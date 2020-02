Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň Türk­me­nis­tan­da­ky we­kil­ha­na­sy­nyň bi­na­syn­da Türk­me­nis­tan bi­len BMG-niň Ça­ga­lar gaz­na­sy­nyň (ÝU­NI­SEF) ara­syn­da 2021 – 2025-nji ýyl­lar­da hyz­mat­daş­lyk et­me­giň Ýurt bo­ýun­ça mak­sat­na­ma­sy­ny ara alyp mas­la­hat­laş­mak bo­ýun­ça ge­ňeş­me du­şu­şy­gy ge­çi­ril­di. Bu çä­rä BMG-niň ýur­du­myz­da­ky Ça­ga­lar gaz­na­sy­nyň ýol­baş­çy­sy Kris­ti­na Weý­gand, Mil­li Par­la­men­tiň, dür­li mi­nistr­lik­le­riň we pu­dak­la­ýyn eda­ra­la­ryň, jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­la­ry­nyň we­kil­le­ri, şeý­le hem ýaş­lar gat­naş­dy­lar.

Du­şu­şy­gyň bar­şyn­da ýyg­na­nan­lar düýp­li ugur­lar, şeý­le hem hyz­mat­daş­ly­gyň tä­ze Mak­sat­na­ma­sy­na gi­riz­mek tek­lip edil­ýän goş­ma­ça­lar bi­len ta­nyş­dy­ryl­dy. Türk­me­nis­ta­nyň Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy bi­len hyz­mat­daş­ly­gy­nyň ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ry­na esas­lan­ýan bu res­mi­na­ma ça­ga­la­ryň sag­ly­gy, ola­ryň iý­mi­ti, saz­la­şyk­ly ösü­şi, dur­muş go­rag­ly­ly­gy, ýo­ka­ry hil­li bi­li­mi, şeý­le hem bu ul­gam­da döw­let do­lan­dy­ry­ly­şy­ny kä­mil­leş­dir­mek ýa­ly ugur­lar­da gat­na­şyk­la­ry pug­ta­lan­dyr­ma­ga gö­nük­di­ri­len­dir.

BMG-niň Türk­me­nis­tan­da­ky Ça­ga­lar gaz­na­sy­nyň we­kil­ha­na­sy­nyň ýol­baş­çy­sy öz çy­ky­şyn­da ýur­du­myz bi­len hyz­mat­daş­ly­gyň de­re­je­si­ne ýo­ka­ry ba­ha ber­di hem-de ça­ga­la­ryň bäh­bi­di­ne bi­le­lik­dä­ki işi do­wam et­dir­mä­ge taý­ýar­dy­gy­ny be­ýan et­di.

Türk­me­nis­tan­da ýaş nes­liň hem­me­ta­rap­la­ýyn ös­me­gi, ýo­ka­ry hil­li bi­lim al­ma­gy­ny üp­jün et­mek bo­ýun­ça top­lum­la­ýyn çä­re­ler gö­rül­ýär, bu ugur­da döw­let mak­sat­na­ma­la­ry we mil­li me­ýil­na­ma­lar üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Ýur­du­myz bu ugur­da­ky esa­sy hal­ka­ra hu­kuk res­mi­na­ma­la­ry­na go­şul­dy. Hu­su­san-da, ýur­du­myz ça­ga­nyň hu­kuk­la­ry ha­kyn­da BMG-niň Kon­wen­si­ýa­sy­ny tas­syk­la­dy. Mu­nuň özi ra­ýat, yk­dy­sa­dy, me­de­ni, dur­muş we sy­ýa­sy me­se­le­le­riň giň to­pa­ry­ny gur­şap al­ýan il­kin­ji hal­ka­ra res­mi­na­ma­dyr.

Du­şu­şy­ga gat­na­şy­jy­lar şeý­le hem Türk­me­nis­tan bi­len BMG-niň Ça­ga­lar gaz­na­sy­nyň ara­syn­da 2021 – 2025-nji ýyl­lar­da hyz­mat­daş­lyk et­me­giň Ýurt bo­ýun­ça mak­sat­na­ma­sy­ny dur­mu­şa ge­çir­mek­de tek­lip edil­ýän çe­me­leş­me­ler ha­kyn­da pi­kir alyş­dy­lar.