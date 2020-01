Çempion ahyry üýtgeýär

Futzal bo­ýun­ça 8-nji Azi­ýa çem­pio­na­ty 2006-njy ýy­lyň 21–27-nji ma­ýyn­da Öz­be­gis­ta­nyň paý­tag­ty Daş­kent şä­he­rin­de ge­çi­ril­ýär. 16 ýy­gyn­dy­nyň gat­na­şan ýa­ry­şy­na Awst­ra­li­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy il­kin­ji ge­zek we­kil­çi­lik ed­ýär. To­par­lar 4 A to­par­ça­da çy­kyş edip, du­şu­şyk­lar Ýu­nu­sa­bad Sport top­lu­myn­da ge­çi­ril­ýär. Türk­me­nis­ta­nyň fut­zal ýy­gyn­dy­sy hem çem­pio­na­ta gat­naş­ýar. Bu ge­zek­ki ýa­ryş­da çär­ýek fi­nal oýun­la­ry oý­nal­man, her to­par­ça­dan 1 ýy­gyn­dy ýa­ry­şy do­wam et­dir­ýär. Ýag­ny her to­par­ça­nyň öň­de­ba­ry­jy­sy ýa­rym fi­na­la çyk­ýar.

to­par­ça­da ýer eýe­le­ri öz­bek­ler 3 du­şu­şy­gyn­da ýe­ňiş ga­zan­ýar. Ma­laý­zi­ýa­ny 7–0, Hy­taý Taý­pe­ýi­ni 6–0 ýe­ňen Öz­be­gis­ta­n Hy­ta­ýy 4–1 ha­sa­byn­da ut­ýar.

B to­par­ça­da Ýa­po­ni­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy ýeň­liş­siz bi­rin­ji ýe­ri eýe­le­ýär. Olar Gon­kon­gyň ýy­gyn­dy­syn­dan 12–0 üs­tün çyk­ýar. Du­şu­şyk­da Ko­gu­re bi­len Ko­ýa­ma­nyň her­si 3 gol ge­çir­ýär. Ýa­pon­lar 2-nji du­şu­şy­gyn­da Yra­gy Ko­gu­re­niň gol­la­ry bi­len 2–0 ýeň­ýär. Ýa­po­ni­ýa bi­len Tä­ji­gis­ta­nyň ara­syn­da­ky du­şu­şyk­da 17 gol ha­sa­ba alyn­ýar. Ko­gu­re­niň 6 gol ge­çi­ren oý­nun­da ýa­pon­lar 11–6 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­zan­ýar.

C to­par­ça­da Gyr­gyz Res­pub­li­ka­sy­nyň fut­zal ýy­gyn­dy­sy hem beý­le­ki­ler ýa­ly 3 du­şu­şy­gyn­da ýe­ňiş ga­zan­ma­gy ba­şar­ýar. Olar il­ki Awst­ra­li­ýa­ny 5–1, Li­wa­ny 7–3, Ku­weý­ti 2–0 ha­sap­lar bi­len ýeň­li­şe se­ze­war ed­ýär.

D to­par­ça­da Eý­ra­nyň ýy­gyn­dy­sy hem ýeň­liş­siz ýa­rym fi­nal­çy bol­ýar. Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy­syn­dan üs­tün çy­kan eý­ran­ly­lar In­do­ne­zi­ýa­ny 20-1, çe­ke­le­şik­li ge­çen oýun­da-da Tai­lan­dy 6–3 ýeň­ýär. Umu­my­lyk­da 40 gol ge­çi­ren Eý­ra­nyň ýy­gyn­dy­sy­nyň ez­ber hü­jüm­çi­si Wa­hid Şam­saei 1-nji oýun­da 5, In­do­ne­zi­ýa bi­len bo­lan du­şu­şyk­da 7, şeý­le-de Tai­lan­dyň der­we­ze­sin­den 3 gol ge­çir­ýär. To­par­ça­da Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy­sy In­do­ne­zi­ýa­ny 10–3 ha­sa­by bi­len ýeň­li­şe se­ze­war ed­ýär. Du­şu­şyk­da Ar­tur Ge­work­ýan 4, Alek­sandr Si­do­row bi­len Tä­ji Ab­dul­la­ýew 2, Aga­jan Re­su­low bi­le­nem Mer­gen Ora­zow 1 ge­zek ta­pa­wut­lan­ýar.

Ýa­rym fi­nal du­şu­şyk­la­ryn­da Öz­be­gis­tan bi­len Gyr­gyz Res­pub­li­ka­sy hem-de Ýa­po­ni­ýa bi­len Eý­ra­nyň ýy­gyn­dy­la­ry du­şuş­ýar. Öz­bek­ler bi­len gyr­gyz­la­ryň ara­syn­da­ky oýun­da ýer eýe­le­ri 4–2 ýe­ňiş ga­za­nyp, 2-nji ge­zek fi­na­la çyk­ýar. Gyr­gyz­lar bol­sa, yz­ly-yzy­na 2-nji ýo­la fi­na­lyň bo­sa­ga­syn­dan gaýd­ýar. Beý­le­ki ýa­rym fi­nal­da ga­ra­şyl­ma­dyk ýag­daý ýü­ze çyk­ýar. As­lyn­da soň­ky 2–3 çem­pio­nat­da şeý­le ne­ti­jä­niň ahy­ry bol­jak­dy­gy gör­nüp baş­lap­dy. 1–1 deň­lik­de do­wam edip du­ran du­şu­şy­gyň soň­ky 10 mi­nu­tyn­da 4 gol ge­çi­ren ýa­pon­lar güýç­li gar­şy­da­şy­ny 5–1 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war ed­ýär. Du­şu­şyk­da Dai­su­ke Ono 3 ge­zek ta­pa­wut­lan­ýar.

Fi­nal­dan öň oý­na­lan bü­rünç me­dal ug­run­da­ky du­şu­şyk­da Eý­ran 5–3 ha­sa­byn­da Gyr­gyz Res­pub­li­ka­sy­nyň ýy­gyn­dy­syn­dan üs­tün çyk­ýar.

ÝAPONIÝA KUBOGY AHYRY EÝELEÝÄR

Fi­nal du­şu­şy­gyn­da bas­syr 5-nji ge­zek fi­na­la çy­kan ýa­pon­lar ahy­ry ar­zuw­la­ry­na ýet­ýär. Mun­dan öň­ki 4 fi­nal­da güýç­li gar­şy­da­şy Eý­ra­nyň ýy­gyn­dy­syn­dan rüs­tem ge­lip bil­me­dik ýa­pon­lar öz­le­ri üçin dö­rän bu amat­ly pur­sat­dan ýer­lik­li peý­da­lan­ýar­lar. Du­şu­şyk 5–1 ha­sa­byn­da Ýa­po­ni­ýa­nyň ýeň­şi bi­len ta­mam­lan­ýar. Il­kin­ji çem­pi­on­ly­gy­ny baý­ram eden ýa­pon­la­ryň gol­la­ry­ny Ko­gu­re (2), Su­zu­mu­ra, Hi­ga hem-de Ono der­we­zä gi­riz­ýär. Şeý­le­lik­de, Ýa­po­ni­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy 8-nji çem­pio­nat­da ýe­ňiş ga­zan­ýar we ku­bo­gy eýe­län 2-nji ýy­gyn­dy bol­ýar.

Çem­pio­na­tyň iň ök­de oýun­çy­sy diý­lip, ge­çen ýyl­da­ky ýa­ly ýe­ne-de ýa­po­ni­ýa­ly Ke­ni­çi­ro Ko­gu­re saý­lan­ýar. 16 ge­zek ta­pa­wut­la­nan Wa­hid Şam­saei bas­syr 6-njy sa­par çem­pio­na­tyň iň ne­ti­je­li oýun­çy­sy bol­ýar.

Çempionatda 28 oýunda 249 gol geçirilýär.

Çempionlygy yzyna alýar

Azi­ýa­nyň fut­zal çem­pio­na­ty­nyň no­bat­da­ky­sy 2007-nji ýyl­da Ýa­po­ni­ýa­da ge­çi­ril­ýär. Has ta­ky­gy 9-njy çem­pio­nat 2007-nji ýy­lyň 13–19-njy ma­ýy ara­ly­gyn­da Ýa­po­ni­ýa­nyň Osa­ka hem-de Ama­ga­sa­ki şä­her­le­rin­de gu­ra­lyp, oňa 16 to­par gat­naş­ýar. Il­kin­ji ge­zek gat­na­şan to­par bol­ma­ýar. Du­şu­şyk­lar Osa­ka­da­ky Mer­ke­zi are­na­da hem-de Ama­ga­sa­ki­dä­ki “Com­me­mo­ra­ti­on Park” sport top­lu­myn­da ge­çi­ril­ýär.

A to­par­ça­da ýer eýe­le­ri Ýa­po­ni­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy örän şow­ly çy­kyş ed­ýär. 3 oýun­da 30 gol ge­çi­ren ýa­pon­lar Fi­lip­pin­le­riň ýy­gyn­dy­sy­ny 16–0, Gon­kon­gy 8–0 hem-de Tä­ji­gis­ta­ny 6–2 ha­sap­lar bi­len ýeň­ýär. Gon­kon­gy 6–4 utup, Fi­lip­pin­ler bi­len deň­me-deň oý­nan tä­jik­ler to­par­ça­da 2-nji or­ny eýe­le­ýär.

B to­par­ça­da Öz­be­gis­tan bi­len Tai­lan­dyň ara­syn­da ýi­ti gö­reş bol­ýar. Tai­lan­dyň ýy­gyn­dy­sy Ku­weý­ti 8–0, Yra­gy bol­sa 7–4 ýeň­ýär. Öz­be­gis­ta­nyň mil­li to­pa­ry ga­ra­şyl­ma­dyk ýag­daý­da Yrak­dan 3–1 as­gyn gel­ýär. Olar 2-nji du­şu­şy­gyn­da Ku­weý­ti 4–0 ut­ýar. Öz­be­gis­tan bi­len Tai­lan­dyň ara­syn­da­ky oýun­da ýe­ňiş Mer­ke­zi azi­ýa­ly­la­ryň ta­ra­pyn­da bol­ýar. Çe­ke­le­şik­li ge­çen oýun­da öz­bek­ler 3–2 ýe­ňiş ga­za­nyp, to­par­ça­da 1-nji or­ny eýe­le­ýär.

C to­par­ça­da Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy­sy hem çy­kyş ed­ýär. Il­deş­le­ri­miz Awst­ra­li­ýa­ny El­man Ta­ga­ýe­wiň ýe­ke-täk go­ly bi­len 1–0 ýeň­ýär. Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­sy­ny 4–3 ýe­ňen gyr­gyz­lar il­deş­le­ri­miz­den üs­tün çyk­ýar. Olar Awst­ra­li­ýa bi­len deň­me-deň oý­nap, to­par­ça­da 1-nji or­ny eýe­le­ýär. To­par­ça­da 2-nji ýe­re Awst­ra­li­ýa my­na­syp bol­ýar.

D to­par­ça­da Eý­ra­nyň ýy­gyn­dy­sy­na uly ha­sap­ly ýe­ňiş­ler ga­zan­mak kyn düş­me­ýär. Mo­ham­mad Ta­he­ri­niň 3 gol ge­çi­ren oý­nun­da olar Li­wa­ny 8–4 ýeň­ýär. 2-nji du­şu­şyk­da Ma­laý­zi­ýa­dan 15–1 üs­tün çyk­ýar. Bu oýun­da Wa­hid Şam­saei 6, Mo­ham­mad Ha­şem­za­deh 3 ge­zek ta­pa­wut­lan­ýar. Hy­taý bi­len ge­çi­ri­len du­şu­şyk­da-da olar jo­gap­syz 8 pök­gi­ni gar­şy­daş­la­ry­nyň to­run­dan gi­riz­ýär. To­par­ça­da Hy­ta­ýy 4–2, Ma­laý­zi­ýa­ny 9–2 ýe­ňen Li­wan 2-nji ýe­ri eýe­le­ýär.

Çär­ýek fi­nal­da Öz­be­gis­tan Tä­ji­gis­ta­ny 3–1, Ha­şem­za­de­hiň 3, Şam­saei­niň we La­ti­fi­niň 2 gol ge­çi­ren oý­nun­da-da Eý­ran Awst­ra­li­ýa­ny 8–0 ýeň­ýär. Çe­ke­le­şik­li ge­çen oýun­da ýer eýe­le­ri Ýa­po­ni­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy Tai­lan­dyň fut­zal­çy­la­ryn­dan 9–6 üs­tün çyk­ýar. Ýa­pon­la­ryň 5 go­lu­ny Ko­gu­re öz ady­na ýaz­dyr­ýar. Ýe­ňi­ji­si goş­ma­ça wagt­dan soň bel­li bo­lan oýun­da Gyr­gyz Res­pub­li­ka­sy Li­wa­ny ýa­ryş­dan çy­kar­ýar (3–2, g.w.). Şeý­le­lik­de, bas­syr 3-nji ge­zek şol bir to­par­lar ýa­rym fi­na­la ady­ny ýaz­dyr­ýar.

Ýa­rym fi­nal­da Ýa­po­ni­ýa Gyr­gyz Res­pub­li­ka­sy­ny Su­zu­mu­ra­nyň ýe­ke-täk go­ly bi­len 1–0 ýeň­ýär. 10 go­luň ge­çi­ri­len oýun­da eý­ran­ly fut­zal­çy­lar öz­be­gis­tan­ly bäs­deş­le­rin­den 7–3 üs­tün çyk­ýar.

Bü­rünç me­dal ug­run­da­ky oýun­da ýe­ňiş öz­bek­le­riň ta­ra­pyn­da bo­lup, gyr­gyz­lar 2-nji ge­zek 4-nji ýe­ri eýe­le­ýär. 5–3 ha­sa­byn­da ta­mam­la­nan du­şu­şyk­da öz­bek­le­riň gol­la­ry­ny Bu­ri­ýew (3), Ma­me­dow, Odu­şew, gyr­gyz­la­ryň pök­gü­le­ri­ni bol­sa, Pestr­ýa­kow bi­len Dže­ty­ba­ýew der­we­zä gi­riz­ýär.

Fi­nal du­şu­şy­gy Osa­ka­da, 5289 jan­kö­ýe­riň şa­ýat­ly­gyn­da oý­nal­ýar. Çe­ke­le­şik­li ge­çen fi­nal­da Eý­ra­nyň ýy­gyn­dy­sy bu ge­zek ýal­ňyş­ma­ýar. Ýa­po­ni­ýa­ly jan­kö­ýer­le­riň uly gol­da­wy­na ga­ra­maz­dan, ýer eýe­le­ri­ni 4–1 (La­ti­fi 15, Ta­he­ri 26, Şam­saei 31, Mo­ham­ma­di 37 — Hi­ga 37) ha­sa­byn­da ýe­ňen Eý­ra­nyň ýy­gyn­dy­sy 1 ýyl­dan soň, çem­pi­on­ly­gy gaý­dyp al­ýar we 9-njy çem­pio­nat­da­ky 8-nji ýeň­şi­ni baý­ram ed­ýär.

Çem­pio­na­tyň iň ök­de oýun­çy­sy baý­ra­gy­na Wa­hid Şam­saei my­na­syp bol­ýar. 11 gol ge­çi­ren Şam­saei bu ge­zek iň ne­ti­je­li oýun­çy baý­ra­gy­ny mun­dan öň­ki 2 bäs­le­şi­giň iň ök­de oýun­çy­sy saý­la­nan ýa­po­ni­ýa­ly Ke­ni­çi­ro Ko­gu­rä al­dyr­ýar. Ko­gu­re 12 gol ge­çi­rip, bu hor­ma­ta my­na­syp bol­ýar. Ýa­ry­şyň do­wa­myn­da 32 du­şu­şyk ge­çi­ri­lip, şo­lar­da 234 gol ha­sa­ba alyn­ýar.