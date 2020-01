Şu hep­dä­niň do­wa­myn­da Şweý­sa­ri­ýa­nyň Da­wos şä­her­çe­sin­de Bü­tin­dün­ýä yk­dy­sa­dy fo­rumy ge­çi­ril­di. Bu fo­ru­myň gün ter­ti­bi­niň esa­sy me­se­le­le­ri­niň bi­ri ho­wa­nyň üýt­ge­me­gi­ne gar­şy gö­reş bol­dy.

Her ýyl Da­wos şä­her­çe­sin­de ge­çi­ril­ýän dä­be öw­rü­len Bü­tin­dün­ýä yk­dy­sa­dy fo­ru­my­ny esas­lan­dy­ry­jy Klaus Şwab 2030-njy ýy­la çen­li tu­tuş dün­ýä­de 1 tril­li­on agaç ek­mek baş­lan­gy­jy bi­len çy­kyş et­di. Bu baş­lan­gy­jy gol­dap, dün­ýä­niň köp san­ly döw­let we hö­kü­met baş­tu­tan­la­ry, jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­la­ry­nyň we­kil­le­ri çy­kyş et­di­ler.

Klaus Şwa­byň aýt­ma­gy­na gö­rä, ekoul­ga­my tä­ze­le­mek öňü­miz­dä­ki on­ýyl­ly­gyň mö­hüm we­zi­pe­le­ri­niň bi­ri­dir. Bu gel­jek nes­liň has go­wy dur­muş­da ýa­şa­ma­gy üçin ze­rur­dyr. 21-24-nji ýan­war ara­ly­gyn­da ge­çi­ri­len Da­wos fo­ru­my­na 117 ýurt­dan 3000-e go­laý we­ki­li­ýet gat­naş­dy.

Kakageldi AMANOW, ta­lyp.