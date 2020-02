Pi­kir­ tol­kun­la­ry

Ýü­züp bil­me­ýän bir adam der­ýanyň çuň­lu­gy­ny bil­män, su­wa gi­ren­soň, dow­la dü­şüp, yzy­na çyk­ma­gyň ala­jy­ny göz­läp ug­rap­dyr. Onuň turuzýan pag­şyl­dy­la­ryn­dan ýa­ňa, der­ýa­nyň gy­ra­sy­na tol­kun ba­ry urup­dyr. Ol bu tol­kun­la­ry äpet akym­lar­dyr öý­düp, has-da gor­ka gap­la­nyp­dyr. Şeý­le­lik­de, ol der­ýa­nyň tol­kun­la­ry bi­len çyn­la­kaý gö­re­şe gi­rip­dir.

Ahyr­so­ňy gark bo­lup bar­ýan adam, suw­da nä­dip sak­lan­ma­ly­dy­gy­na göz ýe­ti­rip­dir-de, ýu­waş-ýu­waş­dan ke­na­ra çen­li ba­ryp bi­lip­dir. Ol suw­dan çy­kyp, yzy­na öw­rül­se, der­ýa­nyň ýü­zi bü­tin­leý pa­ra­hat eken. Görlüp otu­ryl­sa, ol öz dö­re­den tol­kun­la­ry we pag­şyl­dy­la­ry bi­len gö­reş­ýän bol­sa nät­jek.

Pi­kir nä­çe köp bol­sa, şon­ça-da şow­suz­lyk; sen guş sü­rü­si ýa­ly pi­kir­le­riň­den ha­las bol­saň, has uly ra­hat­ly­ga gow­şar­syň. Äh­li şow­suz­lyk­lar bi­ziň özü­miz­den baş­lan­ýar. Eger-de aňy­my­zy bo­lar-bol­gu­syz dür­li pi­kir­ler­den sap­lap, dur­la­sak, ra­hat­ly­ga alyp bar­ýan ýo­ly tap­ma­ga müm­kin­çi­lik ta­pa­rys.

Ga­ty ses

Bir ge­zek mu­gal­lym şä­girt­le­rin­den so­rap­dyr:

– Nä­me üçin adam­lar söz­le­ri aza­şan­da ses­le­ri­ni ga­tald­ýar­lar?

– Ra­hat­ly­gy­ny ýi­tir­ýän bo­laý­ma­sa­lar – di­ýip, şä­girt­le­ri ses­le­nip­dir­ler.

– Eger-de ikin­ji adam se­niň ýa­nyň­da bol­sa, on­da se­si­ňi ga­talt­ma­gyň nä­mä ge­re­gi bar? – di­ýip, mu­gal­lym so­rap­dyr.

Şä­girt­le­ri aňk-taňk bo­lup, egin­le­ri­ni gys­mak bi­len oňa­ýyp­dyr­lar. Olar bu ba­ra­da hiç ha­çan pi­kir et­män eken­ler. On­soň, mu­gal­lym do­wam et­di­rip­dir:

– Ha­çan-da, adam­lar öz ara­syn­da je­del­le­şen­le­rin­de ýa-da ola­ryň ara­syn­da dü­şü­niş­mez­lik dö­rän­de, ola­ryň ýü­rek­le­ri bi­ri-bi­rin­den aý­ra düş­ýär. Şeý­le­lik­de, olar bi­ri-bi­ri­ni eşit­mek üçin ses­le­ri­ni ga­talt­ma­ly bol­ýar­lar. Ola­ryň ga­ha­ry we nä­ra­zy­ly­gy nä­çe çök­der bol­sa, şon­ça-da ses­le­ri ga­ty çyk­ýar.

– Eger-de, adam­lar bi­ri-bi­ri­ni ha­la­sa­lar nä­me bol­ýan­dy­gy­ny bil­ýä­ňiz­mi? – di­ýip, mu­gal­lym gür­rü­ňi­ni do­wam et­di­rip­dir. – Şeý­le ýag­daý­da, olar ses­le­ri­ni ga­talt­man, gaý­tam, örän ýu­waş gür­le­ýär­ler. Şon­da, ola­ryň kalp­la­ry biri-bi­ri­niň­kä ju­da ýa­kyn du­rup, ara­syn­da­ky boş­luk ýi­tip gid­ýär di­ýen ýa­ly.

– Eger-de adam­la­ryň ara­syn­da söý­gi hö­küm sür­se nä­me bo­lar? – di­ýip, mu­gal­lym ýe­ne-de do­wam et­dir­ýär. – Şeý­le ýag­daý­da, olar gür­leş­män di­ňe py­şyr­da­ýar­lar. Kä­wagt söz­leş­me­giň hem ge­re­gi ýok, ola­ryň göz­le­ri hem­me za­dy aýd­ýar. Unut­maň, je­del si­zi bi­ri-bi­ri­ňiz­den aý­ra sal­ýar, ga­ty ses bi­len aý­dy­lan söz bol­sa, bu ara­ly­gy has-da art­dyr­ýar. Şo­ňa gö­rä, hem­me zat­da çe­ni­ňi bil­me­li, çün­ki, şol ara­lyk art­dy­gy­ça, yzy­ňa gaýd­ýan ýo­ly tap­mak aň­sat düş­me­ýär.

Öý­ke

Bir ge­zek okuw­çy mu­gal­ly­myn­dan so­rap­dyr:

– Siz şeý­le bir paý­has­ly. He­mi­şe özü­ňi­zi pa­ra­hat alyp bar­ýar­sy­ňyz, hiç za­da ga­ha­ry­ňy­zy ge­tir­me­ýär­si­ňiz. Me­ni­ňem siz ýa­ly bo­la­sym gel­ýär.

Mu­gal­lym yla­la­şyp, okuw­çy­sy­na:

– Beý­le bol­sa, men sa­ňa şeý­le mas­la­hat be­re­ýin. Eger-de, sen kim­dir bi­rin­den göwnüň galyp, kine saklaýan bol­saň, bir tor­ba­ny al­-da, ga­ha­ry­ňy ge­ti­re­niň ady­ny ýe­ral­ma­nyň ýü­zü­ne ýaz-­da, ony tor­ba­nyň içi­ne at – di­ýip­dir.

– Ba­ry şol­my? – di­ýip, okuw­çy aňk-taňk bo­lup, dil­le­nip­dir.

– Ýok, sen ýe­ral­ma­ly tor­ba­ny he­mi­şe ýa­nyň­da gö­te­rme­li bor­suň. Her ge­zek, bi­rin­den göw­nüň ga­lan­da, öý­ke­le­şe­niň ady­ny ýe­ral­ma ýa­zyp, tor­ba­nyň içi­ne ok­lar­syň – di­ýip, mu­gal­lym jo­gap be­rip­dir.

Okuw­çy yla­la­şyp­dyr. Ep-es­li wagt ge­çip­dir. Okuw­çy­nyň tor­ba­sy ýe­ral­ma­la­r­dan do­lup, ag­ra­my hem ar­typ ug­rap­dyr. Ony he­mi­şe ýa­nyň­da gö­ter­mek hem aň­sat düş­män­dir. Üs­te­si­ne-de baş­da­ky ok­lan ýe­ral­ma­la­ry üýt­gäp, ýa­kym­syz ys ýaý­ra­dyp ug­rap­dyr.

Okuw­çy mu­gal­ly­my­nyň ýa­ny­na ge­lip:

– Men in­di mun­dan ar­tyk çy­dap bil­jek däl. Bi­rin­ji­den, tor­ba ju­da agyr, ikin­ji­den hem, ýe­ral­ma­lar üýt­gäp ug­ra­dy. Baş­ga tek­li­biň ýok­my? – di­ýip­dir.

Şon­da mu­gal­lym şeý­le di­ýip­dir:

– Adam­lar bi­le­nem edil şeý­le ýag­daý bo­lup geç­ýär. Ha­çan-da, sen kim­dir bi­ri­ne ga­har­la­naň-da, ýa-da göw­nüň ga­lan­da se­niň ýü­re­giň­de agyr daş peý­da bol­ýar. Soň­ra daş­lar du­ra-ba­ra kö­pel­ýär. Ol ýük bol­sa, he­mi­şe ýa­nyň­da gö­te­rer­den ju­da agyr. Ýö­ne sen ony bir­ba­da duý­man­syň. Men di­ňe sa­ňa bu ýag­da­ýy da­şyn­dan se­ret­mek müm­kin­çi­li­gi­ni dö­ret­dim. Her ge­zek kim­dir bi­ri­niň göw­nü­ne deg­mek­çi ýa-da ter­si­ne bir za­dy göw­nü­ňe al­mak­çy bol­saň, bu ýü­ke ze­rur­ly­gyň bar­dy­gy ýa-da ýok­lu­gy ba­ra­da çyn­la­kaý oý­lan – di­ýip, ýyl­gy­ryp­dyr.

Ter­ji­me eden Şem­şat GOŞ­NY­ÝA­ZO­WA, S. A. Ny­ýa­zow adyn­da­ky TO­HU-nyň ta­ly­by.