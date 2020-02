As­sa­çu­sets teh­no­lo­gi­ýa ins­ti­tu­ty­nyň alym­la­ry elekt­rik ba­ta­re­ýa­la­ry­nyň has uzak wagt ula­nyl­ma­gy­ny üp­jün ed­ýän usu­ly oý­lap tap­dy­lar. Hä­zir­ki wagt­da ba­ta­re­ýa­lar elekt­rik ener­gi­ýa­sy bi­len iş­le­ýän ulag­lar­da we beý­le­ki elekt­ron en­jam­lar­da gi­ňden ula­nyl­ýar. Giň­den ula­nyl­ýan li­tiý-ion ba­ta­re­ýa­lar bel­li bir de­re­je­den soň­ra gy­zyp bil­ýär. Bu bol­sa, ola­ryň kuw­wa­ty­ny azald­ýar. Hü­när­men­ler na­no­bal­lon­lar ar­ka­ly has kuw­wat­ly we uzak wagt­lap ulan­ma­ga müm­kin­çi­lik ber­ýän ba­ta­re­ýa­la­ry iş­läp taý­ýar­la­dy­lar. Tä­ze ba­ta­re­ýa­lar sy­nag­dan ge­çi­ri­len­de, hiç hi­li päs­gel­çi­lik ýü­ze çyk­ma­dy. Yl­my to­pa­ra ýol­baş­çy­lyk eden pro­fes­sor Ju Li tä­ze teh­no­lo­gi­ýa bi­len ön­dü­ril­jek ba­ta­re­ýa­la­ryň smart­fon­la­ry üç gün ulan­ma­ga müm­kin­çi­lik ber­jek­di­gi­ni bel­le­ýär.