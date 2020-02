Hä­zir­ki dö­wür­de ýur­du­my­zyň äh­li se­bit­le­ri­ni dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­mek bi­len bag­la­ny­şyk­ly me­se­le­ler hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň he­mi­şe­lik üns mer­ke­zin­de sak­lan­ýar. Gök­de­pe et­ra­by­nyň çä­gin­de Ahal we­la­ýa­ty­nyň tä­ze eda­ra ediş mer­ke­zi­niň gur­lu­şy­gy­nyň tas­la­ma­sy ta­ry­hy äh­mi­ýet­li wa­ka bo­lup dur­ýar. Mu­nuň özi mil­li Li­de­ri­mi­ziň baş­lan­gy­jy bo­ýun­ça ama­la aşy­ryl­ýan öz­gert­me­le­riň ýur­du­my­zyň äh­li kün­jek­le­ri­ni gur­şap alýan­dy­gy­nyň no­bat­da­ky su­but­na­ma­sy­dyr.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ge­çen ýy­lyň ap­rel aýyn­da Ahal we­la­ýa­ty­nyň tä­ze eda­ra ediş mer­ke­zi­niň gur­lu­şy­gy­na ba­dal­ga ber­me­gi bu ugur­da ama­la aşy­ryl­ýan çä­re­le­riň oňyn ne­ti­je ber­ýän­di­gi­ni ala­mat­lan­dyr­ýar.

Şeý­le­lik­de, bu ýer­de al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler giň ge­rim­de do­wam ed­ýär. Dür­li mak­sat­ly des­ga­la­ryň gur­lu­şy­gy­na ýur­du­my­zyň hu­su­sy gur­lu­şyk dü­züm­le­ri­niň iş­jeň gat­naş­ma­gy, ýer­li te­le­ke­çi­le­riň mö­hüm äh­mi­ýe­ti bo­lan giň möç­ber­li tas­la­ma­la­ryň dur­mu­şa ge­çi­ril­me­gi­ne iş­jeň gat­naş­ýan­dy­gy­nyň aý­dyň su­but­na­ma­sy­dyr. Hä­zir­ki dö­wür­de “Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň ýur­du­my­zy 2019-2025-nji ýyl­lar­da dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň Mak­sat­na­ma­syn­da” göz öňün­de tu­tu­lan we­zi­pe­ler üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň Ahal we­la­ýa­ty­nyň tä­ze döw­re­bap eda­ra ediş mer­ke­zin­de bi­na­la­ryň we des­ga­la­ryň gur­lu­şy­gy­ny öz wag­tyn­da ta­mam­la­mak mak­sa­dy bi­len, gur­lu­şyk­da da­şa­ry ýurt­lar­dan ge­ti­ril­me­gi ze­rur bo­lan en­jam­la­ryň we ma­te­ri­al­la­ryň ba­ha­sy­ny tö­le­mek üçin Türk­me­nis­ta­nyň döw­let se­riş­de­le­rin­den ABŞ-nyň bir ýa­rym mil­liard dol­la­ryna go­laý se­riş­dä­ni bö­lüp ber­mek ha­kyn­da­ky çöz­gü­di ka­bul et­me­gi bu iş­le­riň iler­le­me­gi­niň mö­hüm şer­ti­ni eme­le ge­tir­di.

Mil­li Li­de­ri­miz Aş­ga­bat şä­he­ri we Ahal we­la­ýa­ty bo­ýun­ça iş sa­pa­ry­ny ama­la aşy­ran­da, guş uçar be­lent­lik­den bu kün­jek­de al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­ri syn­la­dy. Ahal we­la­ýa­ty­nyň täze döw­re­bap mer­ke­zi­niň gur­lu­şy­gy­ny iki tap­gyr­da 2019-2021-nji hem-de 2020-2022-nji ýyl­lar­da ama­la aşyr­mak göz öňün­de tu­tul­ýar.

Bel­le­ni­li­şi ýa­ly, bu ýer­de bi­na edil­ýän des­ga­lar­da ýo­ka­ry hil de­re­je­si bi­len ýa­şa­ýyş, dö­re­di­ji­lik­li zäh­met hem-de dynç alyş üçin ýo­ka­ry amat­lyk­lar göz öňün­de tu­tu­lar. Şol bir wag­tyň özün­de dür­li mak­sat­ly bi­na­la­ryň gur­lu­şy­gy se­ýil­gäh top­lum­la­ry bi­len ut­gaş­dy­ry­lar. Bu bol­sa tä­ze mer­ke­ziň ýo­ka­ry eko­lo­gi­ýa de­re­je­si­ni üp­jün eder. Mu­nuň özi mil­li Li­de­ri­mi­ziň baş­lan­gy­jy bi­len ýur­du­myz­da al­nyp ba­ryl­ýan gur­lu­şyk­la­ra bil­di­ril­ýän esa­sy ta­lap bo­lup dur­ýar.

Şöh­rat Mu­ham­me­dow,

A.Ke­ki­low adyn­da­ky mu­gal­lym­çy­lyk

mek­de­bi­niň mu­gal­ly­my.