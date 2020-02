Is­pa­ni­ýa bar­ýan ja­han­keş­de­le­riň sa­ny bar­ha ar­typ, olar bu ýur­da has köp gir­de­ji ge­tir­ýär­ler. Ýur­duň mil­li sta­tis­ti­ka ins­ti­tu­ty­nyň tas­syk­la­ma­gy­na gö­rä, Is­pa­ni­ýa bu ugur­da öň­de­li­gi eýe­läp re­kord goý­ýar.

Ge­çen ýyl je­mi 83 mil­li­on­dan gow­rak da­şa­ry ýurt­ly Is­pa­ni­ýa sy­ýa­hat et­me­gi ma­kul bi­lip­dir­. 12 aýyň için­de myh­man­la­ryň eden umu­my çyk­da­jy­la­ry 92 mil­liard ýew­ro deň bo­lup, onuň 2018-nji ýy­lyň gör­ke­zi­ji­le­rin­den ýo­ka­ry­dy­gy ha­bar be­ril­ýär.

Sy­ýa­hat­çy­la­ryň has kö­pü­si Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­dan ge­lip, ola­ryň sa­ny çen bi­len 18 mil­lio­na deň­dir. Şeý­le hem ýur­da 11 mil­li­on fran­si­ýa­ly, şon­ça hem ger­ma­ni­ýa­ly we 1 mil­li­on­dan gow­rak rus­si­ýa­ly sy­ýa­hat­çy ge­lip­dir. Ka­nar we Ba­le­ar ada­la­ry, şeý­le-de, An­da­lu­si­ýa we­la­ýa­ty ýur­da gel­ýän ja­han­keş­de­le­riň iň söý­gü­li me­kan­la­ry­dyr.