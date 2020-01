Ýu­pi­ter Gün ul­ga­myn­da­ky iň uly pla­ne­ta bo­lup, Gün ta­rap­dan 5-nji ha­tar­da ýer­leş­ýär. Aý­dan we We­ne­ra­dan soň­ra, ýag­ty bo­lup gö­rün­ýän üçün­ji as­man ji­si­mi bo­lan bu pla­ne­ta­ beý­le­ki äh­li pla­ne­ta­la­ryň ählisinden 2,5 es­se ulu­dyr. Bu äpet pla­ne­ta ga­ty ji­sim­­den däl-de, wo­do­rod we ge­liý gaz­la­ryn­dan eme­le ge­lip­dir. Em­ma onuň ýad­ro­sy­nyň ga­ty­dy­gy çak­la­nyl­ýar. Dü­zü­mi­niň uly bö­le­gi gaz­dan yba­rat bo­lan äpet as­man ji­si­mi­niň aý­la­nyş tiz­li­gi hem örän ýo­ka­ry. Şol se­bäp­li, onuň dar­tyş güý­ji hem beý­le­ki pla­ne­ta­la­ryň­ky­dan güýç­li. Bu bol­sa, me­te­or­it­le­ri özü­ne çek­mä­ge şert dö­red­ýär. Şeý­le­lik­de, Ýe­riň we beý­le­ki pla­ne­ta­la­ryň at­mos­fe­ra­sy­na gi­rip bil­jek me­te­orit­le­ri özü­ne çe­kip, ola­ry go­ra­ýar. Bu aý­ra­tyn­ly­gy se­bäp­li, oňa “kos­mo­syň to­zan so­ru­jy­sy” hem di­ýil­ýär. 1994-nji ýyl­da äpet ko­me­ta bu pla­ne­ta ur­ýar. Bu ha­dy­sa te­les­kop ar­ka­ly Ýer­den to­ma­şa edil­ýär. Ýu­pi­te­riň hä­zi­re çen­li anyk­la­nan 79 hem­ra­sy bo­lup, ola­ryň dör­dü­si XVII asyr­da Ga­li­leo Ga­li­leý ta­ra­pyn­dan açy­lyp­dyr.

Pla­ne­ta­nyň ýü­zün­de gö­rün­ýän Uly gy­zyl no­kat ýüz­ler­çe ýyl­dan bä­ri do­wam ed­ýän güýç­li tu­pan bo­lup, ol Ýe­riň iki es­se ulu­ly­gy­na ba­ra­bar.