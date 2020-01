Ag­şam do­kuz­da ýa­typ, ir­den ýe­di­de tur­mak on sa­gat uk­la­nan­dy­gy­ny aň­lat­ma­ýar. Se­bä­bi kä­ha­lat­da di­şi­mi­zi ýu­wup, ba­şy­my­zy ýas­sy­ga goý­ma­gy­my­zyň yz­ýa­ny uk­lap bol­ma­ýar. Soň­ky ýyl­lar­da köp adam ýe­ter­lik uku­sy­ny alyp bil­me­ýär. Mu­nuň esa­sy se­bä­bi mo­bil en­jam­la­ra has köp güý­me­nil­me­gi bi­len bag­ly­dyr. Bi­ler­men­ler mo­bil en­jam­lar­da­ky we te­le­wi­zor­da­ky gök şöh­lä­niň uku­syz­ly­ga se­bäp bol­ýan­dy­gy­na ün­si çek­ýär­ler. As­lyn­da, gök şöh­le beý­le­ki äh­li reňk­li şöh­le­ler ýa­ly Gü­nüň ýag­ty­ly­gyn­da hem bar. Şöh­lä­niň bu gör­nü­şi ada­my has oýa sak­la­ýar. Ir bi­len tu­rup, tu­ty­ny aça­ny­myz­da içe­rik gir­ýän Gün ýag­ty­ly­gyn­da­ky gök şöh­le ada­myň şäh­di­ni aç­ýar. Gi­je­si­ne Gü­nüň bat­ma­gy bi­len ukyň gel­me­gi­niň se­bäp­le­ri­niň bi­ri hem di­ňe ýa­daw­lyk däl-de, şol şöh­lä­niň ýok­lu­gy­dyr. Em­ma hä­zir­ki wagt­da şöh­lä­niň ýe­ke-täk çeş­me­si Gün däl. Te­le­fon­lar, komp­ýu­ter­ler hem şöh­le sa­çyp, ýa­daw­dy­gy­my­za ga­ra­maz­dan, uky­my­zyň gel­me­gi­ne päs­gel ber­ýär. Şol se­bäp­li ýat­ma­zdan iki sa­gat öň te­le­fo­na ýa-da te­le­wi­zo­ra güý­men­me­li däl­di­gi mas­la­hat be­ril­ýär. Sa­pak­la­ra taý­ýar­la­ny­lan­da we dür­li ki­tap­lar oka­lan­da te­le­wi­zo­ry we te­le­fo­ny öçür­mek, müm­kin bol­sa şo­la­ryň bol­ma­dyk ota­gyn­da oka­mak mas­la­hat be­ril­ýär.

Adam be­de­ni ýaş wag­ty has köp uka ze­rur­lyk duý­ýar. Gi­je uku­dan ga­lyp, is­len­dik bir iş et­mek, ki­tap oka­mak ýa-da sa­pak­la­ry­ňa taý­ýar­lan­mak hem ga­ra­şy­lan ne­ti­jä­ni ber­me­ýär. Okuw­da öw­re­di­len­le­re dü­şün­mek we ne­ti­je al­mak üçin go­wy dynç alan bol­ma­ly­sy­ňyz. Uku­syz­lyk ada­myň ýat­keş­li­gi­ni, aý­dy­lan­la­ra dü­şün­mek uky­by­ny pe­seld­ýär.