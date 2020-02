Mil­li Li­de­ri­mi­ziň taý­syz ta­gal­la­la­ry ne­ti­je­sin­de, sport dip­lo­ma­ti­ýa­sy we hal­ka­ra sport gat­na­şyk­la­ry giň­den ös­dü­ril­ýär. Hal­ka­ra gi­ňiş­li­gin­de dost­luk­ly gat­na­şyk­la­ryň il­çi­si bo­lan sport dip­lo­ma­ti­ýa­sy ýur­du­my­zyň da­şa­ry sy­ýa­sa­ty­nyň ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ry­nyň bi­ri ha­sap­lan­ýar. Şo­nuň üçin hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­tu­tan­ly­gyn­da iri hal­ka­ra de­re­je­sin­dä­ki sport gu­ra­ma­la­ry, fe­de­ra­si­ýa­la­ry bi­len iş­jeň hyz­mat­daş­lyk ýo­la go­ýul­ýar. Mu­ňa şu hep­dä­niň do­wa­myn­da Sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça Bü­tin­dün­ýä oýun­la­ry­nyň Ko­mi­te­ti­niň (Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­sy) we­kil­le­ri­niň ýur­du­my­za bo­lan sa­pa­ry hem gü­wä geç­ýär. Türk­me­nis­ta­nyň Da­şa­ry iş­ler mi­nistr­li­gi­niň hem-de Türk­me­nis­ta­nyň Sport we ýaş­lar sy­ýa­sa­ty mi­nistr­li­gi­niň res­mi in­ter­net sa­hy­pa­la­ryn­da ýer­leş­di­ri­len ha­ba­ra la­ýyk­lyk­da, Sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça Bü­tin­dün­ýä oýun­la­ry­nyň Ko­mi­te­ti­niň baş sek­re­ta­ry Je Kyn Ço­ýuň baş­tu­tan­ly­gyn­da­ky Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň we­ki­li­ýe­ti bi­len du­şu­şyk­lar ge­çi­ril­di.

Da­şa­ry iş­ler mi­nistr­li­gin­de ge­çi­ri­len du­şu­şyk­da ta­rap­lar ýurt­la­ryň we halk­la­ryň ara­syn­da dost­luk we hyz­mat­daş­lyk gat­na­şyk­la­ry­ny ber­kit­mek­dä­ki spor­tuň äh­mi­ýe­ti ba­ra­da bel­läp geç­di­ler. 2016-njy ýyl­da esas­lan­dy­ry­lan Sö­weş sun­gat­la­ry­nyň Bü­tin­dün­ýä oýun­la­ry­nyň Ko­mi­te­ti sport çä­re­le­ri­ni we fes­ti­wal­la­ry, il­kin­ji no­bat­da Sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça Bü­tin­dün­ýä oýun­la­ry­ny ge­çir­mek ar­ka­ly bu oýun­la­ryň ös­dü­ril­me­gi ug­run­da çy­kyş ed­ýär.

2019-njy ýyl­da Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň Çhun­ju şä­he­rin­de ge­çi­ri­len Sö­weş sun­gat­la­ry­nyň Bü­tin­dün­ýä oýun­la­ryn­da türk­men ýy­gyn­dy to­pa­ry­nyň bi­rin­ji ýe­ri eýe­län­di­gi ba­ra­da bel­le­nil­di. Myh­man­lar soň­ky ýyl­lar­da iri hal­ka­ra sport çä­re­le­ri­niň ge­çi­ril­ýän mer­ke­zi bo­lup dur­ýan, Türk­me­nis­tan­da spor­tuň ös­dü­ril­me­gi­ne ýo­ka­ry ba­ha ber­di­ler. Türk­me­nis­tan bi­len hyz­mat­daş­ly­gy gi­ňelt­mä­ge ynam bil­di­rip, Sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça Bü­tin­dün­ýä oýun­la­ry­nyň Ko­mi­te­ti­niň we­ki­li­ýe­ti gel­jek­de Sö­weş sun­gat­la­ry­nyň Bü­tin­dün­ýä oýun­la­ry­ny Türk­me­nis­tan­da ge­çir­mek bo­ýun­ça tek­li­be se­ret­di­ler.

Türk­me­nis­ta­nyň Sport we ýaş­lar sy­ýa­sa­ty mi­nistr­li­gin­de ge­çi­rilen du­şu­şyk­da iki ýur­duň dä­be öw­rü­len dost­luk­ly gat­na­şyk­la­ry­ny ber­kit­mek­de sport ba­bat­da hyz­mat­daş­ly­gyň tut­ýan aý­ra­tyn or­ny, şo­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, ta­rap­lar iki ýur­duň çä­gin­de ge­çi­ril­ýän hal­ka­ra ýa­ryş­la­ra spor­tuň gör­nüş­le­ri bo­ýun­ça mil­li ýy­gyn­dy to­par­la­ryň iş­jeň gat­naş­ýan­dy­gy ba­ra­da dur­lup ge­çil­di.

Soň­ra Sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça Bü­tin­dün­ýä oýun­la­ry­nyň Ko­mi­te­ti­niň we­kil­le­ri ta­ra­pyn­dan “Bü­tin­dün­ýä sö­weş sun­gat­la­ry­nyň us­sat­ly­gy” at­ly 2016-njy we 2019-njy ýyl­lar­da ge­çi­ri­len, de­giş­li­li­gi bo­ýun­ça 1-nji hem-de 2-nji hal­ka­ra ýa­ry­şy ba­ra­da mag­lu­mat­la­ry ber­mek bi­len, bu ýa­ryş bi­len ta­nyş­dy­ryl­dy. Şo­nuň ýa­ly-da, ko­re­ýa ta­ra­py­na 2023-nji ýyl­da “3-nji Bü­tin­dün­ýä sö­weş sun­gat­la­ry­nyň us­sat­ly­gy” at­ly hal­ka­ra ýa­ry­şy­ny Türk­me­nis­tan­da ge­çir­me­giň müm­kin­çi­lik­le­ri­ni öw­ren­mek­li­gi tek­lip et­di­ler.