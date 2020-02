Ame­ri­kan žur­na­ly “For­bes” 2019-njy ýyl­da ýo­ka­ry hak tö­len­ýän ýa­zy­jy­la­ryň reý­tin­gi­ni mä­lim et­di. Sa­na­wyň ba­şy­ny bri­tan ýa­zy­jy­sy Jo­an Rou­ling çek­ýär. Ge­çen ýyl onuň gir­de­ji­le­ri 92 mil­li­on dol­la­ra deň bol­dy.

Sa­na­wyň ikin­ji or­nu­ny 70 mil­li­on dol­lar gir­de­ji­si bi­len Jeýms Pat­ter­son eýe­le­di. Onuň ýy­lyň do­wa­myn­da 5,5 mil­li­on ki­ta­by sa­tyl­dy. Ol he­niz hem Ame­ri­ka­da baý ýa­zy­jy­la­ryň bi­ri bo­lup, 2018-nji ýyl­da onuň baý­ly­gy 800 mil­li­on dol­la­ra barabar bolupdyr.

Ozal­ky bi­rin­ji ha­nym Mi­şel Oba­ma 36 mil­li­on dol­lar gir­de­ji­si bi­len sa­na­wyň il­kin­ji üç­lü­gi­ni düz­ýär. Mi­şel Oba­ma­nyň “Eme­le ge­liş” (Becoming) at­ly ýat­la­ma­lar ki­ta­by “Pen­gu­in Ran­dom Hou­se” ne­şir­ýa­ty ta­ra­pyn­dan dür­li gör­nüş­ler­de 10 mil­li­on nus­ga­da ne­şir edi­lip, 2018-nji ýyl­da iň köp sa­ty­lan ki­tap bol­dy.

ABŞ-nyň ça­ga­lar ýa­zy­jy­sy Jeff Kin­ni­niň “Gow­şak ça­ga­nyň ýat­la­ma­la­ry” (Dia­ry of a Wim­py Kid) at­ly ki­ta­by ýy­lyň do­wa­myn­da 3,6 mil­li­on nus­ga­sy sa­tyl­dy. Bu ki­tap 20 mil­li­on dol­lar gir­de­ji ga­za­nyp, 4-nji or­ny eýe­le­di. Onuň 14-nji ki­ta­by no­ýabr aýyn­da çap edil­di. Go­laý­da Kin­ni Fran­si­ýa­nyň iň ýo­ka­ry sun­gat we ede­bi­ýat baý­ra­gy “L’Ord­re des Arts et des Lett­res” bi­len sy­lag­lan­dy.

Sti­wen King 17 mil­li­on dol­lar gir­de­ji­si bi­len üçün­ji orun­dan bä­şin­ji or­na çen­li aşak dü­şüp, gir­de­ji­le­ri 2018-nji ýy­la ga­ra­nyň­da, 10 mil­li­on dol­lar az­dyr. 2018-nji ýyl­da ýa­zy­jy­nyň “Ol” ro­ma­ny­nyň üs­tün­lik­li ek­ran­laş­dy­ryl­ma­gy has oňat gir­de­ji ge­ti­rip­di. Şeý­le hem Sti­wen Kin­giň ady­bir ro­ma­ny esa­syn­da ek­ran­laş­dy­ry­lan “Lukman uky” fil­mi dün­ýä pro­ka­tyn­da 71 mil­li­on dol­lar gir­de­ji ge­tir­di. Mun­dan baş­ga-da, gor­ku­ly eser­le­riň aw­to­ry öz ki­tap­la­ry­nyň 2,1 mil­li­on nus­ga­sy­ny sat­dy.

2019-njy ýyl­da dün­ýä­niň iň köp ga­zan­ýan 5 ýa­zy­jy­sy ABŞ-da 18,6 mil­li­on ki­tap sa­typ, je­mi 235 mil­li­on dol­lar ga­zan­dy­lar. Bu bol­sa, 2018-nji ýy­la ga­ra­nyň­da, 10 mil­li­on dol­lar köp­dür.