Suw ýa­şaý­şyň we bol­çu­ly­gyň çeş­me­si bo­lup dur­ýar. Şo­nuň üçin bu gym­mat­ly baý­ly­gy re­je­li ulan­mak her bi­ri­mi­ziň mu­kad­des bor­ju­myz­dyr. Suw se­riş­de­le­ri­ni re­je­li ulan­mak hä­zir­ki döw­rüň iň wa­jyp me­se­le­le­ri­niň bi­ri­dir. Su­wuň ýet­mez­çi­li­gi, he­läk­çi­lik­li suw bas­ma­la­ry we joş­gun­la­ry, suw ero­zi­ýa­sy we top­ra­gyň şor­laş­ma­gy, su­wuň ha­pa­lan­ma­gy köp ha­lat­lar­da onuň tyg­şyt­syz ula­nyl­ma­gy we ba­şar­nyk­syz do­lan­dy­ryl­ma­gy ne­ti­je­sin­de dö­re­ýär.

Hä­zir­ki wagt­da ÝU­NES­KO-nyň Bü­tin­dün­ýä Me­teo­ro­lo­gik gu­ra­ma­sy ta­ra­pyn­dan ge­çi­ri­len bar­lag­la­ra gö­rä, Ýer şa­ry­nyň tak­my­nan 97,5 gö­te­ri­mi duz­ly, 2,5 gö­te­ri­mi bol­sa süý­ji suw­lar ha­sap edil­ýär. Bü­tin ­dün­ýädäki süý­ji suw se­riş­de­le­ri­niň 2,24 gö­te­ri­mi el­ýe­terli däl (çuň ýe­ras­ty suw­la­ry, pol­ýus­lar­da­ky buz­luk­lar we ş.m.), di­ňe 0,26 gö­te­ri­mi el­ýe­terli süý­ji suw ha­sap edil­ýär. Äh­li ze­rur harç­lan­ma­la­ry (önüm­çi­lik, oba ho­ja­lyk) ha­sa­ba alnan­da Ýer şa­ry­nda jan ba­şy­na düş­ýän su­wuň muk­da­ry tak­my­nan 1000 m3 muk­da­ryn­da we ka­da­ly de­re­je­de tak­my­nan 1700 m3 di­ýlip çak edil­ýär. Dün­ýä­de adam sa­ny­nyň kö­pel­me­gi ola­ry iý­mit bi­len üp­jün et­mek ze­rur­ly­gyny hem ýü­ze çyk­arýar. Şol se­bäp­li hem su­wa­rym­ly eke­ran­çy­lyk ýer­le­ri­niň muk­da­ry yzy­gi­der­li kö­pel­dil­me­li bol­ýar. Bu bol­sa, süý­ji su­wa bo­lan ta­la­by has-da art­dyr­ýar. Şol se­bäp­den hem hä­zir­ki wagt­da dün­ýä­de su­wuň tyg­şyt­ly peý­da­la­nyl­ma­gy bo­ýun­ça bir­nä­çe iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar.

Bi­ziň gü­neş­li Di­ýa­ry­myz­da hem hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň taý­syz ta­gal­la­la­ry ne­ti­je­sin­de, ýur­du­myz­da eke­ran­çy­ly­gy yl­my esas­da ös­dür­mek, suw­dan tyg­şyt­ly peý­da­lan­mak, ýer­le­riň me­lio­ra­tiw ýag­da­ýy­ny go­wu­lan­dyr­mak, ýer-suw ka­da­la­ry­ny we su­wy tyg­şyt­ly peý­da­lan­ma­gyň tä­ze usul­la­ry­ny yl­my esas­da öw­ren­mek ba­bat­da uly iş­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär.

Gü­lä­lek Ata­ýe­wa,

Da­şo­guz şä­he­rin­dä­ki iň­lis di­li, hi­mi­ýa we bio­lo­gi­ýa ders­le­ri çuň­laş­dy­ry­lyp öw­re­dil­ýän ýö­ri­te­leş­di­ri­len 26-njy or­ta mek­de­bi­ň 11-nji synp okuw­çy­sy.