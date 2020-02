Paý­tag­ty­myz­da Ha­zar­ýa­ka döw­let­le­riniň yg­ty­ýar­ly we­kil­le­ri­niň no­bat­da­ky du­şu­şy­gy ge­çi­ril­di. Ol hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň tab­şy­ry­gy bi­len Da­şa­ry iş­ler mi­nistr­li­gi, Yk­dy­sa­dy­ýet we ma­li­ýe mi­nistr­li­gi hem-de Ha­zar deň­zi ins­ti­tu­ty ta­ra­pyn­dan gu­ral­dy. Azer­baý­ja­nyň, Eý­ra­nyň, Ga­za­gys­ta­nyň, Rus­si­ýa­nyň we Türk­me­nis­ta­nyň de­giş­li mi­nistr­lik­le­ri­niň hem-de ugur­daş dü­züm­le­ri­niň we­kil­le­ri­niň gat­naş­ma­gyn­da­ky du­şu­şy­gyň gün ter­ti­bin­de Ha­zar deň­zin­de bio­lo­gik se­riş­de­le­ri­niň bi­ka­nun aw­la­nyl­ma­gy­na (bra­kon­ýer­çi­li­ge) gar­şy gö­reş­mek ba­bat­da hyz­mat­daş­lyk ha­kyn­da Tes­wir­na­ma­nyň tas­la­ma­sy­ny yla­laş­mak ba­ra­da­ky me­se­le bol­dy.

Mä­lim bol­şy ýa­ly, Ha­zar deň­zi­niň bio­lo­gi­ýa se­riş­de­le­ri uly köp­dür­lü­li­gi we oňat ne­ti­je­li­li­gi bi­len ta­pa­wut­lan­ýar. Ol de­ňiz­de mes­gen tu­tan­la­ryň 1500-den gow­rak gör­nüş­le­ri­ni özün­de jem­le­ýär. Şo­la­ryň ara­syn­da ti­ra­na gör­nü­şi­niň we­kil­le­ri bo­lan ak­ba­lyk, bek­re, çö­ke ba­lyk, ti­ra­na ba­lyk­la­ry bo­lup, olar Ýer ýü­zün­de sak­la­nyp ga­lan hem-de ön­dü­ril­ýän dün­ýä äti­ýaç­ly­gy­nyň we ge­no­fon­dy­nyň esa­sy­ny düz­ýär.

Paý­tag­ty­myz­da gu­ra­lan üç gün­lük iş mas­la­ha­ty­nyň do­wa­myn­da bi­ler­men­ler bio­se­riş­de­le­ri bi­ka­nun aw­la­ma­gyň gar­şy­sy­na gö­reş­me­giň hem-de bra­kon­ýer­çi­li­giň öňü­ni al­ma­gyň ne­ti­je­li gu­ra­ly­ny dö­ret­mä­ge gö­nük­di­ri­len Tes­wir­na­ma­nyň tas­la­ma­sy­ny yla­laş­mak iş­le­ri­ni do­wam et­di­ler. Du­şu­şy­gyň çäk­le­rin­de ta­rap­la­ryň her bi­ri örän mö­hüm me­se­le­le­riň bi­ri­ni çöz­mä­ge gö­nük­di­ri­len tek­lip­le­ri­ni be­ýan et­di­ler. Şun­da deň­ziň ba­lyk se­riş­de­le­ri­ni go­rap sak­la­mak, de­ňiz gi­ňiş­li­gin­de ba­lyk tut­ma­gy düz­gün­leş­dir­mek ba­ra­da­ky me­se­le­le­re aý­ra­tyn üns be­ril­di.

Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, soň­ky ýyl­lar­da Ha­zar­ýa­ka döw­let­le­ri­niň ba­lyk­la­ryň ti­ra­na gör­nü­şi­niň se­na­gat taý­dan tu­tul­ma­gy­ny alyp bar­ma­ýan­dyk­la­ry­ny bel­le­mek ge­rek. 2019-njy ýy­lyň de­kabr aýyn­da Eý­ran Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň Täh­ran şä­he­rin­de ge­çi­ri­len suw bio­lo­gi­ýa se­riş­de­le­ri­ni go­rap sak­la­mak, oý­la­ny­şyk­ly peý­da­lan­mak we ola­ryň bi­le­lik­dä­ki äti­ýaç­lyk­la­ry­ny do­lan­dyr­mak bo­ýun­ça to­pa­ryň üçün­ji mej­li­sin­de ti­ra­na ba­lyk­la­ry­nyň tä­jir­çi­lik mak­sat­ly tu­tul­ma­gy­na ga­da­gan­lyk 2020-nji ýy­la uzal­dyl­dy.

Şeý­le hem paý­tag­ty­myz­da Ha­zar­ýa­ka döw­let­le­ri­niň we­kil­le­ri­niň “Ha­zar deň­zin­de yl­my bar­lag­la­ry ge­çir­mek ba­bat­da hyz­mat­daş­lyk et­mek ha­kyn­da Ha­zar­ýa­ka döw­let­le­ri­niň Hö­kü­met­le­ri­niň ara­syn­da­ky Yla­la­şy­gyň” tas­la­ma­sy­ny ara alyp mas­la­hat­laş­mak bo­ýun­ça hem du­şu­şyk ge­çi­ril­di.