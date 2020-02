Şu ýy­lyň 28-nji ýan­wa­ryn­da Ger­ma­ni­ýa Fe­de­ra­tiw Res­pub­li­ka­sy­nyň paý­tag­ty Ber­lin şä­he­rin­de “Ýa­şyl Mer­ke­zi Azi­ýa” at­ly ýo­ka­ry de­re­je­li mas­la­hat ge­çi­ril­di. Oňa Türk­me­nis­ta­nyň Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry, da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri R.Me­re­do­wyň ýol­baş­çy­ly­gyn­da­ky we­ki­li­ýet gat­naş­dy. Şeý­le hem mas­la­ha­tyň işi­ne Ger­ma­ni­ýa­nyň, Mer­ke­zi Azi­ýa ýurt­la­ry­nyň we Ow­ga­nys­ta­nyň we­ki­li­ýet­le­ri gat­naş­dy­lar.

Gat­na­şy­jy­lar ho­wa­nyň üýt­ge­me­gi we se­bit­de howp­suz­ly­gy sak­la­mak, şol san­da, daş­ky gur­şa­wy go­ra­mak, suw se­riş­de­le­ri­ni re­je­li peý­da­lan­mak, bio­dür­li­li­gi go­rap sak­la­mak, çöl­leş­mä­ge gar­şy gö­reş­mek, dag­lyk se­bit­le­ri­niň ös­dü­ril­me­gi we beý­le­ki­ler bi­len bag­ly bir­nä­çe me­se­le­leri ara al­yp mas­la­hat­laş­dy­lar. Ýo­ka­ry de­re­je­li mas­la­ha­tyň çäk­le­rin­de ho­wa hem-de howp­suz­lyk bo­ýun­ça “Ýa­şyl Mer­ke­zi Azi­ýa” at­ly se­bit­le­ýin baş­lan­gy­jy­na ba­dal­ga be­ril­di. Baş­lan­gy­jyň mak­sa­dy ho­wa­nyň üýt­ge­me­gi we onuň bi­len bag­ly meseleler ba­ra­da­ky kö­pu­gur­ly gep­le­şi­giň gol­da­nyl­ma­gyn­dan yba­rat­dyr.

“Ýa­şyl Mer­ke­zi Azi­ýa” baş­lan­gy­jy Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi­niň Mer­ke­zi Azi­ýa bo­ýun­ça tä­ze stra­te­gi­ýa­sy­ny dur­mu­şa ge­çir­mek­de uly äh­mi­ýe­te eýe bo­lar. Mun­dan baş­ga-da bu stra­te­gi­ýa ýurt­la­ryň ho­wa we eko­lo­gi­ki ýag­daý­lar ýa­ly tö­wek­gel­çi­li­giň içer­ki we daş­ky şert­le­ri­ne dur­nuk­ly­ly­gy­ny ýo­kar­lan­dyr­ma­ga gö­nük­di­ri­len­dir. Mas­la­ha­ta gat­na­şan we­ki­li­ýet­le­riň ýol­baş­çy­la­ry “Ýa­şyl Mer­ke­zi Azi­ýa” at­ly baş­lan­gy­jy gol­da­dy­lar we bi­le­lik­dä­ki jar­na­ma gol çek­di­ler.

Mun­dan baş­ga-da, türk­men we­ki­li­ýe­ti Ber­lin şä­he­rin­dä­ki sa­pa­ry­nyň çäk­le­rin­de Ger­ma­ni­ýa Fe­de­ra­tiw Res­pub­li­ka­sy­nyň da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri Haý­ko Ma­as, ÝB-niň da­şa­ry iş­ler we howp­suz­lyk sy­ýa­sa­ty bo­ýun­ça ýo­ka­ry we­ki­li, Ýew­ro­pa Ko­mis­si­ýa­sy­nyň wi­se-pre­zi­den­ti Žo­zep Bo­rrell Fon­tel­les, GFR-iň Kans­le­ri­niň da­şa­ry sy­ýa­sat we howp­suz­lyk me­se­le­le­ri bo­ýun­ça ge­ňeş­çi­si­niň orun­ba­sa­ry Kris­ti­na Baýn­hof, Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi­niň Mer­ke­zi Azi­ýa bo­ýun­ça ýö­ri­te we­ki­li Pe­ter Bu­ri­ýan we beý­le­ki bir­nä­çe we­ki­li­ýet­ler bi­len du­şu­şyk­lar ge­çir­di­ler.