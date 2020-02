11-nji few­ral­da ta­nyş­dy­ryl­jak, bir aý­dan bol­sa sa­tu­wa çy­ka­ryl­jak “Sam­sung Ga­laxy S20” te­le­fon­la­ry­nyň aý­ra­tyn­lyk­la­ry mä­lim edil­di. “Ga­laxy S20”, “Ga­laxy S20 Plus” we “Ga­laxy S20 Ult­ra” mo­del­le­ri bi­len bir ha­tar­da “Ga­laxy Buds Plus” ge­çi­ri­ji­siz gu­lak­lyk hem-de “Ga­laxy Z Flip” at­ly ep­len­ýän te­le­fon hem ta­nyş­dy­ry­lar. Tä­ze mo­del­le­ri­niň 5G-li gör­nüş­le­ri­niň ba­ha­la­ry hem aýan edil­di. “Ga­laxy S20” 900 dol­lar, “S20 Plus” 1100 dol­lar, “S20 Ult­ra” 1300 dol­lar tö­we­re­gi bo­lar. Ba­ha­la­ryň her ýur­duň sal­gyt ul­ga­my­na we sa­tyn al­nan ara­gat­na­şyk kär­ha­na­sy­nyň nyrh­na­ma­sy­na gö­rä az­da-kän­de ta­pa­wut edip bil­jek­di­gi aý­dyl­ýar. Şeý­le hem “Ga­laxy Buds Plus” gu­lak­ly­gy­nyň “iOS”, ýag­ny “iP­ho­ne” smart­fon­la­ryn­da hem ula­nyp bol­jak­dy­gy aý­dyl­ýar. “Ga­laxy S20” smart­fo­ny ulu­ly­gy 6,2 dýuým, du­ru­ly­gy 3200×1440 pik­sel AMO­LED ek­ran­ly bo­lar. “Exynos 990” ýa-da “Snapd­ra­gon 865” mik­rop­ro­ses­so­ry otur­dy­lan te­le­fo­nyň RAM-ynyň iň pes gör­nü­şi 12 GB bo­lar. Iç­ki ýa­dy 128 GB bol­jak en­ja­myň ýa­dy­ny çip ar­ka­ly 1 TB-a çy­kar­mak müm­kin. Ag­ra­my 164 gram bol­jak te­le­fo­nyň öň ta­ra­pyn­da 10 me­ga­pik­sel du­ru­ly­gyn­da ka­me­ra bar. Yz ta­ra­pyn­da­ky ka­me­ra­lar bol­sa, 12 me­ga­pik­sel giň, 64 me­ga­pik­sel te­le­fo­to we 12 me­ga­pik­sel ult­ra giň bo­lar. Se­ri­ýa­nyň iň ýo­ka­ry de­re­je­li te­le­fo­ny “S20 Ult­ra” 5G aý­ra­tyn­ly­gy hem-de 108 me­ga­pik­sel du­ru­ly­gyn­da­ky smart­fon bol­mak bi­len sa­tuw­da­ky bir­nä­çe en­jam­dan has ýo­ka­ry aý­ra­tyn­ly­ga eýe bo­lar. Şeý­le hem 100 es­se go­laý­la­dyp su­ra­ta dü­şür­ýän ka­me­ra­sy bi­len ta­pa­wut­la­nar. “Ult­ra” mo­del­de di­ňe 5G aý­ra­tyn­ly­gy bo­lar. Beý­le­ki iki mo­de­liň 4G hem-de 5G aý­ra­tyn­lyk­ly gör­nüş­le­ri bo­lar. 14-nji few­ral­dan baş­lap, tä­ze smart­fon­la­r üçin in­ter­net ar­ka­ly sar­gyt­la­r ka­bul edi­lip baş­la­nar. En­jam­lar 6-njy mart­dan baş­lap eýe­le­ri­ne gow­şu­ry­lar.

Bi­ler­men­ler üs­tü­miz­dä­ki ýyl­da mo­bil en­jam­la­ry­ny ön­dü­ri­ji kom­pa­ni­ýa­la­ryň smart­fon­la­ryň iç­ki ýa­dy­nyň ýo­kar­lan­dy­ryl­ma­gy­na we 5G-li te­le­fon­la­ra has köp üns ber­jek­dik­le­ri­ni aýd­ýar­lar. Ýe­ri ge­len­de aýt­sak, hä­zi­re çen­li “Ga­laxy” se­ri­ýa­sy­nyň 10-sy çy­ka­ry­lyp­dy. No­bat­da­ky se­ri­ýa “Ga­laxy S11” däl-de, “Ga­laxy S20” diý­lip at­lan­dy­ryl­dy.