pug­ta­lan­dyr­ma­ga go­şan go­şant­la­ry hem-de jem­gy­ýe­ti­miz­de ka­nun­çy­ly­gy we hu­kuk ter­ti­bi­ni ber­kit­mek­de bi­ti­ren hyz­mat­la­ry üçin no­bat­da­ky har­by at­lar da­kyl­dy. Bu çä­re ýur­du­myz­da hor­mat­ly Be­lent Ser­ker­de­ba­şy­my­zyň baş­da dur­ma­gyn­da mer­da­na Wa­tan go­rag­çy­la­ry ha­kyn­da edil­ýän ala­da­nyň no­bat­da­ky su­but­na­ma­sy­na öw­rül­di.